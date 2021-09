19-Jähriger mit Machete an Hand verletzt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Dienstag 21.09.2021 gegen 23.00 Uhr erschien der Vater eines 19-jährigen Frankfurters auf der Wache des 8. Polizeirevieres und gab an, dass sein Sohn am Nachmittag mit einer Machete verletzt wurde und sich nun im Krankenhaus befindet.

Der 19-Jährige konnte im besagten Krankenhaus angetroffen und befragt werden. Er gab an, Vermittler eines Drogengeschäftes gewesen zu sein und sich aus diesem Grund am 21.09.2021 gegen 14.00 Uhr, im Heimatring aufhielt. Marihuana im Wert von 20 EUR sollte dort den Besitzer wechseln. Da der Käufer jedoch angeblich noch Schulden von vorausgegangenen Verkäufen hatte, wurden die 20 EUR ohne Übergabe von Marihuana einbehalten.

Der leer ausgehende 51-jährige Frankfurter Käufer holte daraufhin eine Machete aus dem Kofferraum seines Wagens und ging damit auf den 19-Jährigen zu. Dieser erlitt eine Abwehrverletzung an der Hand und wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der 51-jährige Frankfurter konnte später von der Polizei festgenommen werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Verdächtiger Fund in Kellerraum

Frankfurt-Bockenheim (ots)(ro) – Dienstagmorgen 21.09.2021 räumte eine 53-jährige Frau ihren Keller im Stadtteil Bockenheim auf. In einer Tasche fand sie dabei einen Gegenstand, der zunächst den optischen Anschein eines Sprengkörpers erweckte und sich abschließend als ungefährlich herausstellte.

Die 53-Jährige war gegen 11:00 Uhr damit beschäftigt, in ihrem Keller in der Grempstraße Ordnung zu schaffen. Eine Tasche ihres diesjährig verstorbenen Freundes räumte sie dabei im Hinterhof aus. Dabei fand sie einen verdächtigen Gegenstand und verständigte folgerichtig die Polizei.

Aufgrund des realistischen Aussehens des Objekts zog die Frankfurter Polizei den Kampfmittelräumdienst hinzu. Dieser konnte den Gegenstand letztlich als echten Korpus einer russischen Handgranate identifizieren, der allerdings über keinen Zünder und auch keinen gefährlichen Inhalt im Inneren verfügte.

Eine Gefahr ging von dem aufgefundenen Gegenstand daher glücklicherweise zu keiner Zeit aus. Die polizeiliche Absperrung konnte in der Folge zeitnah aufgehoben werden und Anwohnerinnen und Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren

Schockanruf – Kripo Offenbach sucht Zeugen in Frankfurt

Frankfurt/Dietzenbach (ots)-(aa) – Eine Rentnerin aus Dietzenbach erhielt am Montagnachmittag 20.09.2021ß einen Schockanruf, in dem ihr vorgelogen wurde, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, nun in Haft sei und für die Freilassung eine Kaution zahlen müsse. Als Übergabeort wurde allerdings eine Adresse in Frankfurt genannt.

Die Seniorin fuhr also mit ihrer grauen Mercedes A-Klasse nach Frankfurt in die Battonnstraße 40.

Dort übergab sie um kurz nach 18 Uhr einer 30-35 Jahre alten und 1,60 Meter “kleinen” Frau das Geld. Die “sehr hübsche” Täterin hatte lange dunkle zum Pferdeschwanz gebundene Haare und eine zierliche Figur. Sie war mit einem schwarzen knielangen Rock, einer weißen Bluse sowie einer schwarzen Strickjacke bekleidet. Die Unbekannte, die keinen Mund-Nasen-Schutz trug, ging dann weg.

Die Kripo Offenbach sucht nun Zeugen, die die Frau vermutlich schon kurz vor 18 Uhr vor dem Haus stehend und wartend oder bei der Geldübergabe an dem grauen Mercedes gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 erbeten.

Vermeintlicher Bombenfund

FrankfurtBockenheim (ots) – (fue) Am Dienstag, den 21. September 2021, gegen 14.55 Uhr, wurde der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass der Pächter eines Kleingartens im Bereich der Rödelheimer Landstraße bei Erdarbeiten einen Gegenstand gefunden habe, der einer Brandbombe ähnele.

Durch die Polizei wurden daraufhin die Zufahrts- und Zugangswege zum Kleingartengelände gesperrt. Danach wurden das Gelände und der Friedhof Westhausen geräumt. Es handelte sich um einen zylindrischen Gegenstand, welcher wie der Einsatz eines Detektors zeigte, nicht aus Metall bestand. Schon durch leichtes Klopfen zerfiel er.

Um was es sich dabei tatsächlich handelte, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Die Maßnahmen konnten gegen 16.40 Uhr aufgehoben werden.

Frankfurt-Ostend: Jacke entwendet

Frankfurt-Ostend (ots)-(fue) – Ein 15-jähriger Frankfurter saß am Dienstag 21.09.2021 gegen 16.40 Uhr, zusammen mit einer 17-jährigen Bekannten auf einer Parkbank der Habsburgerallee/Höhe der Hausnummer 57. Dort wurden sie von 3 Jugendlichen angesprochen, die die Herausgabe des Bargeldes forderten. Da der 15-Jährige die Herausgabe verweigerte, setzten die Täter nun Pfefferspray ein.

Im darauffolgenden Gerangel entwendeten sie dem Geschädigten dessen schwarz/grüne Jacke der Marke “The North Face”. Die Täter flüchteten über die Habsburgerallee in stadtauswärtiger Richtung.

Diese werden beschrieben als etwa 15 Jahre alt, 160-170 cm groß, von osteuropäischem Erscheinungsbild, mit braunen Haaren. Trugen Jogginghosen und führten eine Umhängetasche mit sich.

