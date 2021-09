Werkzeuge und Maschinen aus Garage gestohlen

Ludwigshafen-Edigheim (ots) Zwischen dem Montag 20.09.2021 gegen 18:30 Uhr und Dienstag 21.09.2021 gegen 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Garage ein in der Reusenstraße. Sie stahlen mehrere Werkzeuge und Maschinen, unter anderem eine Kernbohrmaschine, Akkuschrauber und Winkelschleifer in einem geschätzten Wert von etwa 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer

0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Automatenaufbruch

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Mittwoch 22.09.2021 gegen 01:00 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass soeben ein unbekannter Mann im Ostring versuchte einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Dabei schlug er mit einem Gegenstand auf den Automaten ein. Als die Polizeibeamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, war der Unbekannte schon geflüchtet.

Eine Suche in der Umgebung blieb erfolglos. Am Automaten entstand geringer Sachschaden, gestohlen wurde nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in ein Büro

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 13.08.2021 und dem 21.09.2021 brachen unbekannte Täter in ein Büro im Gebäude A20 im Industriepark Ludwigshafen in der Giulinistraße ein. Sie stahlen einen hochwertigen PC sowie ein Synology (NAS-Datenspeicher).

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Baumaschinen aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen Montag 20.09.2021 gegen 20:00 Uhr und Dienstag 21.09.2021 gegen 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Auto in der Mannheimer Straße auf. Sie stahlen zwei Hilti-Maschinen, eine Bohrmaschine sowie einen Bosch-Schlagschrauber. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Achtung vor falschen Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots) – Im Juni 2021 wurde ein 83-jähriger Ludwigshafener von einem unbekannten Mann angerufen und er wurde zu einer Umfrage überredet. Nachdem der Senior alle Fragen zu allgemeinen Themen beantwortet hatte, durfte er sich als Belohnung auswählen, ob er an einem Gewinnspiel teilnehmen möchte. Nachdem er zustimmte, durfte er sich zwischen einem Sachpreis oder einem Geldpreis entscheiden. Der 83-Jährige entschied sich für die Teilnahme an der Auslosung eines Geldgewinnes.

Am Dienstag 21.09.2021 gegen 15:00 Uhr, rief wiederum ein Unbekannter bei ihm an und verkündete, dass er eine Geldsumme in Höhe von 38.000 Euro gewonnen habe, da er damals an dem Gewinnspiel teilgenommen habe und sich für den Geldbetrag entschieden habe. Der Anrufer erklärte ihm weiterhin, dass er das Geld am nächsten Tag persönlich übergeben bekommen würde.

Der 83-Jährige solle bei der Übergabe 900 Euro für die Überführung des Gewinns elektronisch bezahlen und dann würde er die 38.000 Euro erhalten. Nachdem dem 83-Jährigen dies seltsam vorkam, meldete er den Sachverhalt der Polizei. Zu einer Übergabe des Geldes kam es nicht.

Die Abzocke durch falsche Gewinnversprechen ist sehr hinterhältig. “Sie haben gewonnen!” Wer freut sich nicht, das zu hören. Wer aber eine solche Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handeln.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel “Gebühren” zu bezahlen. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Tätern laufend verändert.

So schützen Sie sich bei der “Abzocke durch falsche Gewinnversprechen”:

Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf einer kostenpflichtigen Hotline (Telefondienst)!

Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel, bei einem seriösen Unternehmen, teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, das heißt keine Gebühren zahlen oder kostenpflichtige Hotlines anrufen!

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.