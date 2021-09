Panne in der Baustelle zwingt Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu ungewöhnlichen Maßnahmen

Börrstadt – Durch ein Pannenfahrzeug innerhalb des einspurigen Bereichs

auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern wurde am Dienstag Abend der

komplette Verkehr blockiert. Im Stau befand sich ein Rettungsfahrzeug mit einem

Notfallpatienten, welcher dringend ins Krankenhaus gebracht werden sollte.

Dieser Patient wurde schließlich in einen anderen Rettungswagen umgelegt,

welcher auf der Gegenfahrbahn wartete. Hierzu musste die Autobahn in

Fahrtrichtung Mainz kurzeitig durch die Feuerwehr gesperrt werden. Durch die

eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern und wartende

Verkehrsteilnehmer wurde das Pannenfahrzeug aus dem Baustellenbereich geschoben

und anschließend durch einen Abschleppwagen weggebracht. Nach Rücksprache mit

der integrierten Leitstelle ist die beschriebene Umlagerung gelungen und der

Patient ist gut im Krankenhaus angekommen. Im Rahmen dieses Einsatzes

unterstützte ein 53-jähriger Mann die eingesetzte Streifenwagenbesatzung beim

Anschieben des Pannen-PKW. Dabei konnte bei diesem starker Alkoholgeruch

festgestellt werden. Da der Mann mit seinem Mercedes unterwegs war und angab

gegen Nachmittag Alkohol konsumiert zu haben, wurde ein Alkoholtest gemacht. Das

Ergebnis des Tests stieg stetig an und ergab schließlich einen Wert von 1,06

Promille. Somit muss der Mann nun mit einem Bußgeld und einem Führerscheinentzug

rechnen.

Mit 3,49 Promille in Schutzgewahrsam

Kaiserslautern – Passanten haben am Dienstagabend einen stark

alkoholisierten Mann in der Fackelstraße gemeldet. Nach Angaben der Zeugen

konnte sich der Mann kaum noch auf den Beinen halten. Vor Ort konnte der Mann

durch die Beamten angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

3,49 Promille. Einem Platzverweis konnte er aufgrund seinen

Alkoholisierungsgrades nicht mehr nachkommen. Er war nicht in der Lage, sich auf

den Beinen zu halten. Zu seinem eigenen Schutz nahmen die Polizeibeamten den

Mann in Gewahrsam. |elz

Auf Jagd in der Einbahnstraße

Kaiserslautern – Aus sehr kuriosen Gründen ist am Dienstagabend ein

Autofahrer entgegen eine Einbahnstraße gefahren. Eine Polizeistreife stellte den

34-jährigen Fahrzeugführer gegen 20 Uhr in der Wollstraße fest. Der Mann fuhr in

der Einbahnstraße in die falsche Richtung. Die Beamten unterzogen ihn einer

Verkehrskontrolle. Der Fahrer und sein Beifahrer geben auf die Nachfrage, warum

sie als ortskundige Person entgegen der Einbahnstraße fahren, eine recht

eigenwillige Erklärung ab. Sie wären auf Pokemonjagd und gerade einem dieser

Geschöpfe auf den Versen. Leider war das Jagdglück nicht auf ihrer Seite und sie

gingen leer aus. Gewonnen hatten sie ein Verwarngeld, das sie ohne zu Zögern

bezahlten. |elz

Falsche Ärzte schockieren mit angeblicher COVID-19 Erkrankung

Kaiserslautern – Eltern und Angehörige haben sich am Dienstag an die

Polizei gewandt, weil sie schockierende Anrufe von Betrügern erhalten haben. Die

Täter gaben sich am Telefon als Arzt aus und versuchten ihren Opfern weis zu

machen, dass deren Kind oder ein anderer Verwandter sich mit dem Coronavirus

infiziert habe und nun schwer an COVID-19 erkrankt sei. Angeblich drohten die

vermeintlich Erkrankten zu sterben, wenn die medizinische Behandlung nicht

fortgesetzt werden könne. Um angeblich wichtige Medikamente besorgen oder die

vermeintliche Behandlung garantieren zu können, forderten die falschen Ärzte

hohe Geldsummen. Die Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und wandten sich

an die Polizei. Dort ist die Masche bekannt. Bei sogenannten Schockanrufen

versuchen die Täter ihre Opfer in Angst zu versetzen. Sie täuschen eine Notlage

vor. Die Betrüger nutzen die Sorge der Angerufenen um ihre Angehörigen aus, um

so an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht

auf solche Anrufe ein. Legen Sie sofort auf. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen

unbekannte Personen. Im Zweifel vergewissern sie sich durch einen Anruf bei

ihren Angehörigen, in der Schule oder in der Betreuungseinrichtung (unter der

Ihnen bekannten Telefonnummer!), ob es Ihren Lieben gut geht. Erstatten Sie eine

Anzeige bei der Polizei. |erf

Betrug via WhatsApp

Kaiserslautern – Betrüger haben sich WhatsApp zu Nutze gemacht und einen

72-Jährigen um 1.500 Euro gebracht. Die Täter gaukelten dem Mann vor, dass er

eine Chatunterhaltung mit seiner Tochter führe. Die angebliche Tochter fragte

ihr Opfer nach Geld für eine Versandhausbestellung. Es ging um knapp 3.000 Euro.

Der 72-Jährige wollte helfen. Er überwies zunächst 1.500 Euro, dann kamen dem

Mann Zweifel. Es stellte sich heraus, dass er auf Betrüger hereingefallen ist.

Der 72-Jährige wandte sich an die Polizei. Die Beamten ermitteln.

Die Polizei warnt: Wenn Sie von angeblichen Verwandten oder Bekannten nach Geld

gefragt werden, vergewissern Sie sich zunächst, ob sie mit der Person chatten,

für die sie sich ausgibt. Rufen Sie sie unter der Ihnen bekannten und bislang

gewohnten Telefonnummer an. Im Zweifel, sollten Sie sie besser persönlich

treffen und die Sache besprechen. |erf

Unbekannter versucht Falschgeld zu wechseln

Kaiserslautern – Einen gefälschten 20-Euro-Schein wollte ein Unbekannter

am Dienstag an einem Kiosk im Stadtgebiet gewechselt haben. Der offensichtliche

Plan des Täters, so an echtes Geld zu kommen, ging nicht auf. Der Kassierer

erkannte den falschen Zwanziger und konfrontierte den Unbekannten damit. Der

Verdächtige flüchtete. Er soll circa 17 Jahre alt sein und habe dunkle

Hautfarbe. Der Zeuge informierte die Polizei und übergab den Beamten die Blüte.

Der gefälschte Geldschein wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Taxi-Zeche geprellt

Kaiserslautern – Um einen „Zechpreller“ anzuzeigen, ist ein Taxifahrer am

Dienstagabend zur Polizeidienststelle in der Gaustraße gekommen. Der Mann gab zu

Protokoll, dass er einen Fahrgast in die Wadgasser Straße gefahren habe.

Unterwegs gab der 30-jährige Fahrgast an, dass er sein Geld in seinem Pkw in Bad

Dürkheim habe. Am Zielort verließ der Mann das Taxi und klingelte an einer Tür.

Nachdem niemand öffnete, stieg er wieder in das Taxi um weiter zu fahren.

Hierbei schilderte er dem Taxifahrer nicht, wo er hinfahren solle, sondern

wollte diesen lotsen. Da dem Taxifahrer Zweifel an der Liquidität des

30-Jährigen kamen, fuhr er vor die Wache der PI 1. Dort flüchtete der Gast in

Richtung Altstadt. Circa eine Stunde später meldete sich der Taxifahrer erneut.

Er hatte den „Zechpreller“ in Höhe der Rummelstraße wieder gesehen. Die

ausgerückten Beamten konnten den Mann in der Eisenbahnstraße aufgreifen und mit

zur Dienststelle nehmen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Betrugs zu.

Zoll kontrollierte Wach- und Sicherheitsgewerbe

Saarbrücken/Kaiserslautern/Landau – Der Zoll kontrollierte am 17. und 18.

September 2021 im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung Personen und

Arbeitgeber des Wach- und Sicherheitsgewerbes.

Beim Hauptzollamt Saarbrücken waren 53 Beschäftigte der Finanzkontrolle

Schwarzarbeit der Standorte Kaiserslautern, Landau und Saarbrücken unterwegs und

prüften die Arbeitsbedingungen der angetroffenen Beschäftigten.

Die Zöllnerinnen und Zöllner kontrollierten insbesondere die ordnungsgemäße

Zahlung des vorgeschriebenen Mindestlohns in Höhe von 9,60 Euro pro Stunde, die

Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug

von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern.

Insgesamt wurden 162 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt, die in 39

Unternehmen beschäftigt waren. In mindestens 37 Fällen muss genauer hingesehen

werden: Bisher ergab sich unter anderem in 16 Fällen der Verdacht auf

Sozialleistungsbetrug (§ 266 a Strafgesetzbuch: Vorenthalten und Veruntreuen von

Arbeitsentgelt), in 12 Fällen der Verdacht des Leistungsmissbrauchs und in 5

Fällen der Verdacht eines Mindestlohnverstoßes.

Die Prüfungen dauern noch an, in einigen der Unternehmen schließen sich auch

noch Geschäftsunterlagenprüfungen an.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung führt ganzjährig regelmäßig

sowohl bundesweite als auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten

Personaleinsatz durch, um den besonderen präventiven Charakter einer hohen

Anzahl an Prüfungen in bestimmten Branchen zu erhalten. Dies ist ein wichtiges

Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und

illegaler Beschäftigung.