Baggerfahrer beschädigt Gasleitung

Jockgrim (ots) – Am Mittwoch 22.09.2021 war ein Baggerfahrer damit beauftragt, Erdarbeiten auf einem Grundstück in der Ludwigstraße vorzunehmen. Bei diesen Arbeiten kam es zur Beschädigung einer Gasleitung und zum Gasaustritt.

Durch die alarmierten Kräfte wurden die Anwohner im Gefahrenbereich evakuiert. Durch die örtlichen Versorgungsunternehmen konnte der Gasfluss schnell gestoppt werden. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Versuchter Einbruch

Germersheim (ots) – Im Zeitraum vom 19.09-21.09.2021 versuchten bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Jakobstraße in Germersheim einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an den Fenstern und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.