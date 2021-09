Sexuelle Belästigung eines 17-Jährigen – Zeugen gesucht, Hochheim, S-Bahn von Frankfurt M. Richtung Hochheim, Mo. 20.09.2021, circa 14:45 Uhr – 16:15 Uhr

(he)Am Montagnachmittag kam es in Hochheim zu einer sexuellen Belästigung eines 17-Jährigen, bei der ein bisher unbekannter Täter den Jugendlichen unsittlich berührte. Den eigenen Angaben zufolge fuhr der Jugendliche um 14:45 Uhr mit der Linie 1 der S-Bahn von Frankfurt nach Hochheim. Schon während dieser Bahnfahrt sei der Jugendliche von einem fremden Mann angesprochen und gestreichelt worden. An der Haltestelle „Hochheim Bahnhof“ stiegen sowohl der 17-Jährige als auch der Mann aus. Im Umfeld des Bahnhofes habe der Mann den Jugendlichen dann weiterhin belästigt, diesen ständig mit seinen Händen berührt und die körperliche Nähe gesucht. Im Anschluss des Vorfalles ging der Jugendliche dann nach Hause. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. In den Abendstunden wurde der Vorfall dann bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Täterbeschreibung: Circa 40 Jahre, klein gewachsen, circa 1,50 Meter, wellige schwarze etwas längere Haare, trug einen Bart, Raucher. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise. Wer hat eine Person solchen Aussehens am Montagnachmittag im Bereich des Hochheimer Bahnhofes gesehen? Wer kennt eine Person solchen Aussehens und kann Hinweise geben? Gibt es Passanten, denen der Jugendliche in Begleitung des mutmaßlichen Täters aufgefallen ist. Rufnummer: (06192) 2079-0

Mutmaßlicher Einbrecher entdeckt,

Hattersheim, Okriftel, Händelstraße, Mi. 22.09.2021, 01:25 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht wurde in Hattersheim, Okriftel mutmaßlich ein Einbrecher erwischt, als dieser auf einem in der Händelstraße gelegenen Grundstück umherschlich. Gegen 01:30 Uhr wurde ein Anwohner durch verdächtige Geräusche aufmerksam und machte sich entsprechend bemerkbar. Dabei schreckte ein fremder Mann auf, welcher sich in einem Garten der Nachbarschaft aufhielt. Dieser ergriff unmittelbar in Richtung Händelstraße / Friedhof die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Mann soll 1,70 – 1,80 Meter groß gewesen sein und eine auffällige, dunkle sogenannte Bomberjacke getragen haben. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Einbruch in Kindergarten,

Sulzbach, Platz an der Linde, Mo. 20.09.2021, 17:30 Uhr – Di. 21.09.2021, 08:30 Uhr

(he)In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Sulzbach zu einem Einbruch in eine Kindertagestätte, bei dem die Täter einen Gesamtschaden von circa 2.000 Euro verursachten. Zwischen Montag, 17:30 Uhr und gestern, 08:30 Uhr drangen die oder der Täter auf unbekannte Art und Weise in die an der Anschrift „Platz an der Linde“ gelegene Einrichtung ein und entwendeten mehrere iPads sowie einen Laptop. Ein leerer Safe verschwand ebenfalls aus den Räumlichkeiten. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Knall löst Polizeieinsatz aus – Schreckschusswaffe sichergestellt, Hattersheim, Teplitzer Straße, Di. 21.09.2021, 17:40 Uhr

(he)Nachdem Anwohner ein lautes Knallgeräusch aus einer in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung gemeldet hatten und die Hintergründe dafür unklar waren, kam es gestern Abend in Hattersheim in der Teplitzer Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Unmittelbar wurden mehrere Streifen entsandt und eine Nachbarschaftsbefragung durchgeführt. Hierbei konnte der Sachverhalt nicht gänzlich aufgeklärt werden. Während diesen ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Wohnungsinhaber, aus dessen Wohnung die Knallgeräusche gedrungen sein sollen, auf der Straße angetroffen und festgenommen. Ihm wurden die Hintergründe des Polizeieinsatzes erläutert; dieser verhielt sich jedoch aufbrausend und aggressiv. So schlug er selbst mit dem Kopf gegen eine Hauswand und schrie währenddessen die Einsatzkräfte an. Während einer, durch eine Richterin, angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei dem 32-Jährigen konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Ob mit dieser die Knallgeräusche verursacht worden waren bedarf weiterer Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.