Unfallwagen rollt von Abschleppfahrzeug gegen Streifenwagen

Vellmar (ots) – Am Dienstagabend 21.09.2021 ereignete sich in der Hamburger Straße in Vellmar ein Unfall der etwas anderen Art, der glücklicherweise keine Verletzten zur Folge hatte. Eine Streife des Polizeireviers Nord war dort wegen eines Verkehrsunfalls eingesetzt, zu dem es gegen 18:35 Uhr gekommen war. Eine 26-jährige Autofahrerin war zu dieser Zeit offenbar von der tiefstehenden Sonne geblendet worden und mit ihrem Pkw gegen zwei Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel gefahren.

Der VW Passat war durch die Kollision im Frontbereich sowie am Unterboden beschädigt worden und nicht mehr fahrbereit, weshalb ein Abschleppdienst zur Bergung des Fahrzeugs gerufen wurde. Als der Unfallwagen mit einem Seil auf das Abschleppfahrzeug gezogen wurde, rutschte der VW aus noch ungeklärter Ursache von der Ladefläche und rollte gegen den Streifenwagen, der wenige Meter entfernt zur Absicherung der Unfallstelle abgestellt war.

Nach dem Aufprall kam der VW, der nun auch einen Schaden im Heckbereich aufwies, schließlich zum Stehen. Ein weiterer Abschleppwagen für den Opel Zafira war zwar nicht erforderlich, der entstandene Sachschaden ist dennoch erheblich und beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 7.000 Euro.

Unbekannter durchtrennt Bremsleitung von Kleintransporter

Kassel-Mitte (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen 20.09.2021 offenbar die Bremsleitung eines in der Mittelgasse geparkten Kleintransporters durchtrennt. Der Besitzer des weißen Fiat Ducato hatte am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr, unmittelbar nach dem Fahrtantritt die fehlende Bremswirkung feststellen müssen. Mithilfe der Handbremse konnte der 53-Jährige aus Kassel das Fahrzeug jedoch anhalten, ohne dass jemand zu Schaden kam.

Als er beim Nachsehen feststellte, dass offenbar eine Bremsleitung durchtrennt worden war, erstattete er anschließend Anzeige bei der Polizei. Wie er dabei angab, war er noch am Sonntag, gegen 14 Uhr, mit dem Fahrzeug unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen.

Da neben dem Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auch der Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikts nach momentanem Sachstand nicht ausgeschlossen werden kann, führen die Beamten des Kommissariat 11 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen. Die beschädigte Bremsleitung wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Bislang haben sich keine Hinweise auf den mutmaßlichen Täter oder die Hintergründe der Tat ergeben, sodass sich die Ermittler nun mit der Suche nach Zeugen an die Öffentlichkeit wenden.

Wer in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 7:30 Uhr, im Bereich Mittelgasse, nahe der Kurt-Schumacher-Straße, verdächtigen Personen im Bereich des weißen Fiat Ducatos beobachtet hat oder weitere Angaben zu dem Fall machen kann, meldet sich bitte unter der Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Brennender Holzstapel in Waldstück – Kripo sucht Zeugen

Baunatal-Rengershausen (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend in einem Waldstück bei Baunatal-Rengershausen einen Holzstapel angezündet. Die rund 30 Festmeter Lärchenholz sind durch das Feuer fast vollständig zerstört worden. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Den Brand entdeckt hatte gestern Abend ein Jäger. Er hatte in dem Waldstück zwischen Rengershausen und der Fulda gegen 19:30 Uhr von seinem Hochsitz aus Knallgeräusche gehört und beim Nachsehen den brennenden Holzstapel entdeckt. Personen oder Fahrzeuge hatte er in der Nähe nicht mehr gesehen. Der Brandort liegt in der Verlängerung der Andersenstraße.

Nach den Löscharbeiten der von dem Zeugen alarmierten Feuerwehr übernahmen die Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) die ersten Ermittlungen zur Brandursache. Sie haben keinen Zweifel daran, dass das Feuer vorsätzlich verursacht worden sein muss. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Täter verliefen leider ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler prüfen nun auch, ob der gestrige Brand bei Rengershausen im Zusammenhang mit weiteren, ähnlichen Bränden in nordhessischen Wäldern in den letzten Wochen stehen könnte. Zeugen, die den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

