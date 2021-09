Neustadt: Verkehrsbeeinträchtigung durch Demonstration am 24. September 2021

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 24.09.2021 wird es aufgrund eines Aufzugs im Zeitraum von etwa 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu kurzzeitigen Sperrungen im Innenstadtbereich von Neustadt kommen.

Insbesondere werden auch die B39 zwischen Hetzelstraße und Exterstraße und im weiteren Verlauf die Achse Exterstraße/Karl-Helfferich-Straße gesperrt werden müssen. Die B38 (Anschlussstelle NW-Nord – Kaiserslautern) ist hingegen in beiden Fahrtrichtungen von der Demonstration nicht beeinträchtigt.

Zum Schutz der Versammlungsteilnehmenden und zur Minimierung der Verkehrsbeeinträchtigungen werden sowohl Beschilderungen als auch Regelungen durch die Polizei eingesetzt. Die Polizei bittet um regelkonformes und verständnisvolles Verhalten.

Info des Veranstalters:

Am 24.09.2021 findet ein weiterer internationaler Klimastreik statt. In ganz Deutschland sind über 200 Demonstrationen angemeldet. Auch in Neustadt bieten Fridays for Future, Klimaaktion und viele andere Aktive aus der Region eine Demonstration an.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Marktplatz.