Fulda

Entgegenkommender Lkw übersehen

Großenlüder – Am Samstag (18.09.), gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 43-jährige KIA-Fahrerin die B 254 aus Richtung Lauterbach kommend in Richtung Großenlüder. In Höhe der Lauterbacher Straße wollte sie im Einmündungsbereich links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Lkw eines 48-Jährigen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der Pkw-Fahrerin konnte noch zu einem nahegelegenen Parkplatz gefahren werden und musste von dort abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zum Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter Tel.: 0661/105-2300 zu melden.

Polizeistation Fulda

Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg- Zur Unfallzeit am Montag (20.09.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Rotenburger mit seinem Renault die Straße „Hinter der Landwehr“ und wollte nach links auf die vorfahrtsberechtigte Dickenrücker Straße einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 25-jährigen Pedelec-Fahrer aus Hamburg, der die Dickenrücker Straße auf einer leichten Gefällstrecke stadteinwärts befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der 25-jährige Fahrer wurde leichtverletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Vogelsbergkreis

Gegen geparktes Auto gestoßen und geflüchtet

Schlitz – Am Donnerstag (16.09.) parkte um 20.30 Uhr ein Fahrer seinen VW Golf auf dem Parkstreifen gegenüber der Hainbuche. Als er am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der linke Spiegel beschädigt. Ersten Ermittlungen zu folge könnten die Beschädigungen von einem vorbeifahrenden Fahrzeugteilnehmer verursacht worden sein. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich von dem Unfallort, ohne seiner Pflicht, sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, nachzukommen. Hinweise zu dem Verursacher erbittet der Polizeiposten Schlitz unter der 06642/60999-0, die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de.

Vorfahrt übersehen

Grebenhain – Am Samstag (18.09.) befuhr gegen 14.15 Uhr eine Fabia-Skoda-Fahrerin die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße. Eine Suzuki-Swift-Fahrerin wollte aus der Ludwigstraße nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro.

Auf Fahrzeug aufgefahren

Lauterbach-Reuters – Am Samstag (18.09.) fuhr gegen 13.15 Uhr eine VW-Fox-Fahrerin vom Parkplatz auf die Bundesstraße 254 auf. Während der Beschleunigung erkannte der nachfolgende Opel-Astra-Fahrer den Fox zu spät und fuhr auf diesen auf. Beide Fahrzeugteilnehmer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Geparkter Anhänger beschädigt

Kirtorf – Am Samstag (18.09.), zwischen 00.30 Uhr und 7.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Anhänger zwischen Arnshain und Ober-Gleen. Der bisher unbekannte Unfallverursacher befuhr den Forstwirtschaftsweg aus Arnshain kommend in Richtung Ober-Gleen. In Höhe des Flurstücks „Pfaffenberg“ kam er vom Weg ab und fuhr auf den, vor einer Jagdhütte abgestellten, Anhänger auf. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

111 Fahrzeuge am länderübergreifenden Sicherheitstag kontrolliert

Osthessen (ots)

Straftaten im öffentlichen Raum bekämpfen: Vergangene Woche fand bereits zum vierten Mal der länderübergreifende Sicherheitstag statt. Das Polizeipräsidium Osthessen führte dazu – gemeinsam mit dem Zoll und dem Bundesamt für Güterkraftverkehr – verdachtsunabhängige Kontrollen an der A7 auf dem Parkplatz Pilgerzell durch. Spezialisten aus den verschiedensten Deliktsfeldern begleiteten die Maßnahmen und wurden durch die Polizeiautobahnstation Petersberg koordiniert.

In ganz Hessen waren über 800 Polizeivollzugsbeamte im Einsatz – und auch das Polizeipräsidium Osthessen war mit einer großen Anzahl an Polizistinnen und Polizisten bei den Kontrollen unterwegs. Neben Hessen beteiligten sich Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland an dem länderübergreifenden Kontrolltag. Insgesamt wurden in Osthessen über 111 Fahrzeuge mit 162 Insassen überprüft und 173 Dokumente durch einen Urkundenvorprüfer in Augenschein genommen.

Durch die Beamten wurden mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetzt und der Straßenverkehrs- und Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVO / StVZO) festgestellt. Bei insgesamt neun Fahrzeugführern mussten aufgrund positiver Drogenvortests Blutentnahmen angeordnet werden, die durch einen Arzt direkt vor Ort durchgeführt wurden. Lediglich eine Person musste zur späteren Stunde für die Blutentnahme mit zur Polizeiautobahnstation Petersberg. Bei den Kontrollen stellten die Polizistinnen und Polizisten zudem mehrere Gramm Betäubungsmittel sicher. Auf die Fahrer kommt nun ein Straf- und/oder Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

Spezialisten, die ihr Hauptaugenmerk auf unzulässige technische Veränderungen bei Fahrzeugen legten, waren ebenfalls vor Ort. Zwei angehaltene und überprüfte Pkw musste die Weiterfahrt untersagt werden. Manipulationen an der Auspuffanlage sorgten für eine viel zu laute Geräuschemission. Ein Gutachter überprüfte eines der Fahrzeuge auf der Hebebühne und bestätigte den Verdachtsfall der Polizei. Die Fahrzeugführer durften in Folge dessen nur noch Fahrten durchführen, die mit dem unmittelbaren Erlangen einer neuen Betriebserlaubnis in Verbindung stehen.

Auch ein Fahrzeugführer aus dem Raum Stuttgart wurde durch die Beamtinnen und Beamten kontrolliert. Eine Blutentnahme wegen des Verdachts auf Einnahme von Betäubungsmitteln wurde durchgeführt. Und auch an dem Audi TT stellten die Experten technische Veränderungen fest. Der Fahrer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste – da ihn niemand abholen konnte – eine Nacht auf dem Parkplatz verbringen. Für ihn glücklicherweise kein Problem: er befand sich auf der Rückfahrt eines Camping-Urlaubs und war bestens ausgestattet.

Die osthessischen Einsatzkräfte sind mit dem Verlauf des Sicherheitstages zufrieden. Auch von vielen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern gab es positives Feedback zu den Kontrollmaßnahmen – das freute die Beamtinnen und Beamten natürlich ganz besonders.

Schweißgerät gestohlen

Philippsthal – Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (15.09.) und Montag (20.09.) durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße „An der Flutbrücke“. Die Unbekannten entwendeten aus dem Inneren ein Schweißgerät im Wert von circa 100 Euro. Die Täter flüchteten und hinterließen Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörsen aus Einkaufswagen geklaut

Bad Hersfeld – Eine 80-jährige Frau war am Montagmorgen (20.09.), zwischen 9.30 und 10 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Homberger Straße einkaufen. Sie stellte ihre Tasche in den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment stahlen unbekannte Täter die Geldbörse samt Bargeld und diversen Ausweisdokumenten im Wert von rund 70 Euro aus der Tasche.

Ebenfalls am Montagmorgen, zwischen 10.30 und 11 Uhr, ging eine 61-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Hersfelder Straße in Niederaula einkaufen. Auch hier stahlen unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel samt Bargeld und Dokumenten aus der Handtausche, die im Einkaufswagen stand. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 60 Euro.

Ihre Polizei rät:

Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie

Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den

Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm

Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher

nach der Beute.

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co. dicht am Körper, im besten

Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de