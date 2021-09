Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: 4,99 Promille

Neustadt/Weinstraße (ots) – Mit 4,99 Promille fiel eine 48-jährige Frau am Abend des 21.09.2021 um 22:10 Uhr negativ in einer Tankstelle im Stadtgebiet von Neustadt/W. auf. Zunächst betrat die stark alkoholisierte Neustadterin die Tankstelle und beleidigte den Tankstellenmitarbeiter, da dieser ihr zuvor den Verkauf von Alkoholika aufgrund ihrer Alkoholisierung verweigerte. Die Frau verließ zudem auch nach mehrmaliger Aufforderung durch den Mitarbeiter nicht das Tankstellengelände. Auch die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizei Neustadt konnten die Frau nicht zum Weggang von der Örtlichkeit bewegen, weshalb diese den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste.

Die 48-Jährige muss sich nun wegen Beleidigung und Hausfriedensbruchs strafrechtlich verantworten.

Neustadt: Berauscht auf dem Heimweg

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.09.2021 um 01:50 Uhr wurde ein italienischer Staatsbürger durch Polizeibeamte der Polizei Neustadt/W. mit seinem Fahrzeug in der Martin-Luther-Straße in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Im Verlauf der Kontrolle konnten Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem 44-Jährigen erlangt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin und erhärtete somit den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Der Fahrzeugführer musste daher sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten mit zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 44-jährige Italiener muss sich nun in einem Straf- und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.