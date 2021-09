Mannheim-Feudenheim: Frau in Straßenbahn sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am Montag wurde eine 19-Jährige im Zeitraum zwischen

11:40 Uhr bis 12:00 Uhr in einer Straßenbahn von einem Mann bedrängt. Die

19-Jährige fuhr mit der Linie 2 von der „Endhaltestelle Feudenheim“ in Richtung

Neckarstadt. An der Haltestelle „Feudenheimer Kirche“ stieg ein Mann hinzu,

welcher mehrfach versuchte, mit der Frau ins Gespräch zu kommen, obwohl diese

dem Mann deutlich zu verstehen gegeben hatte, dass sie dies nicht wolle. Als

sich die 19-Jährige wegsetzen wollte, habe dieser ihr an das Gesäß gefasst.

Hierauf habe die Frau den Unbekannten angesprochen und ihn gebeten, dies zu

unterlassen. Nachdem der Mann sich der Frau erneut näherte, habe diese die

Polizei verständigt. Hieraufhin sei der Unbekannte an der Haltestelle

„Neckarplatt“ ausgestiegen. Die 19-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass

der Unbekannte zuvor eine weitere Frau angesprochen haben soll. Sie beschreibt

diesen wie folgt: Ca. 170 cm groß, ca. 30-40 Jahre alt, Schuppenflechte im

Gesicht und Speichelantragungen in den Mundwinkeln, Glatze oder sehr kurze

Haare, schlaksig. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch und hatte schlechte

Zähne. Er trug eine schwarze Brille und war mit einer dunklen Jeans bekleidet.

Zudem trug er eine rote Umhängetasche und einen blauen Rucksack bei sich.

Die Polizei in Mannheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität

des Mannes geben können, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel. 0621 174 – 4444, zu

melden.

Mannheim-Innenstadt: Mann entblößt sich in Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstag zwischen 12:40 Uhr und 12:55 Uhr fuhr

eine 22-Jährige mit der Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung Schönau. Die

Geschädigte stieg an der Haltestelle Abendakademie ein und setzte sich in das

hintere Abteil der Straßenbahn. Mit ihr stieg ein Mann ein, welcher sich auf den

Sitz neben sie setzte. Erst soll er sein Geschlechtsteil entblößt haben und sich

anschließend in den Schritt gefasst haben. Nachdem die 22-Jährige den Mann

angeschrien hatte, sei dieser an der Haltestelle Marktplatz ausgestiegen. Die

junge Frau beschreibt den Mann wie folgt: ca. 170 cm groß, ca. 50 – 65 Jahre

alt, kräftige Statur, sehr kurze, weiße, Haare, nahezu Glatze knollige Nase

Warzen an der oberen Stirn sowie über der linken Augenbraue und der Nase. Er

trug eine Brille mit schwarzem, leicht eckigem Kunststoffrahmen und eine blaue

OP-Maske unterhalb der Nase. Der Mann sei mit einem marineblauen Polo-Shirt mit

weißem oder gelbem Muster und einer kurzen, beigen Hose mit Reißverschluss

bekleidet gewesen.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise zur Identität des Mannes unter der Tel. 0621 174 – 4444 entgegen.

Mannheim-Oststadt: Unbekannte Täter schlagen mehrere Autoscheiben ein – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 17:30 Uhr

und 8 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die Seitenscheiben mehrerer Fahrzeuge

in der Mannheimer Oststadt ein und entwendeten daraus verschiedene Gegenstände.

Aus einem Wohnmobil in der Sophienstraße wurde ein Bluetooth-Lautsprecher sowie

80 Euro Bargeld entwendet. Am Fahrzeug selbst entstand ein Sachschaden von 400

Euro. An einem weiteren PKW, in der unmittelbaren Nähe entwendeten die

Unbekannten ein Ladekabel. Auch hier entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Drei

weitere Fahrzeugscheiben wurden im Bereich rund um die Ludwig-Ratzel-Straße

eingeschlagen. Ob die Täter aus diesen Fahrzeugen etwas entwendet haben, ist

bisher noch unklar. Der Gesamtsachschaden bei diesen Fahrzeugen dürfte

mindestens im vierstelligen Bereich liegen.

Das Polizeirevier Mannheim Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten

Zeugen in dieser Nacht etwas Verdächtiges im Bereich um die Sophienstraße oder

die Ludwig-Ratzel-Straße wahrgenommen haben, werden diese gebeten, sich unter

Tel.: 0621/174-3310 mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarau: Unfall mit Linienbus – drei Verletzte

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Montag gegen 17:55 Uhr musste ein 59-jähriger

Linienbusfahrer des Schienenersatzverkehrs auf der Casterfeldstraße in Höhe der

Hausnummer 40-44 verkehrsbedingt stark abbremsen. Der 59-Jährige fuhr zu diesem

Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim-Rheinau. Durch

den Bremsvorgang stürzten drei Fahrgäste im Alter von 17, 28 und 53 Jahren.

Diese verletzten sich dabei leicht. Der 28-jährige wurde vorsorglich in einem

Krankenhaus behandelt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Durch die Verkehrspolizei Mannheim wurde der Unfall aufgenommen, der

Linienbusfahrer muss mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

rechnen.

Mannheim-Oststadt: Einbruch in Luisenpark-Kiosk – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Von Samstag auf Sonntag drang zwischen 20 Uhr und

12:30 Uhr ein bisher unbekannter Täter in einen Kiosk im unteren Luisenpark ein.

Nachdem der Täter vergeblich versucht hatte die Eingangstür aufzubrechen, schob

er gewaltsam den Sicherungsrollladen zum Verkaufsraum nach oben. Aus dem Kiosk

entwendete er eine Kasse, welche jedoch kein Bargeld beinhaltete. Das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls

aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben

können, werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 zu melden.