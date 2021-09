Sinsheim: Nächster Wochenmarkt-Aktionstag am 25. September 2021

Sinsheim – Nach dem großartigen Erfolg des Wochenmarkt-Aktionstages im August gibt es am Samstag, 25. September 2021, eine Wiederholung auf dem Burgplatz. Geselligkeit im kleinen, coronakonformen Rahmen gibt es bei Wurst, Steak und Getränken zu fairen Preisen von 11:00 bis 21:00 Uhr am Rande des Wochenmarkts.

Für Unterhaltung sorgt ab 11:00 Uhr die Holger Weitz Band, ab 18:00 Uhr rocken FATE Music Covers die Bühne. Am Nachmittag kommen auch die kleinsten Gäste auf ihre Kosten: Maskottchen „Siggi Salatkopf“, Kinderschminken, Spiel und Spaß unterstützt durch die Josef Wund Stiftung warten auf die Kinder. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Aktionstag wiederholen können. Gemeinsames Feiern und geselliges Beisammensein haben uns allen in den letzten Monaten gefehlt. Unsere Aktion bietet wieder ein Stückchen Normalität, selbstverständlich mit sorgfältig ausgearbeitetem Hygienekonzept, für dessen Umsetzung ich mich bereits jetzt bei allen Beteiligten herzlich bedanken möchte“, freut sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf das Event.

Eine Bar des TV Sinsheim, Abteilung Handball, rundet den Aktionstag ab. Den Essensverkauf übernehmen die weiteren Abteilungen des TV Sinsheim. Die Getränke werden durch den TSV Dühren – AH sowie durch den Round Table 250 Sinsheim verkauft. Auch einen To go-Verkauf wird es wieder geben. Auf dem Wochenmarkt gibt es am Stand von Marietta Laub ein Menü to go in der Tüte mit allen notwendigen Zutaten, um zuhause selbst eine leckere Nudelpfanne für vier Personen zuzubereiten.

Der Eintritt zum Wochenmarkt-Aktionstag bleibt frei. Gemäß Corona-Verordnung vom 16. September 2021 ist der Zugang zur Veranstaltung unter Beachtung der 3G-Vorgaben nur geimpften, genesenen oder getesteten Personen (Antigen-Test max. 24h alt, PCR-Test max. 48h alt) gestattet. Für den Zugang zum Musik- und Gastrogelände ist zudem die Kontaktnachverfolgung verpflichtend. Besucher haben die Möglichkeit, bequem per Luca-App einzuchecken oder ihre Daten schriftlich zu hinterlegen. Es besteht Maskenpflicht überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Die Stadt Sinsheim bittet unbedingt um Einhaltung der Maßnahmen. Kurzfristige Änderungen entsprechend des am 16. September von Seiten der Landesregierung in Kraft getretenen Warnstufensystems sind vorbehalten.