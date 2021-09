Bretten – Streit eskaliert: 47-Jähriger greift 60-Jährigen mit Messer an und verletzt ihn lebensbedrohlich

Bretten (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 47-jähriger Mann steht unter dem dringenden Tatverdacht, am Montag gegen

16:15 Uhr in Bretten einen im selben Haus wohnenden 60 Jahre alten Mann mit

einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt zu haben. Der aus

Rumänien stammende Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dem Beschuldigten

wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des

Kriminalkommissariats Bruchsal soll es ebenfalls am Montag und zeitlich vor der

Tat zu einem Streit und einer ersten körperlichen Auseinandersetzung zwischen

den beiden Männern gekommen sein, was möglicherweise Auslöser des weiteren

Tatgeschehens war.

Gegen 16:15 Uhr hatte ein Zeuge Hilfeschreie aus dem Zimmer des 60-Jährigen

vernommen und war diesem zu Hilfe geeilt. Sodann soll der Zeuge dem mutmaßlichen

Täter das Messer weggenommen haben, wobei der Zeuge eine Schnittverletzung an

seiner Hand davontrug.

Nach der Verständigung der Polizei sperrten Beamte des Polizeireviers Bretten

den Bereich um das betroffene Wohnhaus ab und betraten mit Unterstützung eines

Polizeihundeführers das Gebäude. Zur Bergung des Schwerverletzten war neben dem

Rettungsdienst vorsorglich auch die Freiwillige Feuerwehr aus Bretten

hinzugezogen worden. Die Rettungskräfte verbrachten den 60-Jährigen schließlich

in ein Krankenhaus. Der Geschädigte, der eine tiefe Stichwunde im Rücken mit

Verletzung und Kollabierung der Lunge erlitt, befindet sich zwischenzeitlich

wohl außer Lebensgefahr.

Sowohl der Beschuldigte als auch der Geschädigte standen erkennbar unter

Alkoholeinwirkung. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Kriminalkommissariats Bruchsal dauern an.

Dettenheim – Autofahrer übersieht Radfahrerin beim Rückwärtsfahren

Dettenheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall der sich am Montagnachmittag in der

Waldstraße in Dettenheim ereignet hat wurde eine 73-jährige Radfahrerin schwer

verletzt. Die Frau war gegen 16.30 Uhr auf der Waldstraße an einer

Grundstücksausfahrt vorbeigefahren, als sie von einem rückwärts ausparkenden

Hyundai-Fahrer offenbar übersehen wurde. Es kam zur Kollision wodurch sie sich

schwere Verletzungen zuzog. Herbeigerufenen Rettungskräfte brachten die Frau in

Krankenhaus. Der 65-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Der Sachschaden

beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Karlsruhe – Ladendieb bedroht zwei Mitarbeiter mit Spritze – 30-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde am Montag gegen 11:20 Uhr

dabei beobachtet, wie er in einem Schuhgeschäft in der Kaiserstraße Sportschuhe

im Wert von etwa 65 Euro anprobierte und sodann ohne zu bezahlen das Geschäft

verließ. Der Filialleiter und ein weiterer Mitarbeiter verfolgten den Mann und

sprachen ihn an. Der Beschuldigte zückte daraufhin eine mit einer noch

unbekannten Flüssigkeit gefüllte Spritze und bedrohte die beiden Männer hiermit,

um sich im Besitz des Diebesguts zu halten. Zwischenzeitlich verständigte

Polizeibeamte konnten den Beschuldigten im weiteren Verlauf vorläufig

festnehmen.

Der Beschuldigte wird im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft

dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Karlsruhe – Mädchen wegen Handy abgelenkt – von Straßenbahn erfasst

Karlsruhe (ots) – Ein 13-jähriges Mädchen war am Montagmorgen zu sehr mit ihrem

Handy beschäftigt, als sie an der Straßenbahnhaltestelle Karl-Delisle-Straße von

einer Straßenbahn am Arm touchiert und leicht verletzt wurde.

Die 13-Jährige lief gegen 6.45 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle und

hantierte an ihrem Handy. Sie stand zu nah am Gleisbereich und bemerkte die aus

Rheinstetten einfahrende Bahn nicht. Bei diesem Zug handelte es sich um einen

Schnellzug, der die Haltestelle nur passiert, ohne anzuhalten.

Der Straßenbahnführer erkannte zu spät, dass das Mädchen zu nah an den Gleisen

stand und erfasste das Kind am Arm. Das Mädchen wurde gestreift. Obwohl der

Straßenbahnfahrer zuvor ein lautes Warnsignal gab und seine Geschwindigkeit

verringerte. Glücklicherweise wurde die 13-Jährige nur leicht verletzt.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Straßenverkehr von jedem

aktiven Verkehrsteilnehmer die volle Aufmerksamkeit gefordert ist!

Karlsruhe – Erneute Katalysator-Diebstähle

Karlsruhe / Rastatt (ots) – Erneut haben unbekannte in der Nacht zum Dienstag in

der Schneidemühler Straße in Karlsruhe den Katalysator eines geparkten Autos

ausgebaut und gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Auch in

der Steinmetzstraße in Rastatt waren Langfinger die Nacht zuvor an einem VW Lupo

zugange. Hier hatten sie den Katalysator herausgesägt und gestohlen, wie der

Geschädigte in einem Karlsruhe Polizeirevier bei seiner Anzeigenerstattung

berichtete. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Smartphone Dieb im Karlsruher Hauptbahnhof gestellt

Karlsruhe (ots) – Montagnachmittag (20. September) ist es einem 19-jährigen

Deutschen gelungen, ein Smartphone aus einem Geschäft im Karlsruher Hauptbahnhof

zu stehlen. Dank einer aufmerksamen Passantin gelang es der Bundespolizei, den

Mann vorläufig festzunehmen.

In einem Geschäft ließ sich der junge Mann vom Verkäufer zunächst das Smartphone

zeigen. Unvermittelt rannte er anschließend aus dem Laden und Richtung Vorplatz

davon. Eine Zeugin wurde auf den Tatverdächtigen aufmerksam und fuhr ihm mit dem

Fahrrad hinterher. Zwei Streifen der Bundespolizei konnten den Mann schließlich

stellen und nahmen ihn vorläufig fest. Das Smartphone gaben sie an den Verkäufer

zurück. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 19-Jährige seinen Weg

fortsetzen. Die Beamten bedankten sich bei der aufmerksamen Zeugin für ihr

couragiertes Verhalten.

Hinweise zum Thema Zivilcourage gibt es unter www.bundespolizei.de oder unter

www.aktion-tu-was.de

Karlsruhe, Hagsfeld – Exhibitionist an S-Bahn Haltestelle – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen gegen 06.00 Uhr, zeigte sich ein bislang

unbekannter Exhibitionist an der S-Bahn Haltestelle Jenaer Straße einer 40-

Jährigen in schamverletzender Weise. Laut Angaben der Geschädigten befanden sich

noch weitere Personen am Bahnsteig. Der Mann wird auf etwa 35 bis 40 Jahre und

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß geschätzt. Er hatte sehr kurze, dunkle Haare und

war mit einer dunklen Hose und einem dunklen Pulli bekleidet. Er führte einen

dunklen Rucksack mit sich und hatte insgesamt ein gepflegtes Aussehen.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 6665555 an

die Kriminalpolizei Karlsruhe.