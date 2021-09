Gießen (ots) – An der Wieseckaue in der Gießener Straße belästigte ein Mann eine 59-Jährige Frau auf sexueller Basis. Gegen 09.00 Uhr sprach ein dunkelhäutiger Mann die Gießenerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, in Höhe einer Brücke auf Englisch an. Er forderte sie auf, ihm ihr Geld und ihr Handy zu geben. Sie lehnte ab, schrie ihn an und ging weiter. Unbeirrt belästigte der Mann weiterhin die Frau. Er kam ihr näher und versuchte sie mehrmals anzufassen.

Mehrere Minuten folgte der Verdächtige seinem Opfer. Als es der 59-Jährigen gelang sich abzusetzen, informierte sie ihren Mann und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Täterbeschreibung:

Der Mann hat sehr dunkle Haut, einen kurzen “Afro-Haarschnitt” und abgekaute Fingernägel. Er ist sehr schlank, höchstens 20 Jahre und trug auffällig neonfarbene Turnschuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln, an denen sich noch Sicherheitsplomben befanden. Er war bekleidet mit einer Jogginghose, einem Hoodie mit Kapuze. Insgesamt wirkte die Bekleidung zu groß.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter

0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

