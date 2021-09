32-Jähriger zückt Pistole und bedroht Minicarfahrer

Kassel (ots) – Ein 40-jähriger Minicarfahrer wurde am Donnerstagnachmittag 23.09.2021 gegen 13:45 Uhr in Kassel Opfer einer Bedrohung durch einen zunächst unbekannten Fahrgast. Dieser hatte sich in die Straße “Königstor” fahren lassen und zückte plötzlich nach Bezahlen des Fahrpreises eine Pistole. Nachdem der Minicarfahrer Zweifel an der Echtheit der Waffe geäußert hatte, lud der Fahrgast die Pistole durch und bedrohte ihn verbal. Anschließend stieg der Täter aus und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Sofort nach Bekanntwerden des Falls leitete die Kasseler Polizei eine Fahndung mit zahlreichen Streifen nach dem geflüchteten Mann ein. Nach Hinweisen durchsuchten Notinterventionsteams der Polizei 2 Gebäude in der Fünffensterstraße, ohne den

Gesuchten dort antreffen zu können.

Die fortgesetzte Fahndung führte schließlich gegen 15:30 Uhr zur Festnahme eines 32-jährigen Tatverdächtigen aus Kassel an seiner Wohnanschrift. Der bereits hinreichend polizeibekannte Mann war durch die ersten Ermittlungen ins Visier der Polizei geraten.

Wie sich herausstellte, hatte es sich bei der vorgezeigten Pistole um eine Schreckschusswaffe gehandelt.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Bedrohung und Nötigung ermittelt.

Wohnungsdurchsuchung – Einbrecher nach Sprung aus dem Fenster im Krankenhaus festgenommen

Hofgeismar (ots) – In mehreren Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Wohnungseinbrüche in Hofgeismar durchsuchten am Mittwoch 22.09.2021 die ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo gemeinsam mit Beamten der Polizeistation Hofgeismar die Wohnung eines 36-Jährigen. Der Mann aus Hofgeismar war im Zuge der intensiven Ermittlungen als Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler geraten.

Bei der Durchsuchung im Beisein des 36-Jährigen fanden die Polizeibeamten umfangreiches Beweismaterial, was nun ausgewertet wird. Kurz vor Beendigung der Durchsuchung sprang der Tatverdächtige gegen 15:30 Uhr völlig unvermittelt aus einem Fenster in 7 Metern Höhe und rannte davon. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten 36-Jährigen verlief anschließend zunächst ohne Erfolg.

Wenige Stunden später hatte seine Flucht allerdings am Abend im Krankenhaus in Hann. Münden ein Ende, wo er festgenommen werden konnte. Dorthin hatte sich der 36-Jährige selbst begeben, da er sich bei dem waghalsigen Sprung aus dem Fenster am Fuß verletzt hatte. Ernsthafte Verletzungen hatte er aber nicht erlitten, sodass die Polizisten den Tatverdächtigen nach der Behandlung in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums in Kassel brachten. Der 36-Jährige soll am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Opfer von Angriff durch Trio am Auedamm gesucht

Kassel-Süd (ots) – In einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 1 der Kasseler Polizei derzeit das Opfer eines Angriffs durch 3 Täter. Der Fall ereignete sich am vergangenen Freitagabend gegen 19:10 Uhr vor einem Restaurant am Kasseler Auedamm, nahe der Schwimmbadbrücke. Zwei Zeugen hatten die Polizei alarmiert, woraufhin das Trio durch eine Streife des Innenstadtreviers festgenommen werden konnten. Das Opfer hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon vom Tatort entfernt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die drei alkoholisierten Täter zuvor aus dem Restaurant geworfen worden, weil sie andere Gäste belästigt hatten. Ihren Unmut darüber äußerten die Männer im Alter von 24, 34 und 56 Jahren nach Schilderung der Zeugen auch nach Verlassen der Gaststätte, indem sie lauthals rumpöbelten und völlig unvermittelt das vorbeilaufende Opfer attackierten.

Auf diesen sollen sie losgegangen sein, ihn zu Boden gerissen und körperlich angegriffen haben. Zum Opfer ist leider nur bekannt, dass es sich um einen Mann handelte. Er war gemeinsam mit einer Frau unterwegs, die einen Maxi-Cosi Kinderwagen schob. Die weiteren Ermittlungen führten bislang nicht zu seiner Identifizierung.

Dieser Mann oder Zeugen, die Hinweise auf das Opfer geben können, werden gebeten, sich bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Unfall mit knapp 30.000 Euro Schaden – Fahrerflucht

Kassel-Nord (ots) – Am Mittwochabend 22.09.2021 ereignete sich in der Bunsenstraße in Kassel ein Unfall, bei dem der Fahrer eines 5er BMW zunächst ein entgegenkommendes Auto touchierte, von der Fahrbahn abkam und anschließend in ein geparktes Auto krachte. Der verursachende Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Gesamtschaden von knapp 30.000 Euro zu kümmern.

Die weiteren Ermittlungen, wer zur Tatzeit am Steuer des BMW gesessen hatte, werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei zu melden.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 22:40 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der unbekannte Fahrer mit dem 5er BMW auf der Bunsenstraße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Friedrich-Wöhler-Siedlung war er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten und hatte dort den entgegenkommenden VW T-Roc, an dessen Steuer ein 60-Jähriger aus Kassel saß, im Längsverkehr heftig touchiert.

Nach diesem Zusammenstoß war der BMW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dort gegen den Metallrammschutz eines Baumes gestoßen und anschließend gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Kia gekracht. Durch diesen Aufprall wurde der BMW wiederum nach links über die Bunsenstraße abgewiesen und blieb stark beschädigt auf dem angrenzenden Grünstreifen stehen. Der Fahrer hatte daraufhin sofort das Weite gesucht.

Der 60-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. An dem BMW war ein Totalschaden von etwa 12.000 Euro entstanden. Der Schaden an dem T-Roc und dem Kia Stonic werden insgesamt auf weitere 15.000 Euro beziffert. Hinzu kommt der Schaden an dem Baumschutz von mehreren Hundert Euro.

Aufgrund des Unfalls lagen Trümmerteile der Fahrzeuge auf einer Länge von ca. 100 Metern auf der Bunsenstraße. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis tief in die Nacht. Zu größeren Behinderungen kam es aufgrund des geringen nächtlichen Verkehrsaufkommens nicht.

Schwarzer Mercedes GLE in Niestetal gestohlen

Niestetal (ots) – Bislang unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Niestetal ihr Unwesen getrieben. In der Straße “In den Müllerwiesen” stahlen die professionell agierenden Täter im Laufe der Nacht einen schwarzen Mercedes AMG GLE 43 mit den amtlichen Kennzeichen KS-SO 1 im Wert von ca. 50.000 Euro. Von dem fünf Jahre alten Wagen fehlt trotz einer europaweiten Fahndung bislang jede Spur.

In der Straße “Zum Sandberg” konnte eine Zeugin den Diebstahl eines BMW in den frühen Morgenstunden verhindern und die Täter in die Flucht schlagen. In beiden Fällen hatten sich die Autodiebe offenbar die Keyless-Go-Technik der Fahrzeuge zunutze gemacht. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Mercedes geben können.

Die Zeugin aus der Straße “Zum Sandberg” hatte um 4:05 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, nachdem sie die Autodiebe überrascht und in die Flucht geschlagen hatte. Wie sie gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, war sie wegen des auslösenden Bewegungsmelders vor dem Haus auf die Tat aufmerksam geworden.

Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie zwei Männer, die sich an dem abgestellten BMW ihres Schwiegersohns zu schaffen machten. Die Täter hatten mithilfe eines elektronischen Geräts offenbar das Funksignal des im Haus liegenden Schlüssels verlängert und den BMW so bereits geöffnet. Als die Frau gegen die Scheibe klopfte, ergriffen sie sofort die Flucht in Richtung der Straße “Am Stein”.

Einen der Täter beschrieb die Zeugin als etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann, der schlank war und einen dunklen Kapuzenpullover trug. Die umgehend eingeleitete Fahndung führte im Anschluss nicht mehr zum Erfolg.

Zeugen, die weitere Hinweise zu den beiden Taten und auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Gem.Zierenberg (ots) – Am Mittwoch 22.09.2021 gegen 18:20 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Zierenberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 56-jähriger männlicher Motorradfahrer aus Zierenberg befuhr mit seinem Kraftrad BMW die Landstraße 3214 von Zierenberg in Richtung Oberelsungen.

Eine 31-jährige weibliche PKW-Fahrerin aus Hofgeismar befuhr zusammen mit ihren beiden Kindern (8 und 10 Jahre alt) mit ihrem PKW VW Touran die Landstraße 3214 von Oberelsungen in Richtung Zierenberg. Am Abzweig Escheberg wollte sie mit ihrem PKW nach links auf die Kreisstraße 87 abbiegen. Dabei kreuzte sie die Fahrbahn des entgegenkommenden Motorradfahrers. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen PKW und Motorrad.

Die PKW-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ihre beiden Kinder blieben unverletzt. Der Motorradfahrer hingegen wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten der Polizeistation Wolfhagen haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Ein Verkehrsunfall-Sachverständiger wurde beauftragt. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Landstraße 3214 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen