Köln – „WAHNSINN! – Die neue Show mit den Hits von Wolfgang Petry“ feiert den 70. Geburtstag der deutschen Showlegende und sein umfangreiches, musikalisches Schaffen. Vom 5. Januar bis 22. Februar 2022 wird die brandneue Show in rund 30 Städten und Arenen in ganz Deutschland zu erleben sein.

2021 wird ein herausragendes Jahr für Wolfgang Petry, denn er feiert heute, am 22. September, seinen 70. Geburtstag – ein besonderes Jubiläum, das vor allem auch für seine nach wie vor riesige und unglaublich treue Fangemeinde eine ganze Reihe Überraschungen bereithält.

70 Jahre – das ist wirklich der „WAHNSINN“ – doch für Petry-Fans keineswegs die Hölle, sondern ganz im Gegenteil – es wird eine mitreißende Show und eine Party voller Power, Petry-Hits und echter Emotionen geben. So entstand in den vergangenen Monaten während des Lockdowns, in der Live-Termine immer wieder verschoben werden mussten, ein komplett überarbeitetes Bühnenkonzept, das nun noch größer und beeindruckender als vollkommen neu aufgezogene, moderne Produktion mit vielen Sing-A-Long-Elementen und einer riesigen Leinwand daherkommt und in erster Linie die Musik und Original-Songs von Wolfgang Petry in den Mittelpunkt stellt.

Die Show im Stil eines echten Konzerterlebnisses schließt zeitlich an das legendäre Abschlusskonzert seiner umjubelten „Einfach Geil“-Tournee aus dem Jahr 1999 an und wird den Zuschauer mit Lichtgeschwindigkeit in sein Lebensgefühl von vor 20 Jahren zurückkatapultieren: Noch einmal diese Energie spüren, noch einmal all die Hits hören, noch einmal feiern, als gäbe es kein Morgen.

Unter dem Titel „WAHNSINN – Die neue Show mit den Hits von Wolfgang Petry“ erwartet das Publikum natürlich jede Menge Wolfgang Petry-Hits und eine atemberaubende Zeitreise, die bewegende Momente, unterhaltsame Geschichten und persönliche Anekdoten aus seiner einzigartigen Karriere nochmals aufleben lässt. Zwei Stunden lang wird es große Emotionen, Herzklopfen, pure Lebensfreude, grandiose Glücksmomente und großes Entertainment auf höchstem Niveau geben – also alles, was es braucht, um einen unvergesslichen Konzertabend der besonderen Art und die wohl größte „Petry-Party“ aller Zeiten auf die Beine zu stellen.

Ein exzellentes Ensemble aus erstklassigen Sängern, die mit einer bemerkenswerten Gesangs-Performance das Vermächtnis von Wolfgang Petry darbieten, und professionellen Tänzern wird von einer hervorragenden Band begleitet, die für einen großartigen Sound sorgen wird.

Mit der Veröffentlichung seines neuen Albums „Auf das Leben“ am 24. September 2021 hat Wolfgang Petry die nächste Überraschung für seine Fangemeinde parat. 70 Jahre und kein bisschen leise – Wolfgang Petry wird seinen runden Geburtstag mit seinen unzähligen Fans und einer ganzen Reihe an unterschiedlichen Ereignissen gebührend feiern, die ihr fulminantes Finale und ihren Höhepunkt in der neuen Show „WAHNSINN – Die neue Show mit den Hits von Wolfgang Petry“ finden. Ein großer Petry-Party-Spaß und zugleich bewegender Rückblick und somit eine einzigartige und fantastische Hommage an einen Künstler, der Schlager-Geschichte geschrieben hat.

