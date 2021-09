Frankfurt-Hauptbahnhof (ots)-(ro) – Bereits am Sonntag 11. Juli 2021 weckte ein 39-jähriger Mann im Hauptbahnhof, Nachts ein schlafendes Mädchen und verließ mit ihr das Bahnhofsgebäude. Während der 39-Jährige selbst noch am gleichen Tag ermittelt und vernommen werden konnte, sucht die Kripo Frankfurt nach einem bislang unbekannten Augenzeugen der den Vorfall beobachtet hatte. Der Zeuge sprach auch am Hauptbahnhof mit dem nach seinem Kind suchenden Vater.

In der Nacht vom 10.Juli auf den 11. Juli 2021 befand sich das 14-jährige Mädchen gegen 01:30 Uhr gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer 10-jährigen Schwester am Frankfurter Hauptbahnhof. Während der Wartezeit auf eine Weiterfahrt schliefen dabei alle Personen auf Sitzgelegenheiten in der Bahnhofshalle.

Im Zeitraum zwischen 03:00-04:00 Uhr weckte ein 39-jähriger Mann die 14-Jährige und forderte sie zum Mitkommen auf. Im Halbschlaf und in der Annahme, es handele sich um ihren Vater, folgte sie dem Mann, der den Arm um sie legte. Nach dem Verlassen des Hauptbahnhofs in Richtung Südseite bestiegen beide ein Taxi.

Gegen Ende der Fahrt wurde die 14-Jährige im Taxi wach und erkannte neben sich einen fremden Mann. Der Mann erzählte dem Mädchen, dass er ihr helfen wolle, da ihre Familie sie verlassen hatte. Beim Aussteigen aus dem Taxi in Niederrad flüchtete die 14-Jährige und konnte mithilfe eines Passanten die Polizei verständigen.

Der Vater suchte am Hauptbahnhof unterdessen gemeinsam mit der 10-Jährigen nach seinem zweiten Kind. Dabei berichtete ein bislang unbekannter Zeuge des Vorfalls, dem suchenden Vater von seinen Beobachtungen. Ein Mann hatte die 14-Jährige nach draußen begleitet und ihr dabei erzählt, dass ihr Vater ohne sie verschwunden ist.

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun nach diesem wichtigen Zeugen. Dieser wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 069/755-51299 zu melden.

