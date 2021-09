Lobbach-Waldwimmersbach: Haus in Vollbrand; Ursache noch unklar;

Lobbach-Waldwimmersbach (ots) – Auch einen Tag nach dem Brand eines Hauses in

der Ortsmitte von Waldwimmersbach ist die Ursache noch unklar.

Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren

Ermittlungen übernommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist das Gebäude

einsturzgefährdet.

Die Ermittlungen im Inneren des Gebäudes, insbesondere die Ermittlung der

Brandausbruchsstelle, können erst dann aufgenommen werden, wenn ein gefahrloses

Betreten möglich ist. Hierzu bedarf es allerdings erst einer Freigabe durch

einen sachverständigen Statiker.

Das Feuer in dem Wohnhaus in der Hauptstraße war am Montagnachmittag, kurz nach

14 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen und hatte einen Schaden in

noch unbekannter Höhe verursacht. Eine Feuerwehrfrau wurde bei der

Brandbekämpfung leicht verletzt -leichte Rauchgasvergiftung und leichte

Brandwunde- und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Waldwimmersbach, Lobenfeld, Meckesheim und

Schönbrunn waren im Einsatz.

Die Durchgangsstraße in Waldwimmersbach war rund sieben Stunden voll gesperrt.

Kurz nach 21 uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Der Verkehr wurde in der

Zeit örtlich umgeleitet.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Jogger springt aus Gebüsch auf Radweg, Radfahrer stürzt – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr ist ein

bisher unbekannter Jogger auf seinem Laufweg am Waldschwimmbad in Walldorf aus

einem Gebüsch auf den Radweg gesprungen. Ein 48-jähriger Radfahrer konnte einen

Zusammenstoß gerade noch vermeiden. Durch das Ausweichmanöver verlor der

Radfahrer allerdings die Kontrolle über das Fahrrad, stürzte und verletzte sich

an der Schulter. Der Jogger flüchtete im Anschluss an den Unfall ohne sich um

den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Der Läufer wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre, schlank, Bartträger, bekleidet mit weißer Laufhose,

Basecap und hellgrauem T-Shirt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise

auf den Jogger werden unter Tel.: 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch

entgegengenommen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsunfall, 10.000 Euro Schaden, drei Leichtverletzte

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag, kurz nach 13 Uhr, kam es im

Kreuzungsbereich Schwetzinger Straße/Rennbahnstraße in Walldorf zu einem

Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die 23-jährige

Fahrerin eines Opels bog von der Rennbahnstraße in die Schwetzinger Straße ein

und nahm einer 36-jährigen Ford-Fahrerin die Vorfahrt. Durch den Unfall wurde

die 36-jährige Fahrerin des Ford, deren 14-jährige Beifahrerin und ein

11-jähriger Junge leicht verletzt. Die Opel-Fahrerin erlitt ebenfalls leichte

Verletzungen. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende

Krankenhäuser gebracht. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Achtlose Fußgängerin durch Unfall leicht verletzt

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Montagabend, gegen 22:30 Uhr

überquerte eine 32-jährige Fußgängerin unvermittelt die Hauptstraße in

Bammental, ohne auf den dort herrschenden Straßenverkehr zu achten. Da die Frau

hinter einem Lieferwagen plötzlich auf die Straße trat, konnte eine 53-jährige

Skoda-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte die Fußgängerin am

Bein. Die 32-jährige Frau wurde leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in

ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Weinheim – Rhein-Neckar-Kreis: Rucksack aus PKW entwendet, weiterer PKW durchwühlt

Weinheim – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:00

Uhr wurde am Montag durch einen unbekannten Täter aus einem in der Hegelstraße,

in Höhe der Hausnr. 21A, abgestellten Firmenfahrzeug ein Rucksack entwendet. In

dem Rucksack befanden sich persönliche Gegenstände des Fahrers, wie dessen

Geldbörse mit Bargeld, sowie ein Autoschlüssel und Firmenschlüssel.

Zudem beobachtete ein Anwohner im Hofe eines Anwesens in der Alten Postgasse

gegen 11:30 Uhr einen unbekannten Mann dabei, wie er den PKW des Anwohners

durchwühlte. Als dieser von dem Anwohner angesprochen wurde, flüchtete der

Unbekannte zu Fuß in Richtung Erbsengasse.

Der Unbekannte wird als Mann, 18 – 22 Jahre alt, dunkler Teint, kurze, schwarze,

Haare mit auffälligem, narbenartigem Hautgewebe auf einer der Wangen

beschrieben. Er trug eine dunkelblaue Trainingsjacke, eine dunkle, ungepflegte

Trainingshose und dunkle Badeschuhe.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist bisher nicht bekannt.

Das Polizeirevier Weinheim bittet Zeugen, welche im besagten Zeitraum etwas

Verdächtiges wahrgenommen haben, dies unter der Tel. 06201 1003-0 mitzuteilen.

Weinheim – Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der B38

Weinheim – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Um 17:10 Uhr fuhren am Montag eine

51-jährige Suzuki-Fahrerin und ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer hintereinander

die B38 in Richtung Saukopftunnel. Unmittelbar zur Abfahrt auf die B3 musste die

51-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Der 54-Jährige konnte seinen Mercedes nicht

mehr rechtzeitig anhalten, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Die

Suzuki-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An ihrem PKW entstand kein

Schaden. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.