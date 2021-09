Frau nach Diebstahl aus Haushaltswarengeschäft festgenommen, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 20.09.2021, gg. 14.45 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag nahm die Polizei in Bad Homburg eine 45-jährige Frau fest, nachdem diese zuvor einen Diebstahl begangen und Passanten verunsichert haben soll. Gegen 14.45 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin eines in der Louisenstraße befindlichen Haushaltswarengeschäfts, dass eine Frau dort augenscheinlich gerade dabei war, eine Schürze und ein Küchenmesser zu entwenden. Die Verkäuferin ließ die Ladendiebin vorsichtshalber passieren, da diese mit dem Messer in der Hand auf sie zu und in Richtung Ausgang ging. Die Frau begab sich anschließend mit dem Diebesgut zu einer Parkbank in der Louisenstraße und nahm dort Platz. Da sie weiterhin das Küchenmesser in der Hand hielt und auf Passanten nach deren Schilderungen einen „verwirrten Eindruck“ machte, verständigten auch diese die Polizei. Eine kurz darauf eintreffende Streife nahm die Frau unverletzt fest und stellte das Diebesgut sicher. Die Festgenommene – eine 45-jährige Bad Homburgerin – wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Überprüfung ihres Gesundheitszustands in einer Fachklinik vorgestellt und dort aufgenommen.

Krankenfahrstuhl-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Oberursel, Oberstedten, L 3003 (Niederstedter Straße), 21.09.2021, gg. 10.50 Uhr

(pa)Bei Oberursel Oberstedten kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem motorisierten Krankenfahrstuhl, bei dem ein älterer Herr schwer verletzt wurde. Gegen 10.50 Uhr befuhr eine 82-jährige Renault-Fahrerin die L 3003 (Niederstedter Straße) von Oberstedten kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg. Die Autofahrerin überholte einen vorausfahrenden Radfahrer und scherte daraufhin wieder ein. Beim Einscheren übersah die Frau einen motorisierten Krankenfahrstuhl, dessen 83-jähriger Fahrer in derselben Richtung unterwegs war. Der Pkw touchierte den Krankenfahrstuhl, wodurch dieser von der Straße abkam und der Senior stürzte. Der 83-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Niederstedter Straße (L 3003) musste aufgrund der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme bis zum frühen Nachmittag gesperrt werden.

Radfahrer wird die Vorfahrt genommen, Bad Homburg, Seedammweg, 20.09.2021, gg. 07.55 Uhr

(pa)Am Montagmorgen wurde in Bad Homburg ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Gegen kurz vor 08.00 Uhr wollte eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin vom Seedammweg nach links in den Weinbergsweg abbiegen. Dabei achtete sie Autofahrerin augenscheinlich nicht ausreichend auf den auch bei grünzeigender Ampel bestehenden Gegenverkehr. Dies hatte zur Folge, dass ein entgegenkommender Rennradfahrer von dem Kastenwagen der 45-Jährigen erfasst wurde und stürzte. Der bei dem Zusammenstoß leicht verletzte Radfahrer – ein 45-jähriger Friedrichsdorfer – wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Holztransporter reißt Loch in Hauswand, Weilrod, Finsternthal, Landsteiner Straße, 20.09.2021, gg. 08.20 Uhr

(pa)Einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursachte am Montagmorgen ein Lkw-Fahrer bei einem Abbiegevorgang in Weilrod Finsternthal. Gegen 08.20 Uhr beabsichtigte der 22-jährige Fahrer eines Holztransporters, von der Schmitter Straße nach rechts in die Landsteiner Straße abzubiegen. Dabei berücksichtigte der Lkw-Fahrer offenbar nicht in ausreichendem Maße das Ausschwenken seines Sattelaufliegers, sodass dieser mit einem linksseitig gelegenen Eckhaus kollidierte und ein Loch in die Hausecke riss. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-Jährigem aus Bad Homburg

(pa)Die am Montagnachmittag veröffentliche Vermisstenfahndung nach einem 15 Jahre alten Jugendlichen aus Bad Homburg wird zurückgenommen. Der Vermisste konnte am Dienstagmorgen durch die Bad Homburger Kriminalpolizei wohlbehalten ausfindig gemacht werden. Es bestehen keine Hinweise auf einen strafrechtlichen Hintergrund seines Verschwindens.