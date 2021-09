Wohnhausbrand – Mehrere Personen werden ärztlich behandelt

Neustadt (ots) – Bei einem Wohnhausbrand am späten Montagabend 20.09.2021 erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen. Ein Mann wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in die Uni-Klinik transportiert. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße brach gegen 23.15 Uhr in einer Wohnung im Dachgeschoss aus. Alle Anwesenden konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Ein 21-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Uni-Klinik transportiert. Eine Familie mit zwei Kindern, darunter ein Säugling, wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und auf eigenen Wunsch vor Ort entlassen.

Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Alle Bewohner kamen bei Nachbarn unter oder wurden durch die Stadt anderweitig untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bis dato nicht ergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Diebisches Quartett erwischt

Marburg (ots) – Gleich mehrere Taschen und Koffer füllte ein Quartett mit Diebesgut auf ihrem Beutezug durch Bekleidungsgeschäfte in Marburg. Am Freitagnachmittag 17.09.2021 alarmierten Ladendetektive eines Einkaufzentrums in der Universitätsstraße die Marburger Polizei. Sie hatten 2 Männer auf frischer Tat erwischt und zusammen mit einer weiteren Komplizin festgehalten. Die Streife nahm das Trio samt mehreren Taschen und Koffer in Empfang.

Eine Durchsicht brachte Kleidungsstücke verschiedenster Läden, zum Teil mit Etiketten, zutage. Quittungen oder Kassenbons konnten die Festgenommenen dafür nicht vorweisen. Währenddessen gesellte sich eine zweite Frau hinzu, die sich dreist einen Koffer griff und den Polizisten erklärte, dass sie die Besitzerin der darin aufbewahrten Kleidungsstücke sei.

Allerdings konnte auch sie keinen Eigentumsnachweis der neuwertigen und etikettierten Ware erbringen. Kurzerhand klickten die Handschellen und das Quartett wanderte zunächst ins Polizeigewahrsam.

Die 30 und 35 Jahre alten Männer und die 31 und 21 Jahre alten Frauen haben ihren Wohnsitz in Gießen. Nach ihrer Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde das Quartett wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Parolen vor Geschäftsstelle

Marburg (ots) – Parolen mit Bezug auf die Klimakrise sprühten Unbekannte am Wochenende auf den Gehweg vor der CDU-Geschäftsstelle in der Gisselberger Straße. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Ebsdorfergrund-Wittelsberg: Erneuter Zeugenaufruf nach “Schockanruf”

(ots) – Wie die Polizei bereits am 17.09.2021 berichtete, ergaunerten Betrüger über einen sogenannten “Schockanruf” von ihrem Opfer mehrere tausend Euro. Die falschen Polizeibeamten riefen die Seniorin an und forderten nach einem tödlichen Verkehrsunfall, in dem die Tochter verwickelt sei, eine Kaution.

Letztlich übergab das Opfer mehrere tausend Euro an einen Boten, der wie folgt beschrieben werden kann:

südländisches Aussehen, etwa 28-30 Jahre und 160-156 cm groß. Er hatte braune Augen, eine untersetzte Figur mit korpulenten Hüften und trug eine dunkelblaue Windjacke, ein blaues Hemd, eine dunkle Stoffhose, schwarze Turnschuhe sowie eine hellblauer MNS.

Inzwischen meldete sich eine Zeugin, der der Unbekannte ebenfalls am 15.09.2021, gegen 17.15 Uhr, in der Hessenstraße, mutmaßlich kurz vor der Übergabe des Geldes, aufgefallen war. In diesem Zusammenhang fiel ihr auch ein schwarzer VW- oder Mercedesbus auf, der von der Umgehungsstraße auf die Holzhäuser Straße abbog, gleich wieder links auf einem Feldweg fuhr und von dort die Fahrt in Richtung der Verlängerung der Straße “Auf dem Sand” fortsetzte.

Die Zeugin ist sich sicher, dass der Bus ein auswärtiges Kennzeichen hatte, möglicherweise aus den Zulassungsbezirken “OA” (Oberallgäu) oder “OAL” (Ostallgäu). Die Polizei sucht Zeugen, denen der schwarze VW- oder Mercedesbus in Wittelsberg ebenfalls auffiel oder die weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder den Insassen machen können. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Wetter-Todenhausen: Besitzer von Fahrrad gesucht

(ots) – Die Ermittler der Marburger Polizei bitten bei der Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades um Mithilfe. Anwohner entdeckten das schwarze Mountainbike der Marke “Cyclewolf” mit 26-Zoll Bereifung in der Hauptstraße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Fahrrad gestohlen und dort abgestellt wurde. Allerdings können die Ermittler das Bike keiner Straftat zuordnen.

Sie fragen: Wer erkennt das Fahrrad? Wer kann Angaben zur Herkunft oder zum Besitzer des Mountainbikes machen? Hinweise erbittet die Polizei Marburg unter der Tel.: (06421) 4060.

Defektes Licht wird zum Verhängnis

Marburg (ots) – Was ein defektes Abblendlicht doch schon für Folgen haben kann, zeigt ein Vorfall am Dienstag 21.09.2021 in der Innenstadt. Die defekte Beleuchtung an dem Pkw weckte gegen 02 Uhr das Interesse einer Streifenwagenbesatzung. Die Kontrolle für den jungen Autofahrer verlief dann auch suboptimal. Neben dem Atemalkoholtest schlug auch ein Drogenvortest positiv an.

Zudem stellten die Beamten eine geringe Menge Marihuana sicher. Der 21-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und durfte anschließend die Polizeiwache zu Fuß wieder verlassen.

Mazda beschädigt – Verursacher unbekannt

Marburg (ots) – Einen Schaden von 2.000 Euro beklagt der Besitzer eines roten Mazdas nach einer Unfallflucht in der Johann-Konrad-Schäfer-Straße. Der Unbekannte touchierte den abgestellten Mazda am Montagnachmittag 20.09.2021 zwischen 15-16 Uhr, hinten links und fuhr einfach weg.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen den Rempler auf dem Parkplatz einer Firma für Bürotechnik beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

