Bad Schönborn-Karlsruhe – Exhibitionist in Stadtbahn S 3 – Kripo sucht Zeugen und Geschädigte

Bad Schönborn-Karlsruhe – In der Stadtbahn der Linie S3 trat am

Mittwochmorgen zwischen 06.50 Uhr und 07.05 Uhr auf der Strecke von Bad

Schönborn nach Karlsruhe ein Exhibitionist auf. Zwei junge Frauen im Alter von

16 und 20 Jahren waren davon betroffen und erstatteten Anzeige.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal sucht hierzu weitere Geschädigte und Zeugen,

die gebeten werden, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555

melden.

Der Mann ist Schwarzer im Alter von 50 bis 60 Jahren, er trägt kurzes Haar, ist

von kräftiger Statur, jedoch nicht dick und war bekleidet mit einer hellen

Bluejeans sowie mit einem dunklen Oberteil.

Karlsruhe – Diebesgut wiedererkannt – Wohnungseinbrecher wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Mitte September war ein zunächst unbekannter Täter in eine Wohnung in der

Amalienstraße eingebrochen und hatte u.a. diverse Elektronikgeräte und

Kleidungsstücke entwendet. Ein Tatverdächtiger konnte nunmehr ermittelt werden.

Dem Geschädigten des Wohnungseinbruchsdiebstahls fiel am späten Dienstagabend

anlässlich eines Besuchs eines Cafés in der Karlsruher Innenstadt ein anderer

Gast auf, der ein markantes, mutmaßlich dem Geschädigten entwendetes T-Shirt

trug. Vom Geschädigten daraufhin verständigte Polizeibeamte nahmen den

Verdächtigen kurz darauf in seiner Wohnung in der Nähe des Cafés vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung seines Zimmers konnten die Beamten weiteres

mutmaßliches Diebesgut sicherstellen.

Der 33-jährige Beschuldigte wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am

Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Ubstadt-Weiher – Kraichbach mit Schlachtabfällen eines Wildschweins verunreinigt – Polizei bittet um Hinweise

Ubstadt-Weiher – Bislang unbekannte Verursacher haben im Zeitraum zwischen

Dienstag- und Mittwochmorgen im sogenannten Schneidmühlenwehr den Kraichbach mit

Schlachtabfällen eines Wildschweins verunreinigt. Hierzu bittet das

Polizeirevier Bad Schönborn um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter Telefon

07252 80260 entgegengenommen werden.

Ein Mitarbeiter des Landesbetriebs Gewässer des Regierungspräsidiums Karlsruhe

war im Rahmen seiner regelmäßigen Kontrollen auf die zwischen Stettfeld und

Langenbrücken im Kraichbach gelegene Gewässerverunreinigung aufmerksam geworden.

Karlsruhe- 5-jähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte ein 5-jähriger Junge als er am

Dienstagabend auf die Fahrbahn trat und dabei mit einem Rennradfahrer

kollidierte.

Gegen 19:40 Uhr trat der Junge in der Essenweinstraße hinter einem geparkten Pkw

hervor auf die Fahrbahn. Hierbei prallte er mit einem querenden Rennradfahrer

zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzten beide zu Boden und zogen sich

glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Das Kind wurde durch den

verständigten Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine

Klinik gebracht.

Bruchsal – Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Bruchsal – Eine 18-jährige Autofahrerin hat sich am Dienstagnachmittag auf

der Straße Zeiloch in Bruchsal bei einem Verkehrsunfall glücklicherweise nur

leicht verletzt. Sie war gegen 16.50 Uhr in Richtung Stegwiesenstraße unterwegs,

als sie möglicherweise wegen Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abkam und

zunächst mit einem geparkten VW Polo kollidierte. Durch den Aufprall wurde der

Wagen derart abgewiesen, dass er sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Sie konnte den Daimler-Benz mit leichten Verletzungen selbstständig verlassen.

Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 9.000 Euro.

Karlsruhe – 15-Jähriger droht mit Spielzeugwaffe

Karlsruhe – Ein 15-Jähriger drohte am Dienstag gegen 19.45 Uhr im

Karlsruher Schlossgarten aus einer Personengruppe heraus zwei Park-Besuchern –

unter anderem auch einem Teilnehmer des dortigen Klimacamps – mit einer

vermeintlichen Schusswaffe. Nachdem einer der Betroffenen die Polizei

verständigt und den Jugendlichen verfolgt hatte, konnten ihn Beamte des

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz bei der Fahndung in der Zähringerstraße unter

Vorhalt ihrer Dienstwaffen stellen und kontrollieren. Eine Waffe führte der

15-Jährige nicht mehr bei sich und er äußerte spontan, dass es sich lediglich um

eine Spielzeugwaffe gehandelt habe, welcher er sich inzwischen entledigt hatte.

Eine weitere Streife der Polizei konnte die im Raum stehende Schusswaffe

schließlich im Karlsruher Schlossgarten in Nähe des Klimacamps sicherstellen.

Dabei bestätigten sich die Angaben der auf den ersten Blick täuschend echt

aussehenden Spielzeugpistole. Nur ein orangefarbenes Plastikteil im Lauf deutete

allerdings auf ein Spielzeug hin.

Wie sich bei der anschließenden Sachverhaltsklärung herausstellte, trat der

aggressiv gestimmte Jugendliche mit mehreren Begleitern zwei Geschädigten

gegenüber, richtete die Anscheinswaffe gegen sie und zielte damit umher. Über

die Motivlage liegen indessen keine Erkenntnisse vor.

Der 15-Jährige wurde eingehend über die mit einer Anscheinswaffe verbundenen

Gefahren aufgeklärt und anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben. Ihm

nehmen sich nun die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Sachbearbeiter vom

„Haus des Jugendrechts“ an.

Karlsruhe – Versuchter Raub – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Eine 21-Jährige ist am Dienstagabend beinahe Opfer eines

Raubes in der Blücherstraße in Karlsruhe geworden. Sie war gegen 22.30 Uhr zu

Fuß in Richtung Knielinger Allee unterwegs, als sich eine unbekannte männliche

Person näherte und ihr einen Schlag auf den Kopf versetzte. Während sie in der

Folge zu Boden ging, durchwühlte der Täter ihre mitgeführte Tasche. Ein

vorhandenes Smartphone ließ er nach kurzer Inaugenscheinnahme wieder fallen.

Anschließend flüchtete er ohne Beute in Richtung Entenfang. Der Täter war etwa

175 bis 170 cm groß, hatte dunkelblondes Haar. Er trug bei der Tatausführung

dunkle Kleidung und möglicherweise blaue Schuhe sowie blaue Handschuhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 /

666-5555 mit der Kriminalpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Linkenheim-Hochstetten – Unfall mit Straßenbahn -Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Sehr hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls zwischen

einem Pkw und einer Straßenbahn am Dienstagmittag in Linkenheim-Hochstetten.

Ein 56-jähriger Straßenbahnführer fuhr gegen 11.45 Uhr auf den Gleisen entlang

der Karlsruher Straße in Richtung Ortsmitte. Neben einem Brillengeschäft parkte

eine 83-jährige Autofahrerin mit ihrem schwarzen Peugeot ein. Hierbei streiften

die beiden Fahrzeuge einander. Der genaue Unfallhergang ist unklar.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.

Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können

sich gerne mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944844

in Verbindung setzen.