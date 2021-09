Ludwigshafen: Stadtnotizen 23.09.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Endspurt bei der Briefwahl

Briefwahlunterlagen sollten aufgrund der Postlaufzeiten ab sofort nur noch persönlich im Briefwahlamt im Rathaus beantragt und abgeholt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Die Anträge können im Briefwahlamt bis Freitag, 24. September 2021, 18 Uhr, gestellt werden. Dort kann auch direkt vor Ort gewählt werden. Ausnahmsweise ist es zudem möglich, auch noch bis Sonntag, 26. September 2021, 15 Uhr, Briefwahl zu beantragen. Dies gilt in den Fällen, in denen Wahlberechtigte plötzlich erkranken und deswegen nicht in der Lage sind, persönlich in einem Wahllokal ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbriefe müssen bis spätestens am Wahltag, Sonntag, 26. September 2021, 18 Uhr im Rathaus eingegangen sein, damit die Stimmabgabe gezählt werden kann. In den Wahllokalen in den Stadtteilen dürfen keine Briefwahlunterlagen entgegengenommen werden.

Bisher haben in Ludwigshafen rund 39.000 von 100.000 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt.

VHS sucht Kursleiter für Deutsch-Feriensprachkurse

In den Herbstferien führt die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen wieder Sprachkurse für Schüler durch, die neu zugewandert sind oder mit geringen Deutschkenntnissen in die Schule kommen. Diese Förderung soll die Schüler unterstützen, ihre Sprachkenntnisse für den weiteren Schulbesuch zu verbessern. Die VHS sucht für dieses Angebot noch weitere Kursleiter, die vom 11. bis 22. Oktober 2021, Schüler unterrichten.

Grund- und weiterführende Schulen haben bisher 130 Schüler von der 1. bis zur 9. Klasse angemeldet. Die Schüler lernen vormittags von 9 bis 12 Uhr in kleinen Gruppen in der VHS. Aufgabe der Kursleiter ist es, individuell und gezielt die Sprachkenntnisse auszubauen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem aktiven Sprechen, das durch Lernspiele und Unterrichtsgespräche unterstützt wird. Als Kursleiter kommen in Frage: Lehramtsstudenten im Masterstudiengang Deutsch, Studenten mit der Fachrichtung Deutsch als Fremdsprache und Studenten mit Erfahrung im Unterrichten von Kindern. Das Projekt erfolgt in enger Kooperation mit dem Bildungsministerium und den Ludwigshafener Schulen. Interessierte können sich mit der Projektverantwortlichen Heike Ettischer per E-Mail an heike.ettischer@ludwigshafen.de in Verbindung setzen.

Gutachterausschuss legt Grundstücksmarktbericht 2021 für die Stadt Ludwigshafen am Rhein vor

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat den Grundstücksmarktbericht neu aufgelegt. Der Berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020. Der Bericht enthält Informationen über Preisentwicklungen im Stadtgebiet sowie aktuelle Marktdaten, die für Wertermittlungen erforderlich sind. Der Gutachterausschuss sorgt mit dieser Veröffentlichung für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und bietet sowohl Bewertungssachverständigen und Immobilienfachleuten als auch Käufern, Verkäufern, Planern, Politikern, Bauherren und Investoren Hinweise und Entscheidungshilfen.

Gegen eine Gebühr von 60 Euro ist der Grundstücksmarktbericht 2021 bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses beim Bereich Stadtvermessung und Stadterneuerung im Bürogebäude Walzmühle, Rheinuferstraße 9, 3. Obergeschoss, Zimmer 317, Telefon 0621 504-3173 oder -3069 in Druckausfertigung erhältlich. Der Bürotrakt ist über das Parkdeck P1 des Parkhauses Walzmühl-Center erreichbar.

Der Bericht kann auch per E-Mail über Gutachterausschuss@Ludwigshafen.de, per Fax über 0621 504-3795 oder schriftlich über Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bereich Stadtvermessung und Stadterneuerung, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen angefordert werden. Die digitale Version kostet 50 Euro.

„Genießen statt Gießen“

„Staudengärten im Klimawandel“ sind das Thema von Joachim Hegmann am Donnerstag, 30. September 2021, 18 Uhr, im hack-museumsgARTen auf dem Hans-Klüber-Platz.

Gärten und Pflanzen kommen mehr und mehr in Stress. Extreme Hitze und Trockenheit machen nicht nur dem Rasen, sondern auch vielen Blütenpflanzen, Sträuchern und Bäumen zu schaffen. Aber es gibt viele Pflanzen, die mit diesem Stress umgehen können. Zudem gibt es Methoden, wie man trotz der Klimaerwärmung schöne, üppige und zugleich naturfreundliche Gärten gestalten können. Joachim Hegmann aus Limburgerhof gestaltet seit vielen Jahren mit Leidenschaft private und öffentliche Gärten. „Gärten mit Seele“ ist sein Leit-Motiv. Im März erschien sein spannendes Gartenbuch „Wilde Wiesen gestalten“.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Volkshochschule Ludwigshafen. Eine Anmeldung ist erforderlich über die VHS, Kursnummer 212AB10403, Telefon 0621 504-22 38, E-Mail info@vhs-lu.de oder online auf www.vhs-lu.de. Die Durchführung der Veranstaltung ist von den aktuellen Pandemie-Bestimmungen abhängig. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen.

Radarkontrollen für die Woche vom 27. September bis 3. Oktober 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 27. September: Mundenheim, Mitte und Nord; Dienstag, 28. September: Oggersheim, Oppau und Pfingstweide; Mittwoch, 29. September: Rheingönheim, Süd und Ruchheim; Donnerstag, 30. September: West, Edigheim und Friesenheim; Freitag, 1. Oktober: Gartenstadt, Maudach und Mundenheim; Samstag, 2. Oktober: Mitte, Nord und Oggersheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Spontan zur Sprungbrett

Für den spontanen Besuch der Ausbildungs- und Studienmesse Sprungbrett in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle gibt es ab Freitagmittag und am Samstag, 24. und 25. September, noch Ticketkontingente. „Interessierte Jugendliche und ihre Eltern können einfach vorbeikommen und sich direkt vor Ort zum kostenfreien Messebesuch einloggen“, erklärt Projektleiterin Corinne Hoffmann vom Sprungbrett-Veranstalter LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH.

Für die Besuchsdauer von maximal eineinhalb Stunden sind jeweils feste Zeitfenster ab Beginn der Veranstaltung um 9 Uhr festgelegt. Wer seine Besuchsdauer möglichst optimal nutzen möchte, startet seinen Rundgang um 9 Uhr, 10.30 Uhr, 12 Uhr, 13.30 Uhr oder 15 Uhr. Eine rechtzeitige Anreise vor Beginn des angedachten Zeitfensters ist dringend ratsam.

Sämtliche Informationen zur Sprungbrett unter www.sprungbrett-lu.de.