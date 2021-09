Mainz, Zwei Einbrüche in Mainz-Weisenau – Zeugen gesucht!

Mainz-Weisenau (ots) – Im Zeitraum von Freitag bis Montag, 17.09.21 – 20.09.21,

ist es in Mainz-Weisenau zu zwei Einbrüchen in Gewerbeobjekte gekommen.

Freitag, 17.09.21, 19:00 Uhr bis Montag, 20.09.21, 06:45 Uhr Im Zeitraum von

Freitagabend bis Montagmorgen betritt ein bislang unbekannter Täter das

freizugängliche Grundstück eines Campusgeländes in Mainz-Weisenau und hebelt die

Seitentür der dortigen Kantine auf. Im Innenraum werden Getränkedosen entwendet.

Es liegen keine Täterhinweise vor.

Sonntag, 19.09.21, 16:00 Uhr bis Montag,20.09.21, 08:00 Uhr Bislang unbekannte

Täter drücken/treten den gesamten Fenstereinsatz der Eingangstür einer

Gaststätte mitsamt Gitter auf und gelangen so in den Gastraum. Nach jetzigem

Erkenntnisstand flüchten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Es liegen

keine Täterhinweise vor.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, ist zum jetzigen

Zeitpunkt nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle

geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/ 65-3633 oder der E-Mail-Adresse kdmainz.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung

zu setzen. Auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz können Sie

Hinweise geben:

Unbekannter Pkw-Fahrer touchiert 10-jähriges Kind auf Fahrrad und flüchtet

Nierstein, Ringstraße (ots)

Am Montag, den 20.09.2021 gegen 07:20 Uhr befährt ein 10-jährige Junge aus Nierstein mit seinem Fahrrad die Ringstraße in Nierstein in Richtung Unterführung/B420. Nachdem er aufgrund eines herannahenden Pkws kurz auf den Gehweg ausweicht, begibt er sich wieder auf die Fahrbahn. Kurz darauf nähert sich ein Pkw von hinten, welcher ihn beim Vorbeifahren am linken Oberschenkel touchiert. Des Weiteren kommt es zum Kontakt zwischen dem Pkw und dem linkem Pedal und der linken Seite des Fahrradlenkers. Der Junge hält daraufhin an und steigt von seinem Fahrrad ab. Der Fahrzeugführer flüchtet von der Unfallörtlichkeit. Der 10-jährige Junge erleidet durch den Unfall Schmerzen am linken Oberschenkel. Die Sachschadenshöhe am Fahrrad und am Pkw sind noch unbekannt. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen VW (Golf oder Polo) mit Mainzer Kennzeichen gehandelt haben. Wer hat den Unfall beobachtet und kann weitere Hinweise zum Pkw und Fahrer geben? Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim, Tel.: 06133/9330 in Verbindung zu setzen.