Friedberg: Die Polizei-News

Wetteraukreis: Brandstiftungen – 4 Festnahmen – 23-Jähriger in U-Haft

(ots) – Im August kam es in der Wetterau zu mehreren Bränden. Es entstand Sachschaden, unter anderem an Fahrzeugen und Hecken. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der kriminalpolizeilichen Brandspezialisten ergaben Hinweise auf Brandstiftung in einigen der Fälle. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei am 03.09.2021 vier Personen festnehmen, nachdem ein Audi A6 gegen 22:20 Uhr in Limeshain/Himbach in Brand geriet.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus der Wetterau und um einen 23-Jährigen sowie zwei 19 und 20 Jahre alte Frauen aus dem Main-Kinzig-Kreis.

Die männlichen Tatverdächtigen räumten ein, in 17 Fällen Feuer gelegt zu haben. Dabei gingen Hecken, Holzstapel, Felder und auch Fahrzeuge in Flammen auf. Der Gesamtschaden der Taten dürfte sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag belaufen. Die Brandorte befanden sich überwiegend in der Umgebung von Friedberg, waren aber auch im Main-Kinzig-Kreis zu finden.

Nachdem der 23-jährige Mann aus der Wetterau am 15.9. erneut in den dringenden Verdacht geriet, für den Brand eines Range Rovers in Ockstadt verantwortlich zu sein, wurde gegen ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen U-Haft wegen Wiederholungsgefahr verhängt.

Ob sie für weitere Brände verantwortlich sind, ist ebenso Gegenstand andauernder Ermittlungen wie die Frage, inwieweit die beiden Frauen in die Tatausführungen involviert waren. Sachdienliche Hinweise zu den Brandstiftungen nimmt die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/601-0 entgegen.

Tankstellenräuber auf der Autobahn

A5/Ober-Mörlen (ots) – Geringe Beute machte ein Räuber am Samstag 18.9.21 auf der Raststätte Wetterau. Gegen 00.30 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum der Raststätte in Fahrtrichtung Süden und hielt dem Verkäufer ein Messer vor. Aus der Kasse entwendete der Täter einen Betrag von wenigen hundert Euro und flüchtete zu Fuß in Richtung der Parkplätze auf dem Raststättengelände.

Der Mann wird beschrieben als ca. 180 cm groß und bekleidet mit weinrotem Pulli, blauer Arbeitshose und Arbeitsschuhen. Er soll bei Tatausführung mit einem Tuch maskiert gewesen sein.

Die Polizei Friedberg hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und bittet dringend um Hinweise von Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer hat den Täter vor, während oder nach der Tat im Bereich der Raststätte gesehen? Fiel der Mann jemandem auf seiner Flucht auf? Können Hinweise zu Fahrzeugen gegeben werden, die der Täter nutzte? Die Ermittler sind für Hinweise unter Tel.: 06031/601-0 erreichbar.

