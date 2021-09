60-Jährige nach Wohnungsbrand in Usingen leblos aufgefunden, Usingen, An der Riedwiese, 21.09.2021, gg. 23.30 Uhr

(pa)In Usingen kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Wohnungsbrand, in dessen Folge eine Bewohnerin nur noch leblos aufgefunden werden konnte. Das Brandgeschehen ereignete sich gegen 23.30 Uhr in der Straße „An der Riedwiese“ in einem Mehrfamilienhaus. Ein Bewohner bemerkte schwarzen Rauch aus einer Nachbarwohnung und verständigte die Feuerwehr, die sich kurz darauf Zugang in die Wohnung verschaffte und das Feuer löschte. Weitere Wohnungen des Hauses waren von dem Brandgeschehen nicht betroffen. Im Inneren der betroffenen Wohnung wurde eine leblose Person fest. Bei der Verstorbenen handelt es sich gemäß den ersten polizeilichen Erkenntnissen um eine 60-Jährige Bewohnerin. Zur Brandursache ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein vorsätzliches Entfachen des Feuers vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Hoher Schaden bei Unfallflucht auf Schulparkplatz, Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Färberstraße, 20.09.2021, 16.50 Uhr bis 19.20 Uhr

(pa)Auf dem Parkplatz einer Friedrichsdorfer Schule ereignete sich am Montag eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Die Fahrerin eines grauen Mercedes Kombi stellte ihren Wagen gegen 16.50 Uhr in einer Parkbucht auf dem Parkplatz der in der Färberstraße gelegenen Schule ab. Als die Autofahrerin gegen 19.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wies dieses frische Beschädigungen im Bereich der Beifahrerseite auf. Offenbar war ein anderes Fahrzeug gegen den Mercedes gefahren, ohne dass die verantwortliche Person sich anschließend um die Regulierung des Schadens kümmerte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Schaden an BMW hinterlassen,

Oberursel, Bommersheim, Karl-Hermann-Flach-Straße, 21.09.2021, 07.00 Uhr bis 14.25 Uhr

(pa)In Oberursel wurde am Dienstag an einem geparkten Pkw ein Schaden von etwa 2.000 Euro verursacht. Ein schwarzer BMW 1er stand von 07.00 Uhr morgens bis 14.25 Uhr am Nachmittag in der Karl-Hermann-Flach-Straße in Bommersheim, als ein anderes Fahrzeug gegen das Heck des Kompaktwagens fuhr. Statt sich vor Ort um die Schadensregulierung zu kümmern, suchte der oder die Verantwortliche das Weite, weshalb nun die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 entgegengenommen.