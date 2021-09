Aggressiver Ladendieb leistet Widerstand

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ro) – Ein 20-jähriger Mann beging Mittwochabend 22.09.2021 zunächst einen Ladendiebstahl im Bahnhofsviertel, bedrohte dabei einschreitendes Supermarktpersonal und griff anschließend auch noch die hinzugezogenen Polizeistreifen an. Gegen 18:15 Uhr hielt sich der 20-Jährige in einem Supermarkt in der Kaiserstraße auf und versteckte dort diverse Waren und Alkoholika in seinem Rucksack.

Nachdem er anschließend noch 4 Bierdosen ordnungsgemäß an der Kasse zahlte, beabsichtigte der Mann, unauffällig die Geschäftsräume zu verlassen. Als ein Mitarbeiter des Supermarktes das Vorhaben durchschaute und den Mann ansprach, griff dieser zu einer Weinflasche und erhob diese am Flaschenhals in einer drohenden Angriffshaltung gegenüber dem Personal.

Eintreffende Polizisten konnten einen Angriff verhindern und den Mann schließlich festnehmen und ihm Handfesseln anlegen. Der 20-Jährige leistete dabei vehement Widerstand und versuchte auch im Streifenwagen, die Polizisten unentwegt mit Tritten und Kopfstößen zu verletzen. Die Kontrolle auf dem Polizeirevier brachte im Anschluss noch eine geringe Menge Marihuana zutage.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige mangels Haftgründen entlassen. Die Ermittlungen zu den verschiedenen Straftaten dauern an. Zwei Polizisten wurden infolge der Angriffe leicht verletzt.

Bundespolizei erwischt Ausreißer-Gruppe am Hauptbahnhof

Frankfurt-Hauptbahnhof/Eltville (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 21.09.2021 konnten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Frankfurt, 4 abgängige Jugendliche aus einer Wohngruppe im Rheingau in Gewahrsam nehmen. Die 14-, 13- und 11-jährigen Mädchen sowie der 14-jährige Junge hatten sich am Montag aus Eltville am Rhein nach Frankfurt am Main aufgemacht. Nachdem sie am Abend nicht wieder in ihre Wohngruppe zurückgekehrt waren, wurden sie von der Polizeistation Eltville als Vermisst gemeldet.

Gegen 01:50 Uhr konnte die Jugendgruppe dann von Bundespolizisten im Hauptbahnhof angetroffen werden. Die Jugendlichen wurden daraufhin in Gewahrsam genommen und wieder zu ihrer Unterkunft verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Versuchter Raub

Frankfurt (ots) – Am Mittwoch 22.09.2021 gegen 11.00 Uhr, befand sich eine 60-jährige Frankfurterin zu Fuß unterwegs in Höhe Zeil 125. Dort kam ihr ein unbekannter Mann entgegen, der auf die Frau einen angetrunkenen Eindruck machte. Mit seinem Ellenbogen stieß er der Frau mehrfach in den Bauch und versuchte, ihre Handtasche zu entwenden. Als ein Zeuge erschien, ließ er von seinem Opfer ab und lief davon.

Der Täter wird beschrieben mit grauen, leicht welligen Haaren. Gepflegtes Erscheinungsbild. Trug eine lange Hose, ein langes Oberteil und hatte eine taumelnde Gangart.

Bundespolizei vollstreckt am Flughafen Frankfurt zwei Haftbefehle

Frankfurt/Flughafen (ots) – Am 22.09.2021 vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen gleich 2 Haftbefehle. Direkt am Luftfahrzeug aus Rom/Italien verhafteten Beamte einen 30-jährigen Marokkaner. Bereits seit zwei Jahren wurde der Mann wegen unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln in 26 Fällen mit Haftbefehl gesucht. Die Bundespolizei lieferte den Mann in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein, wo er seine einjährige Haftstrafe verbüßen muss.

Auch ein 35 Jahre alter Sudanese wurde nun der Strafvollstreckung zugeführt. Nach seinem Vollstreckungsurteil wegen Betrugs im Juli 2021 tauchte er zunächst unter, konnte nun aber direkt nach seiner Ankunft aus Paris / Frankreich verhaftet werden. Da er nicht in der Lage war, die geforderte Geldstrafe von 1.242,16 Euro zu bezahlen, muss er eine Haftstrafe von 30 Tagen absitzen. Der Mann befindet sich ebenfalls in der Justizvollzugsanstalt.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Verkehrsunfall mit gestohlenem Motorrad

Frankfurt/BAB661 (ots)-(fue) – Ein bislang unbekannter Kradfahrer befuhr am Mittwoch 22.09.2021 gegen 21.55 Uhr, die BAB 661 in Richtung Egelsbach. Zwischen den Anschlussstellen Heddernheim und Eckenheim kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit der Mittelleitplanke und schleuderte über eine Strecke von ca. 300 Metern wieder nach rechts, wobei das Motorrad mit einem VW-Bus zusammenstieß, welcher dabei an der Front beschädigt wurde. Der VW-Bus Fahrer blieb unverletzt.

Der Kradfahrer war bereits davor vom Motorrad gestürzt, ohne Kontakt mit nachfolgenden Fahrzeugen zu erleiden. An der Suzuki GSX löste sich die Treibstoffleitung und das zwischen rechtem Fahrstreifen und Standspur liegende Motorrad geriet in Vollbrand. Der Fahrer der Suzuki entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Abseits der Autobahn konnten später Handschuhe und ein beschädigter Motorradhelm mit Blutanhaftungen aufgefunden werden. Es ist also davon auszugehen, dass sich der flüchtige Fahrer bei dem Unfall Verletzungen zugezogen hat.

Das Krad war von seinem Eigentümer als gestohlen gemeldet worden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Die Autobahn musste bis gegen 23.00 Uhr in Fahrtrichtung Egelsbach voll gesperrt werden.

Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Frankfurt-Kalbach (ots)-(fue) – Am Mittwoch 22.09.2021 gegen 15.30 Uhr, stellten Zeugen fest, dass insgesamt 13 Wahlplakate der Partei “Die Linke” beschädigt wurden. Die Plakate befanden sich in Kalbach, im Bereich Am Weißkirchener Berg/Kalbacher Hauptstraße. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

Diebesduo festgenommen

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(ro) – Der Frankfurter Polizei gelang es Mittwochabend 22.09.2021, zwei Männer nach einem Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw auf frischer Tat im Gutleutviertel festzunehmen. Den glücklichen Geschädigten konnten anschließend Wertgegenstände in einer Höhe von mehr als 9.000 EUR zurückgegeben werden.

Ein 35-jähriger Mann schlug in der Wiesenhüttenstraße gegen 18:40 Uhr eine Autoscheibe mit einem Nothammer ein und öffnete im Anschluss eine Autotür. Aus dem Innenraum eines Mercedes mit Schweizer Kennzeichen entwendete er anschließend einen hochwertigen Laptop, Designertaschen und Parfums. Sein 29-jähriger Komplize stand währenddessen Schmiere und behielt die Umgebung im Blick.

Eine aufmerksame Polizeistreife der Verkehrsüberwachung wurde auf ihrer Streifenfahrt auf die akustische Alarmanlage des Autos aufmerksam und konnte mithilfe von Zeugenhinweisen beide Männer, nach kurzer und erfolgloser Flucht, festnehmen. Die gestohlenen Gegenstände wurden anschließend an die erleichterten Geschädigten wiederausgehändigt. Der 29-Jährige muss sich nun auch noch wegen einer weiteren Straftat verantworten. Bei ihm wurde zudem eine fremde Kreditkarte aufgefunden, die nun ebenfalls an die rechtmäßige Besitzerin zurückgeführt wird.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen der verschiedenen Straftaten dauern an.

Kofferdiebe nach dienststellenübergreifender Fahndung geschnappt

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Am Mittwoch 22.09.2021 gegen 17:40 Uhr konnten Bundespolizisten zwei 32-jährige Kofferdiebe am Hauptbahnhof Frankfurt festnehmen. Einen Tag zuvor, meldete sich eine 23-jährige Frau aus Bayreuth bei der Bundespolizeiinspektion Selb und gab an, dass ihr am Montag 20.09.2021 im ICE auf der Fahrt von Duisburg nach Nürnberg ihr pink-farbener Reisekoffer mit einem Inhalt im Wert von ca. 1.000 EUR entwendet wurde.

Die Abfrage nach Videoauswertungen auf den Unterwegsbahnhöfen hatte Erfolg. Ermittler der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main konnten die Diebe anhand der markanten Kofferfarbe auf der Videoaufzeichnung feststellen.

Wenige Stunden später klickten auch schon die Handschellen, als zivile Fahnder die beiden wohnsitzlosen 32-Jährigen samt Koffer am Hauptbahnhof wiedererkannten. Sogar Teile des Diebesguts konnten aufgefunden werden, die nun ihren Weg zurück zur rechtmäßigen Eigentümerin finden.

Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam werden sie am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Terrassenbrand droht auf Wohnhaus überzugreifen

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Gegen 15:45 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf einen massiven Brand und eine erhebliche Rauchentwicklung im Karl-König-Weg, Unterliederbach. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten Gegenstände auf einer Terrasse und das Feuer hatte schon teilweise auf die Fassade, des angrenzenden Reihenhauses, übergegriffen. Die eingeleiteten Einsatzmaßnahmen verhinderten eine weitere Ausbreitung des Brandes in das Wohnhaus und den Dachstuhl.

Mit insgesamt 4 Strahlrohren wurde der Brand umfassend, mit Einsatztrupps unter Atemschutz, bekämpft. Die Bewohner hatten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Wohnhaus verlassen. Parallel wurde mit der Drehleiter der Dachstuhl kontrolliert und mit weiteren Einsatztrupps das betroffene und angrenzende Reihenhaus kontrolliert.

Es wurden keine Personen durch den Brand und beim Einsatz verletzt. Insgesamt waren wir mit 24 Einsatzkräften vor Ort tätig. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden. Zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.

Gestohlenes Fahrrad zu auffällig für die Flucht

Frankfurt-Westend (ots)-(ro) – Am Mittwochabend 22.09.2021 beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie ein 41-jähriger Mann im Stadtteil Westend ein Fahrradschloss knackte und ein türkisfarbiges Damenrad entwendete. Eine Streife nahm den Mann auf dem auffälligen Gefährt innerhalb kurzer Zeit fest. Der 41-Jährige wurde gegen 18:55 Uhr durch eine Zeugin dabei beobachtet, wie er in der Eschersheimer Landstraße ein Fahrradschloss mit einer Zange aufbrach.

Danach bestieg er das Damenfahrrad und flüchtete mit diesem. Sein Erfolg währte allerdings nicht lange. Im Rahmen der Fahndung fiel der Flüchtige einer Polizeistreife sofort ins Auge und wurde festgenommen. Das Fahrrad sowie auch die aufgefundene Zange wurden sichergestellt.

Die Polizei sucht nunmehr auch nach der rechtmäßigen Besitzerin des türkisfarbenen Damenrads der Marke Triumph. Diese wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-10300 zu melden.

Der wohnsitzlose 41-Jährige wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht, um ihn heute dem Haftrichter vorzuführen. Die Ermittlungen dauern an.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

27.September 2021: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße

28.September 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

29.September 2021: Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

30.September 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

01.Oktober 2021: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

