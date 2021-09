Mannheim-Neckarstadt-West: Fußgänger angefahren und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Ein unbekannter Autofahrer stieß am

Dienstagabend im Stadtteil Neckarstadt-West mit einem Fußgänger zusammen und

flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte war gegen 20.30 Uhr

mit seinem Fahrzeug auf der Stockhornstaße in Richtung Mittelstraße unterwegs.

Dabei übersah er einen 29-Jährigen, der gerade die Fahrbahn überquerte und

erfasste ihn. Er hielt kurz an, beschleunigte anschließend jedoch wieder und

entfernte sich von der Unfallstelle.

Der 29-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß Prellungen am Unterschenkel und am

Knie. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach Angaben einen Zeugen soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um

einen weißen Pkw mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: 20-jähriger Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verletzt – Verursacher flüchtig – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag im

Stadtteil Neckarstadt wurde ein 20-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Gegen

12 Uhr war ein unbekannter Autofahrer auf der Laurentiusstraße in Richtung

Waldhofstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen übersah er den Radler, der auf dem

linken Fahrradweg der Waldhofstraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung

Luzenberg unterwegs war und stieß mit ihm zusammen. Der 20-Jährige wurde über

die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und stürzte auf den Asphalt. Dabei zog

er sich Schürfwunden an Knie und Händen zu. Nach Aussage des Radfahrers stiegen

nach dem Zusammenstoß drei bis vier Personen aus und redeten auf diesen ein. Da

er jedoch unter Schock stand, konnte er nicht antworten. Die Personen stiegen

anschließend wieder in das Fahrzeug ein, das sich daraufhin von der Unfallstelle

entfernte.

Die Unfallermittler der Verkehrspolizei Mannheim suchen nun Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und

dessen Fahrers geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0621/

174-4222 zu melden.

Mannheim: 25-jähriges Ehepaar wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Haft – Sicherstellung von rund 20 Kilogramm Marihuana und 12.000 Euro Bargeld

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen ein Ehepaar aus Mannheim, beide 25 Jahre alt und deutsche

Staatsangehörige, erlassen. Beide stehen im dringenden Verdacht, einen

schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

Seit spätestens Ende 2019 sollen beide, nachdem das von ihnen betriebene

Ladengeschäft in Mannheim geschlossen worden war, im näheren Umland in sog.

CBD-Shops Cannabis-Produkte an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft haben.

Im Zuge polizeilicher Maßnahmen am Freitag, 17.09.2021, bei einem

Lagerunternehmen im Stadtteil Waldhof konnte deutlicher Marihuana-Geruch

ausgehend von einer Lagerbox festgestellt werden. Erste Ermittlungen führten zu

der 25-jährigen Tatverdächtigen als Mieterin und deren gleichaltrigen Ehemann

als tatsächlichen Nutzer der Lagereinheit. Bei der Durchsuchung der Box wurden

zunächst 6 Kilogramm Marihuana aufgefunden. Im Rahmen der anschließenden

Durchsuchung der Wohnanschrift des Ehepaars im Stadtteil Neckarstadt konnten

weitere 4,2 Kilogramm Marihuana, 240 Gramm Haschisch sowie rund 12.000 Euro

mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen

wurden weitere Durchsuchungen in Darmstadt, Mainz, Offenbach, Frankfurt und

Ludwigshafen durchgeführt, wobei weitere rund 10 Kilogramm Marihuana

sichergestellt werden konnten.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beim Amtsgericht Mannheim

Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen erwirkt. Beide wurden dem Haft- und

Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung der

Haftbefehle wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr wurden sie in

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift dauern an.

Mannheim-Käfertal: 20 Räder und eine Bremsanlage von Autohaus entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Bislang unbekannten Tätern gelang es, zwischen Montag, gegen 18

Uhr, und Dienstag, gegen 07:00 Uhr, in einem Autohaus in der Trierer Straße 20

Räder und eine Keramikbremsanlage von mehreren hochwertigen Autos abzumontieren

und zu stehlen. Die Diebe sind ersten Ermittlungen zufolge über den Zaun einer

benachbarten Firma gestiegen und so auf das Gelände des Autohauses gelangt.

Aufgrund der Größe und der Vielzahl der Felgen ist davon auszugehen, dass die

Täter die Beute mit einem Anhänger oder einem großen Transportfahrzeug

abtransportierten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 60.000

Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen das Diebesgut zum Kauf

angeboten wird, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Mannheim-Jungbusch: Unbekannter Radfahrer greift Frau an Po – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Radfahrer griff am Dienstagabend gegen

23:20 Uhr auf der Jungbuschbrücke einer 23-jährigen Fußgängerin an den Hintern

und flüchtete anschließend. Der Täter fuhr mit Schrittgeschwindigkeit neben die

23-Jährige und griff der Frau so feste an deren Gesäß, dass sie sich nur durch

einen Sprung zur Seite befreien konnte. Erst die lauten Rufe der jungen Frau

schlugen den Täter in die Flucht. Er beschleunigte sein Rad und fuhr in Richtung

Dalbergstraße davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre,

westeuropäisches Erscheinungsbild, normale Statur, trug eine Jeans und eine

schwarze Daunenjacke mit Kapuze. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder

Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Mannheim – Almenhof: Unbekannte brechen in Wohnung ein und erbeuten Bargeld und Gold – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Almenhof (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Niederfeldstraße

verschafften sich am Dienstag zwischen 08:40 Uhr und 13:10 Uhr ein oder mehrere

bisher unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss. Hier

entwendeten diese einen Tresor und einen Schmuckkasten. In dem Tresor befanden

sich Bargeld und Gold, sowie in dem Schmuckkasten hochwertiger Schmuck. Der

Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro. Ein Nachbar hatte im

benannten Zeitraum eine verdächtige Person gesehen, die er wie folgt beschreibt:

Männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, schwarze, kurze,

gelockte Haare, Dreitagebart, muskulöse / stämmige Figur. Der Mann trug ein

schwarzes T-Shirt und eine schwarze, kurze Arbeitshose.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der

Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen. Ob dieser Unbekannte im

Zusammenhang mit der Tat steht, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen,

die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des

unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich an den

Kriminaldauerdienst, Tel. 0621 174 – 4444, zu wenden.

Mannheim – Feudenheim: Parkender Mercedes beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim – Feudenheim (ots) – In der Zeit von 13:00 Uhr bis 19.30 Uhr

beschädigte am Dienstag ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem

Parkplatz eines Kleingartenvereins in der Feudenheimer Straße abgestellten

Mercedes. Der Besitzer des Mercedes stellte sowohl an der Fahrertüre als auch am

linken, hinteren Radkasten Beschädigungen fest. Der Sachschaden beläuft sich auf

3.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt bittet Zeugen, die Hinweise auf den

Verursacher geben können, sich unter Tel. 0621 174-3310 zu melden.