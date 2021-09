Worms – PKW prallt gegen Hauswand

Worms (ots) – Gestern Abend, gegen 19:15 Uhr prallte in Worms-Rheindürkheim ein

BMW gegen eine Hauswand, wodurch der Fahrer schwer verletzt wurde. Der

37-jährige Wormser befuhr die B9/Sommerdamm aus Richtung Mainz kommend, als vor

ihm ein PKW verkehrsbedingt anhalten musste. Dem nachfolgenden BMW-Fahrer gelang

es nicht mehr rechtzeitig hinter dem vor ihm stehenden Wagen zu stoppen,

weswegen er nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu

vermeiden. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand.

Der verletzte Fahrer wurde ins Klinikum gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.

Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro beziffert. Die B9 war im Bereich der

Unfallstelle bis ca. 20:50 Uhr voll gesperrt.

Worms – Verkehrsunfall mit beteiligtem Streifenwagen

Worms (ots) – Am gestrigen Dienstag, gegen 19.30 Uhr ereignete sich in Worms ein

Verkehrsunfall, an dem ein Polizeifahrzeug beteiligt war. Der 28-jährige Fahrer

und seine 24-jährige Kollegin der Wormser Polizei waren mit Blaulicht und

Martinshorn auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz und befuhren die Mainzer

Straße in Richtung Mainz. An der Kreuzung zur Straße „In der Hollerhecke“

kollidierte der Streifenwagen mit dem Ford eines 48-jährigen Wormsers. Durch den

Zusammenstoß kam der Streifenwagen von der Fahrbahn ab und prallte auf einem

angrenzenden Parkplatz gegen einen geparkten Mitsubishi. Dieser PKW stieß dann

gegen zwei weitere auf dem Parkplatz abgestellte Fahrzeuge. Der Polizeibeamte

und seine Kollegin kamen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Mit der

Unfallaufnahme wurde die Polizeiinspektion Oppenheim beauftragt. Auf Anordnung

der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Für die weiteren

Untersuchungen zur Unfallursache wurden der Streifenwagen, der Ford und der

Mitsubishi sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf

83.000EUR.