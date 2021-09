Worms: „Kultur findet Stadt“ – Innenstadt-Festival lockt mit vielfältigem Programm im Oktober 2021 nach Worms

Worms – „Kultur findet Stadt“, so lautet das Motto der Wormser Veranstaltungsreihe, die vom 2. bis zum 31. Oktober 2021 über die Bühne gehen wird. Mit den Veranstaltungen kehrt kulturelles und soziales Leben in die Innenstadt zurück – kostenlos und überraschend. Musik, Kunst, Theater, Genuss und Einkaufen – geboten wird ein buntes Portfolio, um einen Impuls für die Kultur in Worms zu setzen und zur Aufwertung der Innenstadt beizutragen.

Die Organisatoren haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Geplant ist das Innenstadt-Festival an den fünf Wochenenden im Oktober. So profitiert nicht nur der Einzelhandel von der Veranstaltungsreihe, sondern auch der Wochenmarkt am Samstag wird als zentraler Treffpunkt der Wormser eingebunden. Konkret befinden sich die Open Air Bühnen auf dem Weckerlingplatz, dem Marktplatz und dem Obermarkt. Der Kunst- und Genussmarkt wird auf dem Schlossplatz sowie dem Platz der Partnerschaft rund um den Wormser Kaiserdom veranstaltet. Die Bespielung dieser Flächen bietet spannende Anreize der kulturellen Begegnung, denn letztlich sollen nicht nur Künstler, sondern auch Wormser Geschäfte sowie die Veranstaltungs- und Kulturwirtschaft profitieren. Unterstützt wird das Projekt vom Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR, dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt. Die Organisatoren der Veranstaltungen sind die Kulturkoordination der Stadt Worms, die Kultur und Veranstaltungs GmbH sowie POP UP Worms e.V. – Festival für junge Kultur. Wichtige Kooperationspartner sind die Jugendkunstakademie, die Freien Szenen, das Kunsthaus Prinz-Carl, der Kunstverein, der Kulturverein 90, Blue Nite e.V. und die lokalen Veranstaltungsfirmen.

Der Wormser Kulturkoordinator Dr. David Maier, die Beigeordnete Petra Graen, Sascha Kaiser von der Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG) und Peter Englert von dem Verein „POP UP WORMS“ stellten das Projekt am Mittwoch, 22.09.2021, vor.

Beigeordnete Petra Graen „Wir verspüren viel Enthusiasmus bei den Künstlern. Alle sind dankbar, dass man ihnen nach der langen Zeit mit dieser Initiative eine Plattform für Auftritts- und Ausstellungsmöglichkeiten bietet. Mit „Kultur findet Stadt“ wird das kulturelle und soziale Leben zurück in das Stadtzentrum geholt. Das belebt die Innenstadt und davon profitiert auch der Wormser Einzelhandel.“

Durch die Vielzahl der kulturellen Veranstaltungen verschiedener Genres werden zahlreiche Zielgruppen angesprochen, die sich in der Innenstadt aufhalten werden. Die Festival-Konzeption mit Open Air Bühnen und einem Kunst- und Genussmarkt erlaubt es, nicht nur populäre Künste zu fördern, sondern auch die freien und alternativen Szenen zu unterstützen. Darüber hinaus ist ein ebenso wichtiger Aspekt, Teilhabeangebote für junge Menschen aus der gesamten Stadtgesellschaft anzubieten. Die Kooperation mit der Jugendkunstakademie schafft Angebote für junge Erwachsene und Kinder.

PROGRAMMÜBERSICHT

Auf drei Open Air Bühnen gibt es an den Oktoberwochenenden Festivalstimmung mit Live-Musik und Konzerten.

Auf der Open Air Bühne am Weckerlingplatz werden großartige Musiker aus Pop, Rock und Jazz, aus der Region und darüber hinaus auf der Bühne stehen.

(Open Air stage Weckerlingplatz / Weckerlingplatz, Worms / 22 & 23 Oktober, 29 & 30 & 31 Oktober (Mantelsonntag) freitags ab 18 Uhr, samstags ab 17 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr / Kostenlos)

Chöre aus Worms und der Region präsentieren sich auf der Open Air Bühne auf dem Obermarkt. Knapp zwei Jahre Leidenszeit – kein gemeinsames Singen, kein gemeinsames Auftreten. Deshalb ist es den Veranstaltern ein Herzensanliegen, die Chöre aus Worms und der Region zu unterstützen und eine Auftrittsmöglichkeit im Rahmen von „Kultur findet Stadt“ anzubieten.

(Open Air stage Obermarkt / Obermarkt, Worms / 8 & 9 Oktober / jeweils ab 17 Uhr / Kostenlos)

Eine kleine Open Air Bühne auf dem Parmaplatz – direkt vor der Vinothek. Zum Chillen und Genießen, mit einem guten Glas Wormser Wein in der Hand. Endlich wieder raus. Keine musikalischen Grenzen, Hauptsache entspannt und genauso, dass man sich auch endlich mal wieder mit seinen Freunden unterhalten kann, die man schon so lange nicht mehr gesehen hat. Mit dem notwendigen Abstand. Back to normal. Rein ins Wochenende.

(Open Air stage Parmaplatz / Parmaplatz, Worms / jeden Samstagvormittag / jeweils ab 11 Uhr / Kostenlos)

Beim kombinierten Genuss- und Kunstmarkt rund um den Wormser Dom kommen Liebhaber von Feinkost, regionalen Gaumenfreuden und Kunstinteressierte auf ihre Kosten. Auf dem Platz der Partnerschaft und dem Schlossplatz laden rund 30 Aussteller am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr zum Bummeln, Entdecken und Austausch ein. Es gibt ein breites Angebot an Köstlichkeiten von Produkten aus Worms und der Umgebung. Dort präsentieren bildende Künstler und Genussmanufakturen ihre Werke und Produkte. Den Ausstellenden werden einzelnen Pavillons zur Verfügung gestellt, der Eintritt ist frei.

(Open Air Market „Kunst & Genuss“, Schlossplatz, Platz der Partnerschaft Worms, 16 & 17 Oktober, 11 bis 18 Uhr / Eintritt frei)

Mit zahlreichen und verschiedenen kulturellen Veranstaltungen vom POP UP Worms e.V., dem Festival für junge Kultur, werden Bürger aller Generationen der Stadt eingeladen, gemeinsam am Stadtleben teilzunehmen. Dabei gibt es ein vielbesprochenes Problem zu lösen: Die Wormser Kunst braucht Räume. Das gilt umso mehr, da die Künstler im vergangenen Jahr nahezu keine Ausstellungs- und Auftrittsmöglichkeit hatten. Aber Lösung ist in Sicht: Die Kulturszene kommt einfach in die Stadt. Am Samstag, den 2. Oktober, bespielt das POP UP Worms von 10 bis 16 Uhr den gesamten Fußgängerbereich – mit Musik, Theater, Magie und vielem mehr. Zu den Highlights gehören der Ludwigshafener Liedermacher „Gringo Mayer“, der in den Räumlichkeiten von Heaven Records auftreten wird, ein Magie-Walking-Act des Zauberers Mika, der Wormser DJ Kay-Luv, der Bluessänger Georg Bauss sowie der Walking-Act Brass2Go und ein Trommelworkshop der Jugendmusikschule. Einfach in die Stadt kommen und sich überraschen lassen.

(OFF SPACE POP UP Worms, Fußgängerzone, Worms, 2 Oktober, 10 bis 16 Uhr / Kostenlos)

Wegen ungünstiger Wetterverhältnissen können einzelne Auftritte kurzfristig ausfallen. Änderungen vorbehalten.

Aktuelle Hinweise für Besucher

Weitere Detailinformationen zu den Terminen werden zeitnah bekannt gegeben.

Momentan wird ein für das Innenstadt-Festival entwickeltes Hygienekonzept nach den aktuell geltenden Corona-Verordnungen konkretisiert. Die einzelnen Veranstaltungsformate informieren über die evtl. gültigen Besuchsvoraussetzungen. Aktuelle Hinweise zu den Veranstaltungen werden auf der Webseite der Stadt Worms unter www.worms.de veröffentlicht.

Unterstützung durch die Bundeskulturstiftung und das Land Rheinland-Pfalz

Die Kulturstiftung des Bundes hat im Frühjahr 2021 das Förderprogramm Kultursommer 2021 ausgelobt. Es soll zu einer verantwortungsvollen kulturellen Wiederbelebung der Städte beitragen und bundesweit mehr als 100 kreisfreie Städte und Landkreise bei der Gestaltung eines neu entwickelten, vielfältigen Kulturprogramms unterstützen. Gemeinsam haben die Kulturkoordination der Stadt Worms und die Kultur und Veranstaltungs GmbH der Stadt Worms ein Förderantrag gestellt, der genehmigt wurde. Die Kulturstiftung des Bundes hat eine Förderung in Höhe von 200.000 Euro bereitgestellt, das Land und die Stadt haben eine zusätzliche Förderung in Höhe von jeweils 25.000 Euro zugesagt.