Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 18.09.21 – 21.09.21 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Heckenpfad in Bad Dürkheim ein. Sie stahlen Gemälde, Silberbesteck und ein Fernsehgerät. Der Abtransport des Diebesgutes dürfte mittels eines Fahrzeugs erfolgt sein. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Bereich des Heckenpfads auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 – 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.09.2021 befuhr eine 74-jährige Autofahrerin aus Ludwigshafen die Auffahrt der Mannheimer Straße auf die B271. Hierbei übersah sie aufgrund der tief stehenden Sonne den von links kommenden 33-jährigen Motorradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam und der Motorradfahrer stürzte. Glücklicherweise erlitt er lediglich eine Fraktur seines rechten Arms. Das Motorrad der Marke BMW wurde so stark beschädigt, dass der Fahrersitz durch den Sturz herausgebrochen wurde. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 7.000 Euro belaufen.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht während des Einkaufs

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.09.21 um 08.30 Uhr stellte der Geschädigte aus Ellerstadt seinen orangefarbenen 1-er BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim ab. Als er nach einer halben Stunde von seinem Einkauf zurückkam, musste er feststellen, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt worden war. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Schaden durch ein Fahrzeug welches neben dem BMW geparkte hatte, verursacht wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 – 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Hettenleidelheim: Citroen-Fahrer ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Hettenleidelheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 22.09.2021, um 09.30 Uhr, auf der Wattenheimer Straße in Hettenleidelheim einen 30-jährigen Citroen-Fahrer fest, der unter dem Einfluss von Amphetamin und THC stand. Weiter ergab sich, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen Ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):