Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Kripo warnt vor Schockanrufen: Seniorin übergab Schmuck – Bankmitarbeiter verhindert Schlimmeres – Offenbach

(aa) Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter verhinderte am Dienstagnachmittag, dass eine Seniorin nach einem Schockanruf von Betrügern auch noch um ihr Erspartes gebracht wurde. Allerdings hatte die Rentnerin zuvor, gegen 16 Uhr, vor dem Mehrfamilienhaus der Straße „Im Mittelfeld“ (Bereich der 40er-Hausnummern) schon Schmuck an eine etwa 30 Jahre alte Abholerin übergeben. Die Täterin hatte lange dunkle Haare und war mit einer braun/weiß/schwarzen „Pluderhose“ bekleidet. In dem Schockanruf wurde der Offenbacherin vorgelogen, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen eine Kaution freikäme. Als die Geschädigte nach der Schmuckübergabe anschließend noch Geld abholen sollte, erkannte der Mitarbeiter den Betrug und schritt ein. Die Kripo bittet nun Rumpenheimer Anwohner und Passanten, die rund um die Straße „Im Mittelfeld“ verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Mann saß im Auto und entblößte sich – Heusenstamm

(aa) Ein etwa 45 Jahre alter Mann entblößte sich am Dienstagabend in der Lerchenstraße in Höhe der Hausnummer 2 aus seinem Auto heraus vor einer jungen Fußgängerin. Kurz vor 19 Uhr sprach der Täter diese an, wobei er mit offener Hose in dem roten Kleinwagen saß und sein Geschlechtsteil zeigte. Der Unbekannte hatte braune volle kurze Haare sowie braune Augen, einen Vollbart und wirkte im Sitzen groß und kräftig. Das Auto hatte vier Türen und dunkle Sitze. An der linken hinteren Fahrzeugseite befand sich eine Aufschrift. Die Kripo Offenbach bittet nun um weitere Hinweise zu dem Mann in dem roten Kleinwagen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Schockanruf: Kripo Offenbach sucht Zeugen in Frankfurt – Dietzenbach und Frankfurt

(aa) Eine Rentnerin aus Dietzenbach erhielt am Montagnachmittag einen Schockanruf, in dem ihr vorgelogen wurde, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, nun in Haft sei und für die Freilassung eine Kaution zahlen müsse. Als Übergabeort wurde allerdings eine Adresse in Frankfurt genannt. Die Seniorin fuhr also mit ihrer grauen Mercedes A-Klasse nach Frankfurt in die Battonnstraße 40. Dort übergab sie um kurz nach 18 Uhr einer 30 bis 35 Jahre alten und 1,60 Meter „kleinen“ Frau das Geld. Die „sehr hübsche“ Täterin hatte lange dunkle zum Pferdeschwanz gebundene Haare und eine zierliche Figur. Sie war mit einem schwarzen knielangen Rock, einer weißen Bluse sowie einer schwarzen Strickjacke bekleidet. Die Unbekannte, die keinen Mund-Nasen-Schutz trug, ging dann weg. Die Kripo Offenbach sucht nun Zeugen, die die Frau vermutlich schon kurz vor 18 Uhr vor dem Haus stehend und wartend oder bei der Geldübergabe an dem grauen Mercedes gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 erbeten.

Wer fuhr gegen den Audi? – Seligenstadt

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Frankfurter Straße suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. In der Zeit von Samstag, 21 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren einen in Höhe der Hausnummer 84 geparkten Audi A 4 und fuhr davon. Hierbei wurde unter anderem die linke Fahrzeugseite zerkratzt und eingedellt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 7.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Wer kann Hinweise zu dem Renault Kangoo geben? – Seligenstadt

(jm) Die Polizei sucht die Fahrerin oder den Fahrer eines Renault Kangoo nach einer Verkehrsunfallflucht mit vier Verletzten, die sich am Dienstagmittag in Höhe der Einmündung Aschaffenburger Straße auf der Landesstraße 2310 ereignete. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der silberne Renault gegen 13.25 Uhr die Aschaffenburger Straße aus Richtung Seligenstadt kommend und soll dann links auf die vorfahrtsberechtigte Landesstraße 2310 abgebogen sein, ohne an der Haltelinie anzuhalten. Ein 23-Jähriger aus Mühlheim fuhr mit seinem Seat Ibiza die L 2310 in Richtung Dudenhöfer Straße entlang und bremste ab, um einen Zusammenstoß mit dem Renault zu verhindern. Eine dahinterfahrende 34-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Jeep Renegade auf den Seat auf. Durch den Aufprall wurden der Seat-Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt; beide kamen in eine Klinik. Auch die 34-Jährige und ihr vier Jahre alter Sohn erlitten dabei offensichtlich leichte Verletzungen. Die Fahrerin oder der Fahrer des silbernen Renault Kangoo fuhr weiter, ohne sich um die verletzten Personen und den Schaden von etwa 14.000 Euro zu kümmern. Sowohl der Seat als auch der Jeep mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl; Geschädigter wird gesucht – Mainflingen/Mainhausen

(jm) Die Polizei nahm am Dienstagabend einen mutmaßlichen Fahrraddieb in der Konrad-Adenauer-Straße vorläufig fest. Zuvor beobachtete ein Zeuge gegen 22.45 Uhr, wie sich der Tatverdächtige offensichtlich an einem Fahrradschloss mit einem Messer zu schaffen machte. Das silberne Mountainbike war in der Zellhäuser Straße an einer Bushaltestelle abgestellt. Der Zeuge meldete den Vorfall der Polizei und verfolgte anschließend den Mann, der mit seinem mitgeführten roten Fahrrad davonfuhr. Kurz darauf nahm die Polizei einen 31-Jährigen aus Mainhausen vorläufig fest und stellte ein Messer sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mainhäuser wieder entlassen. Derzeit sucht die Polizei noch nach dem Besitzer des silbernen Mountainbikes. An dem in der Zellhäuser Straße (Bushaltestelle Ginkgoring) stehenden Rad hinterließen die Beamten eine Nachricht, wobei sich der Eigentümer noch nicht gemeldet hat. Dieser sowie weitere Zeugen des Vorfalls, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt.

Main-Kinzig-Kreis

Junge wurde aufgefunden – Hammersbach

(aa) Der seit Sonntag vermisste neunjährige Junge aus Hammersbach (wir berichteten) wurde wohlbehalten angetroffen. Die Kripo ermittelt weiterhin die Umstände seines Verschwindens.

Mann ausgeraubt: Täter mit blauem Honda abgehauen – Maintal

(lei) In der Mozartstraße kam es am Dienstagabend zu einem Raub auf einen 41-Jährigen. Ein der Polizei bislang unbekannter, etwa 1,70 Meter großer Mann mit schmaler Statur und kurzen schwarzen Haaren hat dem 41-Jährigen dabei gewaltsam Bargeld weggenommen. Gegen 19.20 Uhr kam der aus Maintal stammende Geschädigte zunächst aus einem Café an der Ecke Backesweg heraus und bemerkte auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Hausnummer 30) einen blauen Honda mit polnischem Kennzeichen, beginnend mit den Buchstaben PSE. Daneben stand der bereits beschriebene Mann, den das Opfer offenbar flüchtig kannte. Nach einem kurzen Wortwechsel an dem Fahrzeug schlug der mit einer weißen Arbeitshose und einem schwarzen T-Shirt bekleidete Unbekannte auf den Maintaler ein und nahm ihm anschließend Bargeld aus der Geldbörse. Auffällig an ihm war auch ein längerer schwarzer Bart. Anschließend stieg er in den Honda und nahm mit drei weiteren Fahrzeuginsassen, die nach ersten Erkenntnissen offenbar nicht direkt tatbeteiligt waren, Reißaus. Die Kripo ermittelt derzeit die Hintergründe des Tatgeschehens und versucht nun die Identität des Räubers herauszufinden. Möglicherweise haben andere Besucher des Cafés Beobachtungen zu dem Tatgeschehen oder dem Täter machen können. Die Kripo bitte diese und weitere Zeugen, sich unter der Kripo-Hotline 06181 100-123 zu melden.