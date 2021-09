Limburgerhof: BASF feiert Jubiläum des Bauernmarkts am 24. und 25. September 2021 virtuell

Ludwigshafen / Limburgerhof – Es ist eine Premiere: Am Freitag, 24. September, und am Samstag, 25. September 2021, öffnet der 25. BASF-Bauernmarkt seine Tore virtuell. Das zweitägige Jubiläumsprogramm wird pandemiebedingt per Livestream übertragen. Präsentiert wird Wissenswertes rund um nachhaltige Landwirtschaft wie moderner Pflanzenschutz, Gemüsesaatgut und Hybridweizen, digitale Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und Verbraucherschutz. Expertinnen und Experten der BASF diskutieren hierzu mit Gästen live im Sendestudio.

Gäste auf dem virtuellen Podium sind unter anderem Beate Speth, Qualitätsbeauftragte des Pfalzmarkts Mutterstadt, sowie Dominik Bellaire, Landwirt aus Neupotz in der Südpfalz.

Neben der Live-Übertragung können sich Besucherinnen und Besucher jederzeit an insgesamt zwölf virtuellen Fachständen über die Tätigkeitsfelder der BASF im Bereich Landwirtschaft informieren. Auch der virtuelle Marktbereich, über den man regionale Produkte direkt beim Erzeuger bestellen kann, bleibt ganzjährig geöffnet.

Ein Online-Wissensquiz vermittelt Überraschendes und Wissenswertes rund um die Themen Landwirtschaft und Ernährung. Eine virtuelle Zeitreise führt zu den Anfängen des BASF-Bauernmarktes in den 90er Jahren und wer die zwölf Fachstände besucht, kann beim Gewinnspiel der Entdeckertour Forschung attraktive Preise gewinnen. In einem eigenen Kinderbereich gibt es Ratespiele zur Ernährung und viel Kreatives entdecken.

Zum Jubiläum wird der BASF-Bauernmarkt auch kulinarische Akzente setzen. Anna-Maria Löffler, ehemalige Pfälzer Weinkönigin, und der Comedian Tim Poschmann („Pälzer Bu“) verkosten live die exklusiven Jubiläumsboxen, die mit regionalen Spezialitäten der Marktstände gefüllt sind und online unter www.bauernmarkt-limburgerhof.de bestellt werden können. Live übertragen werden am Samstag auch der Frühschoppen mit Blick in den Marktbereich und das Herbstgrillen mit einer Chefköchin der BASF-Gastronomie zum Abschluss.

Eröffnet wird der BASF-Bauernmarkt am 24.09.21 um 13.30 Uhr unter www.bauernmarkt-limburgerhof.de. Dort gibt es alle weiteren Informationen zur Teilnahme am Livestream und auch das zweitägige Programm. Eine Teilnahme ist deutschlandweit möglich.