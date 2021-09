Einbruch in Schule, Weilburg, Waldhäuser Weg, Dienstag, 21.09.2021, 15:30 Uhr bis Mittwoch, 22.09.2021, 06:45 Uhr

(fh)Mutmaßlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Schule in der Straße „Waldhäuser Weg“ in Weilburg ein, wo es ihnen jedoch nicht gelang ihre Tat zu vollenden. Zunächst verschafften sich die Einbrecher über das gewaltsame Öffnen eines Kellerfensters Zugang zum Heizungsraum der Schule. Dort angekommen, versuchten sie die Tür zu einem Büroraum aufzubrechen, scheiterten jedoch in ihrem Vorhaben und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter an keine Wertgegenstände. Beim Einbruch entstand ein geringfügiger Schaden.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Rollerdiebstahl schlägt fehl, Löhnberg, Pfarrgasse, Montag, 20.09.2021, 18:00 Uhr bis Mittwoch 22.09.2021, 07:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Montagabend bis Mittwochmorgen versuchten Diebe einen Motorroller in der Pfarrgasse in Löhnberg zu stehlen, scheiterten jedoch in ihrem Vorhaben. Das Schloss, mit dem der Motorroller der Marke Peugeot gesichert war, wurde durch die Täter beschädigt, hielt dem augenscheinlichen Diebstahlversuch jedoch stand. Der Roller selbst fiel bei der Tat um und wies leichte Beschädigungen auf.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.