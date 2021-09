Worms – Verletzter Motorradfahrer entfernt sich nach Unfall

Worms (ots) – Gestern Nachmittag stürzte ein Motorradfahrer auf der B9 und

rutschte gegen einen PKW. Anschließend entfernte sich der leicht verletzte

Fahrer von der Unfallstelle. Um 16:30 Uhr folgte der 24-jährige Wormser einem

PKW auf der Bundesstraße in Richtung Norden. Der 61-jährige Autofahrer musste an

der Ampelanlage Höhe In der Hollerhecke verkehrsbedingt anhalten. Der

nachfolgende Zweiradfahrer bremste ab und stürzte offenbar infolge zu geringem

Sicherheitsabstands auf die Fahrbahn. Hierbei rutsche die Suzuki gegen die

hintere Stoßstange des PKW und verursachte Sachschaden. Der Fahrer wies

Schürfwunden auf. Dem unfallbeteiligten Autofahrer gab er Name und seine

Wohnanschrift an, richtet seine Maschine auf und fuhr ohne seinen Schutzhelm

davon, bevor die hinzugerufene Polizeistreife am Unfallort eintraf. Im Rahmen

der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 24-Jährige nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ebenso war das Motorrad nicht ordnungsgemäß

zugelassen, sondern ein fremdes entstempeltes Kennzeichen angebracht.

Worms – Unfallbeteiligte vorsorglich ins Klinikum

Worms (ots) – Gestern Mittag prallten in Worms-Herrnsheim zwei PKW zusammen und

waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Verkehrsunfall wurden die Insassen nach

ersten Feststellungen zwar nicht verletzt, dennoch vorsorglich zur Untersuchung

ins Klinikum gebracht. Die 42-jährige Wormserin wollte gegen 12:00 Uhr mit Ihrem

PKW aus der Wildstraße nach links in die Straße Am Krankenhaus abbiegen. Hierbei

missachtete sie die Vorfahrt der von links kommenden 26-Jährigen, wodurch es im

Einmündungsbereich zum Unfall kam. Die PKW wurden abgeschleppt. Der Sachschaden

wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.