Lambrecht: Im Bahnhofsaufzug „gefangen“

Lambrecht – Die Feuerwehr Lambrecht wurde am 21.09.2021 um 16:18 Uhr zu einer Hilfeleistung an den Bahnhof in Lambrecht alarmiert.

Eine weibliche Person steckte in dem Aufzug zwischen den beiden Etagen fest und musste befreit werden. Die Aufzugtür wurde von den Einsatzkräften per Notentriegelung geöffnet. Aufgrund eines technischen Defekts ließ sich der Aufzug jedoch nicht bewegen, weshalb ein Techniker des Aufzugsunternehmen hinzugezogen werden musste. Dieser konnte die Person nach ca. 45 min. aus ihrer misslichen Lage befreien. Die Person war wohlauf und konnte ihre Zugfahrt mit etwas Verspätung uneingeschränkt antreten.