Heidelberg: Unbekannter geht auf 15-jährigen los und stiehlt Umhängetasche – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bereits am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, wurde ein

15-Jähriger am Bismarckplatz-Park; Höhe

Schurmanstraße/Neckarstaden/Sofienstraße, gegenüber des „Sophienhauses“, von

einem bisher unbekannten Jugendlichen in den Bauch geschlagen. Danach nahm der

Täter dem 15-Jährigen die Umhängetasche ab und flüchtete. In der Tasche befanden

sich hochwertige In-Ear-Kopfhörer und ein geringer Bargeldbetrag. Der Täter kann

wie folgt beschrieben werden: ca. 16 Jahre; ca. 180 cm und von kräftiger Statur.

Die Person würde sich selbst „DJ“ nennen und aus Mannheim kommen. Das

Fachdezernat Jugendkriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen. Hinweise zum Täter

werden unter Tel.: 0621/174-4444 entgegengenommen.

Heidelberg-Neuenheim: Taschendieb auf frischer Tat erwischt und festgenommen

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 20:45 Uhr versuchte ein 34-jähriger

Taschendieb auf der Neckarwiese zwei Rucksäcke zu stehlen, konnte aber von

Zeugen auf frischer Tat ertappt werden. Eine 10-köpfige Personengruppe hatte

sich gemütlich auf der Wiese niedergelassen, als sich der 34-jährige Täter zu

der Gruppe gesellte. Kurz darauf konnten Teile der Gruppe den Mann dabei

beobachten, wie dieser einen Rucksack nach Wertgegenständen durchwühlte und

nahmen ihm den Rucksack ab. Als die Gruppe das Fehlen eines zweiten Rucksacks

bemerkte, ergriff der 34-Jährige die Flucht, konnte aber durch einige Zeugen

verfolgt werden, die die alarmierten Polizisten zu dem Täter führten. Der zweite

entwendete Rucksack war im Bereich der dortigen Toilettenanlage deponiert

worden. Nach der Festnahme musste der Taschendieb für die weiteren

strafprozessualen Maßnahmen mit zum Polizeirevier, wonach er wieder gehen

durfte. Bei der Tat war der Mann in Begleitung von zwei weiteren Personen, die

als Komplizen nicht ausgeschlossen werden können. Sie werden wie folgt

beschrieben:

Person 1: männlich, ca 180cm groß, kräftige Statur mit

Bauchansatz, nordafrikanisches Erscheinungsbild, trug eine

Bauchansatz, nordafrikanisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Daunenjacke Person 2: männlich, schwarzer Pullover, nordafrikanisches

Erscheinungsbild.

Daher bittet das Polizeirevier Heidelberg-Nord Zeugen, die Hinweise zu den

beiden bislang unbekannten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer

06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg-Bahnstadt: Autofahrer verunfallt mit Straßenbahn

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 13:45 Uhr verunfallte ein 21-jähriger

VW-Fahrer beim Abbiegen von der Grünen Meile in die Jensenstraße mit einer

Straßenbahn und verursachte einen Sachschaden von mehr als 30.000 Euro. Der

21-Jährige war auf der Grünen Meile in Richtung Eppelheim unterwegs, wollte nach

links in die Jensenstraße abbiegen und übersah eine in gleiche Richtung fahrende

Straßenbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kollidierte die Straßenbahn

mit der linken Seite des VWs. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall

niemand.