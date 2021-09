Ehringshausen-Katzenfurt: Diebe unterwegs

(ots) – Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Lidl-Einkaufsmarktes in der Straße “Ober der Reinwies” beobachtete am Montagmittag (20.09.2021) 3 Personen. Die Männer betraten um 12:05 Uhr den Einkaufsmarkt. Während 2 Männer Schmiere standen, steckte der Dritte mehrere Flaschen Vodka in seinen Rucksack. Die Diebe verließen getrennt voneinander den Einkaufsmarkt. Nachdem der Dritte Unbekannte den Kassenbereich passiert hatte, sprach die Mitarbeiterin ihn an. Widerwillig öffnete er seinen Rucksack, aus dem 8 Vodkaflaschen zum Vorschein kamen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 160 Euro.

Der 46-jährige Dieb führte einen Fahrzeugschlüssel eines Opel-Astra mit sich. Der Schlüssel passte zu einem auf dem Netto-Parkplatz stehenden Astra. Im Auto fanden die Polizisten weitere Flaschen Alkohol, die offenbar ebenfalls aus Diebstählen stammen. An dem Opel waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Offensichtlich sollte eine ordnungsgemäße Zulassung vorgetäuscht werden.

Der aus Georgien stammende 46-Jährige wurde festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Seine zwei Komplizen konnten flüchten.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind die Männer aufgefallen? Wer hat die Personen im Bereich der Einkaufsmärkte beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Katzenfurt: In Handwerksbetrieb eingebrochen

(ots) – Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Diebe auf das Gelände des Handwerksbetriebs in der Greifenthaler Straße. Zwischen Samstag (18.09.2021), 08:00 Uhr und Montag (20.09.2021), 05:00 Uhr schlugen die Diebe eine Fensterscheibe der Firma ein und gelangten in das Gebäude.

Die Unbekannten hatten es Hartmetallrohlinge abgesehen. Der Schaden beläuft sich auf 5.200 Euro. Hinweise, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

