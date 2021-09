Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Trunkenheitsfahrt in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.09.2021 wurde um 08.10 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer in Bad Dürkheim in der Kaiserslauterer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da aus dem Fahrzeuginnern deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,31 Promille ergab. Trotz des hohen Grades seiner Alkoholisierung wurden bei dem Bad Dürkheimer nur geringfügige Ausfallerscheinungen festgestellt werden, weshalb ein Antrag auf Einziehung seines Führerscheins gestellt wurde. Darüber hinaus wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) Am 20.09.2021 parkte eine Autofahrerin aus Wachenheim um 15.00 Uhr ihren blauen Hyundai im Parkhaus des Dürkheimer Hauses in der Gaustraße in Bad Dürkheim. Als sie um 16.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt worden war. Aufgrund des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass ein Auto beim Ein-oder Ausparken gegen den Hyundai gefahren ist. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 – 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall – 18-jähriger Leichtkraftfahrer verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.09.2021 um 22.05 Uhr fuhr ein 18-jähriger aus Beindersheim mit seinem Leichtkraftrad auf der B 37 von der Stadtmitte kommend in Richtung Pfeffingen. Etwa 50 Meter nach der Einmündung zur Gutleutstraße drehte sich der junge Mann nach hinten zu seiner Bekannten um, die ihm hinterherfuhr. Auch sie war mit einem Leichkraftrad unterwegs. Aufgrund seines „Rückblicks“ geriet er ins Schlingern, kam von der Fahrbahn nach rechts ab und stürzte. Der Heranwachsende wurde mit dem Verdacht auf Fraktur seines rechten Beins in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem KTM-Leichtkraftrad dürfte sich auf ca. 2.000 Euro belaufen.

Grünstadt: Sachbeschädigung in der VG Leiningerland

Grünstadt, Tatzeit zwischen Fr. 03.09.bis Montag 20.09.2021 (ots) – Wie heute beanzeigt wurde brachten bislang unbekannte Täter an insgesamt 18 Zylindern von Garagen und Türen im Außenbereich der VG Leiningerland Streichhölzer / Zahnstocher ein und verklebten die Zylinder mit Sekundenkleber. Die Zylinder mussten ausgetauscht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 3.500 Euro

