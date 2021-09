Feuer geht von selbst aus

Kaiserslautern (ots) – In einem Lokal in der Spittelstraße ist es in der Nacht

zu Donnerstag zu einem Brand gekommen. Das Feuer erlosch jedoch von selbst

wieder. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist

noch unklar.

Der Inhaber des Lokals entdeckte die Beschädigung am Morgen und verständigte die

Polizei. Bei den ersten Ermittlungen wurde auch eine eingeschlagene Scheibe an

dem Lokal festgestellt. Ob dies im Zusammenhang mit dem Feuer steht, müssen die

weiteren Ermittlungen zeigen.

Befragungen in der Nachbarschaft ergaben zudem einen Hinweis auf einen dunklen

BMW (Limousine), der sich gegen 4.50 Uhr aus der Spittelstraße entfernte. Der

Fahrer könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird deshalb gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Zweimal Handy verloren

Kaiserslautern (ots) – Hilfesuchend wandte sich am Montag ein 24-Jähriger an die

Polizei: Nach einer durchzechten Nacht hatte er sein Handy verloren. Mit dem

Taxi war er am Sonntagmorgen nach Hause gefahren, seitdem könne er sein

Smartphone nicht mehr finden. Mit einer App konnte er das Telefon jedoch in

einer Straße im Stadtteil Kotten orten. Gemeinsam mit den Beamten suchte der

24-Jährige den Standort auf, an dem sein Handy vermutet wurde. Dort parkte ein

Taxi. Nach einer Kontaktaufnahme mit dem Taxiunternehmen kam der Fahrer des

Wagens vor Ort. Im Auto fand man das Telefon. Es war auf der Heimfahrt

offensichtlich unbemerkt unter den Beifahrersitz gerutscht. Der Mann freute sich

über sein wiedergefundenes Handy. Zusammen mit den Beamten trat er den Rückweg

zur Polizeidienststelle an. Auf dem Rückweg erhielten die Polizisten dann jedoch

einen Einsatzauftrag, so dass der 24-Jährige vorzeitig ausstieg. Später stellten

die Beamten fest, dass er sein Handy diesmal im Streifenwagen der Polizei liegen

gelassen hatte. Das Handy händigten die Polizisten dem Mann nun ein zweites Mal

aus. |erf

Bekämpfung von Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – In den letzten Monaten wurden bei den beiden

Stadtinspektionen in Kaiserslautern wieder mehr Fälle von Diebstählen aus

Kraftfahrzeugen gemeldet. Oft stellte sich heraus, dass die Wagen unverschlossen

waren.

Deshalb haben die beiden Stadtinspektionen am Montag einen Sonderkontrolltag zur

Bekämpfung von Diebstahl aus Kraftfahrzeugen ausgerufen. Im Rahmen dieses

Sonderkontrolltages wurden am Globus, in der Merkurstraße und an der Adler

Apotheke, in der Marktstraße, Informationsstände aufgebaut und betrieben. Beamte

der beiden Stadtinspektionen bestreiften die örtlichen Schwerpunktbereiche und

führten zielgerichtete Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Hierbei wurden 16

unverschlossene Kraftfahrzeuge mit darin befindlichen Wertgegenstände

festgestellt. Die Halter wurden kontaktiert und sensibilisiert. Im Rahmen der

Kontrollen und an den Informationsständen wurden 109 Bürgergespräche geführt und

hinsichtlich der Thematik sensibilisiert. Der Appell der Leiterin bzw. des

Leiters der Stadtinspektionen Kaiserslautern, Katja Schomburg und Christian

Deutsch lässt sich weiterhin nur wiederholen: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus –

bevor andere es für Sie tun! Lassen Sie nichts im Wagen zurück, was Ihnen

wichtig ist oder einen gewissen materiellen Wert hat! Lassen Sie auch nichts im

Innenraum herumliegen, was das Interesse von Dieben wecken könnte,

beispielsweise Taschen, denen man von außen nicht ansieht, was darin steckt. Und

vor allem: Schließen Sie Ihr Fahrzeug IMMER ab – auch wenn sie nur kurz Brötchen

holen, den Lottozettel abgeben oder schnell auf die Toilette müssen! Denn Diebe

sind noch schneller. Und: Auch in der eigenen Hofeinfahrt ist Ihr Fahrzeug nicht

vor Dieben sicher. Auch hier schauen Langfinger gerne mal nach, ob die Türen

offen sind – und wenn ja, bedienen sie sich einfach. Mit Vorliebe nachts, „im

Schutz der Dunkelheit“, aber auch zu jeder anderen Tageszeit. Deshalb: Unbedingt

den Wagen abschließen! |elz

Randalierer erhält Platzverweis

Kaiserslautern (ots) – Ein Randalierer ist der Polizei am Sonntagmorgen in der

Richard-Wagner-Straße gemeldet worden. Nach Angaben eines Zeugen würde der Mann

gegen Autos treten. Vor Ort konnte die Polizisten den 42-jährigen Mann und drei

Freunde antreffen. Der 42-Jährige legte ein aggressives Verhalten an den Tag und

beleidigte die Beamten die gesamte Kontrolle über. Er erhielt einen Platzverweis

für die Innenstadt und eine Anzeige wegen Beleidigung. An den geparkten

Fahrzeugen konnten keine Schäden durch die Beamten festgestellt werden.

Eventuell Geschädigte melden sich bitte unter der Nummer 0631 369-2250 bei der

Polizeiinspektion in Kaiserslautern. |elz

Einbruchversuche in Seniorenheim

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben am Wochenende in der Nähe des Stadtparks

versucht in ein Seniorenheim einzubrechen. Sie rissen an dem Gebäude ein

Fenstergitter aus der Hauswand. Zwei weitere Gitter wurden gelockert. Den Tätern

war es allerdings nicht gelungen in die Einrichtung einzusteigen.

Bereits zu Beginn der vergangenen Woche hatten sich Unbekannte am Haupteingang

des Seniorenheims versucht. An der automatischen Schiebetür konnten Hebelspuren

festgestellt werden. Der Einbruchversuch fiel auf, weil die Tür nicht mehr

funktionierte und repariert werden musste.

Ob in beiden Fällen ein Tatzusammenhang besteht, muss noch geklärt werden. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Besser zu Fuß zur Schule!

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwei Kinder, die nicht angeschnallt

waren, und das Auto mit defektem Bremslicht – das ist die Bilanz der sogenannten

Schulwegüberwachung am Montag vor der Grundschule in der Ringstraße.

Einsatzkräfte der Polizei hatten an diesem Morgen ein besonderes Augenmerk auf

Elterntaxis. Den Beamten fiel ein Mann auf, bei dem zwei Kinder im Fahrzeug

mitfuhren. Die ABC-Schützen waren nicht ordnungsgemäß angeschnallt. Am Auto war

das Bremslicht kaputt. Auf den Fahrer kommt nun ein teures Bußgeld zu. Das

Bremslicht muss er innerhalb einer festgelegten Frist reparieren lassen.

Der Polizei ist es ein wichtiges Anliegen, dass alle Kinder sicher zur Schule

kommen. Dazu gehört auch, dass sie von ihren Eltern mit dem Auto nicht bis vor

das Schultor gebracht werden oder dort mit dem Auto abgeholt werden. Der Hol-

und Bringverkehr kann Kinder gefährden. Schnell kommt es beim Anhalten oder

Anfahren zu brenzligen und unübersichtlichen Situationen, die gerade junge

Verkehrsteilnehmer überfordern. Um Kinder nicht zu gefährden, sollten Sie auf

das Elterntaxi verzichten. Durch weniger Verkehr vor den Schulen erhöht sich die

Verkehrssicherheit. Üben Sie mit Ihren Kindern den Weg zu Fuß zur Schule. Das

entlastet nicht nur den Verkehr und schont die Umwelt, sondern es stärkt auch

die Kinder in ihrer Entwicklung. |erf

Betrug: Falsche Polizistin ruft an

Kaiserslautern (ots) – Eine Betrügerin hat sich am Montag als Kriminalbeamtin

ausgegeben und bei einem 84-Jährigen angerufen. Sie schwindelte dem Senior vor,

dass man nach Einbrechern fahnde. Geschickt fragte sie den Mann nach seinen

Vermögensverhältnissen.

Die Masche ist bekannt: Die Täter machen ihren Opfern glauben, dass ihre

Vermögenswerte in Gefahr seien. Alles mit dem Ziel, die Angerufenen zu

verunsichern, um sie dazu zu bewegen, Schmuck, Geld und andere Wertsachen einem

angeblichen Polizeibeamten zu übergeben. Der würde extra vorbeikommen und die

Sachen in Sicherheit bringen … Achtung, hier lauert Betrug! Übergeben Sie

niemals fremden Menschen ihre Wertgegenstände! Legen Sie sofort auf, sollten Sie

einen solchen Anruf erhalten! Die echte Polizei wird Sie am Telefon nicht nach

Ihrem Vermögen fragen.

Der 84-Jährige fiel nicht auf die Betrugsmasche herein. Er schöpfte Verdacht und

wählte die Rufnummer der echten Polizei. |erf