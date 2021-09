Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Kirche verwüstet und Inventar beschädigt – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Am vergangenen Montag zwischen 8 und 18

Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter mehrere Gegenstände in der

Dreifaltigkeitskirche. Im Eingangsbereich verkohlten die Täter vermutlich mit

einem Feuerzeug ein Schild und entnahmen aus einer Auslage etliche

Kirchenvordrucke, welche sie im Anschluss im Innern der Kirche verteilten.

Darüber hinaus beschädigten die Unbekannten die Osterkerze, verursachten an

Stühle und Sitzauflagen Brandlöcher und rissen mehrere Holzlatten aus dem

Sichtschutz des Beichtstuhls. Die Schadenshöhe wird derzeit noch beziffert. Die

Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, welche

Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch

unter Tel.: 06222/5709-0 zu verständigen.

Neckargemünd-Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Baucontainer – Zeugen gesucht

Neckargemünd-Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Von Montag auf Dienstag,

zwischen 17 und 9 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in einen Baucontainer in

der Kurpfalzstraße ein. Nachdem die Täter den Container aufgehebelt hatten,

entwendeten sie hieraus mehrere hochwertige Werkzeuge. Vor Ort konnten Spuren

festgestellt werden, welche möglicherweise von den Tätern stammen könnten. Diese

werden nun im Rahmen der Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des

Diebstahls ausgewertet. Insgesamt entstand ein Sachschaden im hohen

vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckargemünd unter

der Telefonnummer 06223/9254-0 entgegen.

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis: Mit 3,34 Promille gestoppt – Zeugen und Geschädigte gesucht!

Eppelheim – Am Dienstag gegen 16:40 Uhr kontrollierten Beamte des

Polizeireviers Heidelberg-Süd eine 44-jährige Frau, die in der Hebelstraße

völlig betrunken neben ihrem beschädigten Volvo stand. Eine Atemalkoholkontrolle

ergab einen Wert von 3,34 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung der Frau musste

sie die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Der Führerschein wurde

beschlagnahmt. Da derzeit noch unklar ist, woher die Schäden an dem Volvo

stammen, bittet die Polizei Zeugen, die die Frau beim Fahren gesehen haben sowie

Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd zu melden.

Sinsheim: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Sinsheim – Am Mittwochvormittag wurde ein 72-jähriger Rollerfahrer bei

einem Unfall in der Hautstraße verletzt. Ein 32-jähriger VW-Fahrer war auf der

Hauptstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er kurz vor 7 Uhr, nach links

in die Westliche Ringstraße abbiegen wollte und dabei den entgegenkommenden

Rollerfahrer übersah. Der 72-jährige wurde nach seiner Untersuchung an der

Unfallstelle zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik

gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

rund 5.000.- Euro.

Neckarbischofsheim: Fußballtrikots vor Haustür vergessen; wo sind sie geblieben? – Ehrlicher „Finder“ bitte melden

Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis – Möglicherweise wollte ein

Unbekannter nur die beiden Trikotsätze der E-Jugend-Mannschaft des örtlichen

Fußballvereins in Verwahrung nehmen, die am vergangenen Freitagabend vor der

Haustür eines Anwesens in der Straße „Unteres Eichertstal“, in einer blauen

IKEA-Tasche, abgestellt und vergessen wurden.

Die Mutter eines Spielers hatte die Trikotsätze nach einem Spiel zum Waschen mit

nach Hause genommen und sie nach dem Aufschließen der Haustür, kurz nach 20 Uhr,

davor stehen lassen. Wie es bestimmt jedem schon einmal ergangen sein dürfte,

„aus dem Auge, aus dem Sinn“, gerieten die Trikots erst am nächsten Morgen

wieder ins Gedächtnis, als gegen 8 Uhr der Waschgang geplant war. Da war die

Tasche mit dem wertvollen Inhalt, immerhin rund 1.000.- Euro, schon

verschwunden. Bei dem Trikotsatz handelt es sich um neuwertige 14 rote Trikots

mit den jeweiligen Hosen und Stutzenpaaren. Dazu zwei blaue Torwarttrikots, zwei

schwarze Torwarthosen und zwei schwarze Stutzenpaare – alles Größe 152/164. Es

ist nicht überliefert, ob das E-Jugend-Team nun auf übergroße Trikots der D-

oder C-Jugend am nächsten Spieltag ausweichen muss oder ob sich mittlerweile

schon ein Unterstützer des Teams fand, der die Jugendmannschaft bei der

Neuanschaffung unterstützt. Der ehrliche „Finder“ sowie Zeugen, die Hinweise auf

diesen geben können oder etwas über den Verbleib der Trikots wissen, werden

gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder dem

Polizeirevier Sinsheim; Tel.: 07261/690-0 in Verbindung.

Sinsheim: Autoaufbruch; Zeugen gesucht

Sinsheim – Von Dienstag auf Mittwoch wurde ein VW Golf auf einem Parkplatz

in der Straße „Am Bachdamm“ aufgebrochen und aus ihm eine Sporttasche entwendet.

Der 26-jährige Halter hatte sein Fahrzeug wurde gegen 20.30 Uhr abgestellt und

den Aufbruch am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr festgestellt. Der oder die Täter

hatten beiden rechte Seitenscheiben eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht.

Der Gesamtschaden dürfte bei rund 2.000.- Euro liegen. Zeugen werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Brand im Kabelschacht an einer Straßenbahnhaltestelle löst Feuerwehreinsatz aus – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und sucht Zeugen

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: – An der RNV-Haltestelle Bahnhof in der

Bergstraße geriet am Mittwochmorgen gegen 01.10 Uhr Unrat in einer

Kunststoff-Auffangschale einer Gully-Schachtabdeckung in Brand. Die

Auffangschale schmolz, das Feuer verbreitete sich im Schacht und griff auf die

im Schacht befindlichen Kabel über. Diese wurden hierbei derart beschädigt, dass

die Beleuchtungseinrichtung der Haltestelle sowie beide Ticketautomaten

ausfielen. Die Straßenbeleuchtung war hiervon nicht betroffen. Die Freiwillige

Feuerwehr Weinheim brachte das Feuer zwar schnell unter Kontrolle, für die Dauer

des Einsatzes aber musste der Bahnverkehr stillgelegt werden. Die Schadenshöhe

kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ursächlich für das Feuer war

vermutlich eine brennende Zigarette, die unachtsam in den Gully geworfen worden

war. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und bittet Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, sich mit dem

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201 1003-0, in Verbindung zu setzen.

Walldorf – Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Walldorf – Rhein-Neckar-Kreis – Im Kreuzungsbereich der Wieslocher Straße

zur L723 kam es am Dienstag gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem Fiat und einem Mercedes. Die 29-Jährige Fiat-Fahrerin fuhr auf der

Wieslocher Straße auf den Kreuzungsbereich zu. Die Ampel zeigte für sie „grün“

an. Der von links kommende, 79-Jährige, ortsunkundige Mercedes-Fahrer übersieht

augenscheinlich die für ihn „rot“ zeigende Ampel, wodurch es zum Unfall kommt.

Es entsteht ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Zeugen können sich unter der Tel. 06222 5709-0 an die Wieslocher Polizei wenden.