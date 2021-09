Betrug via Whatsapp

Frankenthal (ots) – Die 78-jährige Geschädigte erhielt am Montag 20.09.2021 eine Whatsapp, von der sie dachte, dass sie von ihrem Sohn sei. Hierin erklärte der vermeintliche Sohn, dass er sein Handy verloren habe und ihr deshalb über diese Nummer schreibe, er müsse dringende Geldgeschäfte abwickeln und bat um Überweisung von 2.355 Euro. Die Überweisung wurde dann durch die Geschädigte durchgeführt. Erst als hiernach weitere Geldforderungen kamen, wurde sie misstrauisch und beendete die Kommunikation.

Betrüger lassen sich immer wieder neue Fallen einfallen, wie sie an das Geld von anderen Menschen kommen. Deshalb bleiben sie misstrauisch, wenn Forderungen von vermeintlichen Verwandten an Sie gestellt werden und hinterfragen Sie dies. Halten Sie persönlich Rücksprache mit ihren Verwandten, ob diese Forderungen tatsächlich von ihnen stammen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rollerdiebstahl

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Roller in der Zeit von 11.09.2021 bis 20.09.2021 im Ostring/Höhe Hausnummer 17, ab. Als er wieder zu seinem Roller wollte, stellte er fest, dass dieser durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallfluchten

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Pkw Opel Astra am 20.09.2021, in der Zeit von 06.45 Uhr bis 17.00 Uhr, im Albrecht-Dürer-Ring/Höhe Hausnummer 13 a-d ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Pkw Peugeot 206 am 20.09.2021, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 08.15 Uhr, in der Virchowstraße/Höhe Hausnummer 26a ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen linken Stoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

