17-Jähriger auf Beutezug in Rettungswache

Darmstadt (ots) – Ein 17-jähriger aus Groß-Zimmern ist am Mittwochnachmittag 22.09.2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt worden. In der Nacht zum Mittwoch (21.-22.9.) nutzte der 17-Jährige zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr ein offen stehendes Fenster der Rettungswache, in der Groß-Zimmerner-Straße, um in die Räume einzusteigen. Dort betrat er den Aufenthaltsraum und ließ einen Rucksack samt Geldbeutel und Fahrzeugschlüssel mitgehen.

Mit den Schlüsseln versuchte er unmittelbar im Anschluss ein auf dem Parkplatz stehendes Auto zu entwenden. Dabei wurde er vom Rettungspersonal auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten.

Die Polizisten nahmen den bereits polizei bekannten jungen Mann aus Groß-Zimmern fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Die Darmstädter Kripo (K35) übernahm die weiteren Ermittlungen und brachte den jungen Mann am Nachmittag vor einen Haftrichter. Dieser erließ nach Prüfung aller Tatumstände erließ einen Haftbefehl und schickte den 17-Jährigen in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Festnahme nach Meldung verdächtiger Beobachtung

Darmstadt (ots) – Eine vorläufige Festnahme, eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und die Sicherstellung einer Schreckschusswaffe, dass ist die Bilanz eines Polizeieinsatzes am Dienstagabend 21.9.21 auf dem Luisenplatz gegen 22.45 Uhr. Zeugen hatten die Beamten verständigt, nachdem sie einen Mann auf der Straße beobachten konnten, der augenscheinlich eine Waffe im Hosenbund stecken hatte.

Die alarmierten Streifenbeamten stellten den 18-jährige Mann aus Büttelborn in Höhe eines Restaurants und nahmen ihn fest. Bei seiner Durchsuchung stießen sie auf die beschriebene Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusswaffe handelte. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Büttelborner mit 1,65 Promille dem Alkohol zugesprochen hatte. Die Waffe wurde sichergestellt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, die auch einen Platzverweis beinhalteten wurde der Mann nach Hause entlassen. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Münzgeld, Mundnasenbedeckungen und Handschuhe aus Kindertagesstätte gestohlen

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Montag (20.9.) und Dienstag (21.9.) durchsuchten Kriminelle eine Kindertagesstätte in der Alsfelder Straße nach Wertgegenständen. Zuvor hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt und sich auf diesem Weg Zugang zum Gebäude verschafft. Auf ihrer Suche fiel den Einbrechern Münzgeld, Mundnasenbedeckungen und Handschuhe in die Hände.

Der von ihnen verursachte Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Einbrecher von zurückkehrenden Bewohnern überrascht

Bickenbach (ots) – Ein Einbrecher ist bei seiner Suche nach Wertgegenständen in einem Einfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße am Dienstag (21.9.) gegen 15 Uhr von den zurückkehrenden Bewohnern überrascht worden. Der Täter flüchtete umgehend aus dem Haus und ließ ersten Erkenntnissen zufolge nichts mitgehen.

Der von ihm verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Um in die Räume zu gelangen hatte er ein Fenster aufgehebelt und beschädigt. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Einbrecher machen sich an Kellerfenster zu schaffen

Ober-Ramstadt (ots) – In der Grabengasse haben Einbrecher in der Zeit zwischen Montagmorgen (20.9.), 8.30 Uhr und Dienstagabend (21.9.) 18 Uhr, versucht, in die Räume eines Einfamilienhauses zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter eine Eisenstange sowie ein Stück Holz und machten sich an dem rückwärtig gelegenen Kellerfenster zu schaffen. Das Fenster hielt stand, beide Hebelwerkzeuge fielen in den Innenraum und die Unbekannten ergriffen die Flucht.

Möglicherweise haben Zeugen die Täter bemerkt, das verdächtige Geräusch gehört oder in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten können? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Groß-Gerau

20-Jähriger kommt Platzverweis nicht nach – Polizeigewahrsam

Riedstadt-Erfelden (ots) – Ein 20-jähriger Mann musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Zudem erstatteten die Beamten Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen 18.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten eine randalierende Person auf einem Spielplatz in der Frankfurter Straße. Eine herbeigeeilte Streife konnte den sichtlich alkoholisierten Mann vor Ort antreffen und kontrollieren.

Bei der Durchsuchung stellten sie bei ihm Kleinstmengen Haschisch sicher. Der 20-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er zunächst auch nachkam. Gegen 21 Uhr fiel der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, jedoch in der Ziegeleistraße wieder auf, kam dem Platzverweis nicht nach und wurde zur Verhinderung von Straftaten in eine Gewahrsamszelle gebracht.

Unfallflucht- Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Montag 20.09.2021 in der Zeit zwischen 07:00-16:00 Uhr wurde in der Annastraße Höhe der Nummer 6 ein geparkter grauer VW Golf an der linken Seite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf, Tel.: 06105/ 4006-0.

Kreis Bergstraße

Als Telekommitarbeiter ausgegeben

Bensheim (ots) – Als Telekom-Mitarbeiter haben sich 2 bislang noch unbekannte Trickdiebe am Mittwochmittag 22.9.21 ausgegeben und hierbei Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Gegen 12.30 Uhr klingelte es an der Haustür bei einem älteren Ehepaar in der Keltenstraße. Vor der Tür standen 2 Männer, die sich als Mitarbeiter des Unternehmens “Telekom” ausgaben. Wegen eines technischen Defekts müssten sie nun die Leitungen überprüfen.

Um die Störung zu beseitigen, gaukelten sie dem älteren Ehepaar vor, müsste die Frau unter anderem einen bestimmten Kanal auf dem Fernseher einschalten. Offenbar begaben sich die Kriminellen in dieser Zeit in die anderen Räumlichkeiten des Hauses und eröffneten ihren Beutezug.

Erst als das Duo schon das Haus verlassen hatte, bemerkte das Paar den Diebstahl von Schmuck und Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Flüchtigen verlief ohne Erfolg.

Das Alter der Flüchtigen wurde auf circa 30 Jahre geschätzt. Einer des Duos soll circa 1,70-1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug ein helles Hemd mit dunklen Karos. Der Zweite wurde auf circa 1,60-1,70 Meter groß geschätzt. Er soll eine Trachtenjacke getragen und leichten Bartwuchs gehabt haben.

Möglicherweise könnte das Duo mit einem grauen Kleinwagen unterwegs sein. Zeugen, denen die Beschriebenen vor oder nach dem Vorfall in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Heppenheimer Kriminalpolizei (K21/22) zu melden.

Getränkemarkt im Visier Krimineller

Heppenheim (ots) – Ein Getränkemarkt in der Tiergartenstraße rückte in der Nacht zum Mittwoch 22.9.21 in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt gegen 02 Uhr ins Innere des Geschäfts zu kommen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin sie flüchteten.

Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in

Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen