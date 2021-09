Diebstahl eines Carports; Zeugen gesucht!

Hahnenbach, Hahnenbachstraße

Im Zeitraum vom 03.08.2021 16:00 Uhr bis 11.09.2021 10:00 Uhr wurde in Hahnenbach, Hahnbachstraße (Ortsausgang Hahnenbach Fahrtrtg. Rudolfshaus), ein demontiertes, ca. 4m x 2,50m großes Carport entwendet. Der Carport lagerte neben dem mittlerweile abgerissenen Wohngebäude. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752 – 1560 zu melden.

Diebstahl aus unverschlossenen Fahrzeugen; Zeugenhinweise gesucht!

Kirn, Stadtgebiet

In der Nacht vom 21.09.2021 auf den 22.09.2021 wurden von einem bislang unbekannten Täter zwei Fahrzeuge im Stadtgebiet von Kirn angegangen. Hierbei stand ein Fahrzeug im Teichweg und das andere in der Sulzbacher Straße. Beide Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt nicht abgeschlossen. Der Täter konnte so einen Laptop (Marke unbekannt, Wert circa 600 Euro), ein Samsung Smartphone (Typ unbekannt) und 10 Euro Bargeld entwenden. Die Auswertung einer durchgeführten Spurensuche steht noch aus.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Abschließend noch einmal der Hinweis: Schließen sie ihr Fahrzeug auf jeden Fall immer ab; egal wo und egal wie lange sie es abstellen bzw. verlassen!

Betrugsversuch

Dreisen

Am 21.09.21, gegen 11:45 h erhielt eine 90 Jahre alte Frau aus Dreisen einen Anruf. Die Anruferin gab an, dass sie die Urenkelin sei. sie habe einen Menschen tot gefahren. Kurz darauf wurde das Telefon an eine angebliche Polizistin weitergegeben. Nach deren Angaben müsse die Urenkelin 30000,- Euro bezahlen. Die angerufenen Frau erkannte nach kurzer Zeit die Betrugsmasche und beendete das Telefonat. WEs kam zu keinem Vermögensschaden.