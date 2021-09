Dreiste Unfallflucht

A65/AS Venningen (ots) – Dreist verhielt sich Dienstamorgen 21.09.2021, 8 Uhr ein Sprinter-Fahrer mit GER-Kennzeichen auf der A65, Ausfahrt Edenkoben. Eine vorausfahrende 19-jährige Autofahrerin musste beim Abbiegen auf die K6 bei Venningen anhalten, wobei der Sprinter-Fahrer ihr auf das Heck auffuhr. Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens wollte die junge Autofahrerin an einer geeigneten Örtlichkeit zum Personalienaustausch bzw. zur Unfallaufnahme anhalten.

Zunächst folgte ihr der Unbekannte, flüchtete dann allerdings am TENNECO-Kreisel wieder zurück auf die Autobahn. Anhand des Kennzeichens wird nun ermittelt, wer der verantwortliche Fahrer war. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall auf der B272 – Zeugenaufruf

Bornheim (ots) – Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 EUR und ein nicht mehr fahrbereiter PKW sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend 21.09.2021 gegen 22.15 Uhr auf der B 272 in Höhe von Bornheim in Fahrtrichtung Germersheim. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 23-jähriger Autofahrer zwei LKW überholen und musste auf Grund eines entgegen kommenden Fahrzeuges das Überholmanöver abbrechen.

Beim Einscheren kam es dann zu einem Auffahren auf einen vorausfahrenden LKW. Das Fahrzeug war in Folge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. In dem besagten Streckenanschnitt besteht ein Überholverbot.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau telefonisch 06341-2870 entgegen.