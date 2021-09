Ludwigshafen: Jubiläums-Ringvorlesungen starten ins Wintersemester 2021/2022

Ludwigshafen – Im September setzt die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) ihre interdisziplinäre Ringvorlesung anlässlich des 50- jährigen Jubiläums der Hochschule fort: Am Donnerstag, 23.09.2021, um 17.00 Uhr referiert Logistik-Experte Prof. Dr. Stefan Iskan vom Fachbereich Dienstleistungen und Consultingonline zum Thema „Zukunftsbranche Logistik! Ein Gewinner der Corona- Pandemie“.

Eine Woche später folgt am Donnerstag, 30. September 2021, ebenfalls um 17.00 Uhr der virtuelle Vortrag „Aktuelle Herausforderungen an die Schuldnerberatung“ von Prof. Dr. Andreas Rein, Professur für Recht der sozialen Leistungen am Fachbereich Sozial und Gesundheitswesen.

Beide Vorträge finden als Online-Formate statt. Eine Anmeldung unter https://www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event bis am Vortag der Veranstaltung ist erforderlich. Den Link zur Teilnahme erhalten die Interessenten nach Anmeldung am Tag der Veranstaltung per Mail zugeschickt.

Auch im weiteren Verlauf des Wintersemesters gehen die internationalen wie interdisziplinären Ringvorlesungen spannend weiter. Nähere Informationen finden Sie im Veranstaltungskalender der Hochschule unter https://www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event oder auf unserer Jubiläumshomepage unter https://www.hwg-lu.de/50-jahre-hwg-lu.