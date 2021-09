Neustadt: Verkehrsunfall – LKW Fahrer verursacht größeren Sachschaden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.09.2021 gegen 16:18 Uhr befuhr ein 42-jähriger rumänischer LKW-Fahrer die Weinstraße im Ortsteil Neustadt/Hambach. Hierbei stieß dieser mit dem Aufbau seines LKW`s aufgrund zu geringem Seitenabstand an eine dortige Straßenlaterne, sodass diese aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Im weiteren Verlauf setzte der Fahrzeugführer seinen Fahrt noch wenige Meter fort, sodass dieser eine weitere Straßenlaterne beschädigte.

An den betroffenen Straßenlaternen ist zur Zeit die Festbeleuchtung der Ortsgemeinde Neustadt/Hambach angebracht. Diese fiel aufgrund des Verkehrsunfallgeschehens zu Boden und ging zu Bruch. Zudem wurde ein PKW durch die herabfallende Festbeleuchtung beschädigt. Des Weiteren wurde an zwei Häusern, an denen die Straßenlaternen angebracht waren, die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Neben einer Streife der Polizeiinspektion Neustadt/W. waren die Stadtwerke Neustadt/W., sowie der Bauhof Neustadt/W. im Einsatz.

Der LKW Fahrer wurde kostenpflichtig verwarnt.

Nach einer ersten Schätzung ist insgesamt ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstanden.