Trickdiebin wird gewalttätig,

Montag, 20.09.2021, 11:25 Uhr, 65191 Wiesbaden, Danziger Str.,

(am) Am gestrigen Mittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in

Sonnenberg zu einem Trickdiebstahl, bei dem es die Täterin auf die wertvolle

Armbanduhr des Opfers abgesehen hatte. Der 85 Jahre alte Geschädigte wurde auf

dem Parkplatz in der Danziger Straße von einer Frau angesprochen, die ihm

außerdem einen Zettel vorzeigte. Da es sprachliche Barrieren gab, ging der

Geschädigte zunächst einkaufen und kehrte dann zu seinem Fahrzeug zurück. Beim

Einräumen seiner Einkäufe in das Auto kam die Frau erneut zu dem Geschädigten

und versuchte diesen zu küssen. Der Senior wies die aufdringliche Frau von sich,

woraufhin dieser von der Frau in sein Fahrzeug gestoßen wurde. Dabei entriss die

Täterin ihrem Opfer eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend

stieg die Frau in ein wartendes Fluchtfahrzeug, welches mit einem weiteren Täter

besetzt in Richtung Sonnenberger Str. davonfuhr. Der Geschädigte wurde bei dem

körperlichen Übergriff leicht verletzt. Die Täterin wurde als 30-35 Jahre alt

und ca. 155-160 cm groß beschrieben. Sie soll laut des Geschädigtem von

„südländischem Aussehen“ sein. Sie hatte ihre langen schwarzen Haare zu einem

Zopf gebunden. Bekleidet war sie mit langen blauen Jeans, einer schwarzen Weste

und schwarzen Turnschuhen mit weißen Sohlen. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs soll

30-35 Jahre alt und ebenfalls „südländisch“ ausgesehen haben. Bei dem flüchtigen

Pkw soll es sich um einen grauen VW-Golf mit Offenbacher Zulassung (OF) handeln.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Zeuginnen und Zeugen

werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345-3333 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang warnt die

Polizei vor dubiosen Personen, die sich vornehmlich älteren Personen unter einem

Vorwand nähern und in ein Gespräch verwickeln. Diese Annäherungen dienen in der

Regel dazu, die kurze Distanz zum geschickten Entwenden von Wertgegenständen

auszunutzen. Daher rät die Polizei, aufdringliche Personen sofort von sich zu

weisen und umherstehende Personen auf das Geschehen aufmerksam zu machen.

Weitere Informationen zur Vorbeugung von Trickdiebstählen erhalten sie auch im

Internet unter www.polizei-beratung.de oder bei der kriminalpolizeilichen

Beratungsstelle in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-1616

Falsche Polizeibeamte rufen an

Montag, 20.09.2021, im Laufe des Nachmittags und frühen Abend,

Stadtgebiet Wiesbaden

(am) Gestern Nachmittag haben erneut mehrere Wiesbadenerinnen und Wiesbadener

Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. Die Täter erzählten bei den

Gesprächen die bereits bekannte Geschichte, dass eine Einbrecherbande unterwegs

sei und es auf die Wertsachen der Angerufenen abgesehen hätte. Der Anrufer

versuchte außerdem, die Geschädigten über Vermögenswerte auszufragen und stellte

den Besuch eines „Kollegen“ in Aussicht. In allen registrierten Fällen,

durchschauten die Angerufenen jedoch das Ansinnen der Täter und beendeten das

Gespräch. Die „echte“ Polizei würde niemals Auskünfte über Vermögenswerte am

Telefon verlangen. Daher ist aufgrund der neuesten Fälle Vorsicht geboten, da zu

erwarten ist, dass die Täter weitere Versuche starten werden, um an Geld und

Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und

beenden Sie solche Gespräche sofort. Weitere Informationen zum Thema Betrug am

Telefon erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Tipps der Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Die Polizei ruft Sie niemals

unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre

persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht

unter Druck setzen. Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie

sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Einbruch in Restaurant,

Zwischen Sonntag, 19.09.2021, 23:15 Uhr und Montag, 20.09.2021, 09:30 Uhr,

65185 Wiesbaden, Wilhelmstr.,

(am) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Wilhelmstraße zu einem

Einbruch in ein Restaurant. Unbekannte Täter begaben sich durch den Innenhof zur

Rückseite der Gaststätte. Über eine angestellte Leiter gelangte man zu einem

Fenster, durch das man in die Innenräume eindrang. Dort wurden Gegenstände im

Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat

die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0.

Körperverletzung durch Jugendliche,

Montag, 20.09.2021, 18:00 Uhr,

65183 Wiesbaden, Mauritiusplatz und Kirchgasse,

(am) Gestern Abend wurden zwei Jugendliche am Mauritiusplatz durch drei andere

Jugendliche zunächst verbal und später auch körperlich angegangen. Die beiden 14

und 15 Jahre alten Geschädigten hielten sich am Eingang des dortigen Kinos auf,

als eine dreiköpfige Jugendgruppe zu ihnen kam und sie verbal attackierte. Es

kam zu einem kurzen Gerangel mit der Gruppe, in dessen Verlauf der 14jährige

Geschädigte einen Schlag ins Gesicht bekam. Nachdem sich die Geschädigten

zunächst in das Kino geflüchtet hatten, begaben sie sich in die Fußgängerzone.

Dort trafen sie erneut auf die andere Gruppe. Es kam zu einer weiteren

Auseinandersetzung, wobei der 15jährige Geschädigte von einem Täter getreten

wurde. Durch das Einschreiten eines couragierten Passanten kam es zu keinen

weiteren Attacken. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein

Täter wurde als 14-16 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Dieser soll ein

„südländisches Erscheinungsbild“ haben. Er trug schwarze zurückgegelte Haare,

ein blaues T-Shirt und eine Jogginghose. Das Haus des Jugendrechts hat die

Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt,

Montag, 20.09.2021, zwischen 19:00 und 23:00 Uhr,

Wiesbaden-Dotzheim, Straßenmühlweg und Schierstein, Heinrich-Heine-Str.,

(am)Im Verlauf des gestrigen Abends wurden in Dotzheim und Schierstein an

mehreren Fahrzeugen die Heckscheiben beschädigt und ein Sachschaden in Höhe von

1500,- EUR verursacht. Die Fahrzeuge der Marken Fiat, Renault und Mercedes waren

im Straßenmühlweg sowie in der Heinrich-Heine-Straße am Straßenrand abgestellt.

An den beiden Fahrzeugen in Dotzheim waren kleinere runde Beschädigungen an den

Heckscheiben erkennbar, die von einer Luftdruckwaffe stammen könnten. In der

Heinrich-Heine-Straße in Schierstein wurde die Heckscheibe auf bisher unbekannte

Weise zerstört. Hinweise auf Täter liegen bisher nicht vor. Personen, die

Hinweise zu Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich an die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345-0 zu wenden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Kontrollen im Rheingau-Taunus-Kreis, Eltville am Rhein

/ Idstein / Taunusstein Freitag, 17.09.2021, 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Freitag fanden im Rahmen des „länderübergreifenden

Sicherheitstages“ im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kontrollen mit der Zielrichtung der Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen

Raum statt. Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr waren zahlreiche Beamtinnen

und Beamte rund um Eltville sowie Idstein und Taunusstein im Einsatz. Im

Zeitraum von 15:45 Uhr bis 18:00 Uhr errichtete die Polizei unter der Führung

der Polizeistation Eltville eine Kontrollstelle auf der Bundesstraße 42 in Höhe

Eltville-Hattenheim und später dann zwischen 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr eine

Kontrollstellte in der Hauptstraße in Walluf. Insgesamt wurden etwa 50 Fahrzeuge

und rund 70 Personen kontrolliert. Dabei führten die Beamtinnen und Beamte rund

30 Atemalkohol- und Drogenvortests durch die, erfreulicher Weise in allen Fällen

negativ verliefen. In einem Fall leiteten die Beamten eine Strafanzeige wegen

des Verstoßes gegen das Kraftfahrsteuergesetz ein. Des Weiteren beanstandeten

die Beamten einige Fahrzeugmängel. Zeitgleich führten Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamte unter der Leitung der Polizeistation Idstein in Zusammenarbeit mit

der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft in Idstein und in den Taunussteiner

Stadtteilen Kontrollen im Öffentlichen Personen- und Nahverkehr durch. Dabei

wurden über 30 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der

Leistungserschleichung eingeleitet. Alle Fahrgäste hielten sich an die Regelung

zum Tragen einer Mund-Nasebedeckung. Im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern

wurden die Kontrollen durchweg positiv aufgenommen.

Weltkriegsbombe entschärft, Rüdesheim, Nahe Jagdschloss Niederwald,

20.09.2021, 14:20 Uhr bis 17:15 Uhr

(fh)Am gestrigen Tage wurde in einem Waldgebiet nahe des Jagdschlosses

Niederwald in Rüdesheim eine Weltkriegsbombe aufgefunden, welche durch den

Kampfmittelräumdienst entschärft werden konnte. Gegen 14:20 Uhr entdeckte ein

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes, welcher mit der Absuche nach möglichen

Kampfmitteln im Besagten Bereich beauftragt war die Bombe. Sofort wurde von

Seiten der Polizei mit Unterstützung der Feuerwehr der Bereich rund um den

Fundort großflächig abgesperrt. Da das Jagdschloss Rüdesheim in den Bereich

fiel, mussten etwa 40 Gäste und Mitarbeiter für den Zeitraum der Maßnahmen das

Gebäude verlassen. Weiterhin evakuierte die Polizei rund 30 Personen, die sich

im Waldgebiet aufhielten. Ein polizeilicher Hubschrauber überprüfte von der Luft

aus, dass sich vor den Arbeiten an dem Kampfmittel keine Personen im

Gefahrenbereich befanden. Die angrenzende Landesstraße 3034 musste kurzzeitig

voll gesperrt werden. Um 17:00 Uhr erfolgte die Entschärfung, sodass daraufhin

die Evakuierung und alle Absperrungen aufgehoben werden konnten. Zu keinem

Zeitpunkt entstand eine akute Gefahr für die Bevölkerung

Rollerfahrer kontrolliert – Mehrere Straftaten festgestellt, Eltville,

Rheingauer Straße, Montag, 20.09.2021, 14:15 Uhr

(fh)Einer Streife der Polizeistation Eltville gelang es in der Rheingauer Straße

in Eltville, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, einen 29 Jahre alten

Rollerfahrer aus dem Verkehr zu ziehen, welcher sich nun in mehreren

Ermittlungsverfahren verantworten muss. Gegen 14:15 Uhr fuhr der Wiesbadener mit

seinem Motorroller der Marke Peugeot in eine stationäre Kontrollstelle der

Beamten ein. Im Rahmen der Kontrolle gab der junge Mann an, dass er nicht im

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Weiterhin stellte die Streife fest,

dass die am Zweirad angebrachten Versicherungskennzeichen nicht für das

vorliegende Fahrzeug ausgegeben waren. Darüber hinaus ergaben sich während der

Verkehrskontrolle Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von

Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht,

sodass der Fahrzeugführer zum Zwecke einer Blutentnahme auf die Polizeistation

gebracht wurde. Gegen den Wiesbadener wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Fahrzeug erheblich zerkratzt, Taunusstein-Bleidenstadt, Röderweg, Sonntag,

19.09.2021, 20:00 Uhr bis Montag, 20.09.2021, 07:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen beschädigten Unbekannte auf

einem Parkplatz des Sportplatzes in Taunusstein-Bleidenstadt einen VW Golf, in

dem sie die rechte Fahrzeugseite zerkratzten und dabei einen Sachschaden in Höhe

von rund 3.000 Euro verursachten.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter

der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Metallschrott aus Innenhof gestohlen, Hünstetten-Bechtheim, Alte Ortsstraße,

Montag, 20.09.2021, 11:40 Uhr

(fh)Gestern Mittag haben zwei Diebe aus einem Hinterhof in Hünstetten-Bechtheim

Metallschrott entwendet. Die Unbekannten begaben sich zu dem in der Straße „Alte

Ortsstraße“ gelegenen Innenhof eines Einfamilienhauses und stahlen dabei den

Metallschrott im Wert von einigen hundert Euro, ehe sie in einem hellen

Kastenwagen flüchteten. Bei der Tat wurden ein etwa 175 cm großer, schlanker

Mann mit kurz geschorenen Haaren und auffallenden Geheimratsecken im Alter von

etwa 22 Jahren beobachtet. Dieser sei mit einem dunklen Sweatshirt und einer

dunklen Jogginghose mit weißem Aufdruck bekleidet gewesen. Bei der zweiten

Person habe es sich um eine etwa 160 cm große und rund 30 Jahre alte Frau mit

blonden Haaren gehandelt. Sie habe eine dunkle Jeans und einen hellblauen

Kapuzenpullover getragen.

Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Bad Schwalbach, Emser Straße, Sonntag,

19.09.2021, 12:00 Uhr bis Montag, 20.09.2021, 11:15 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Sonntag bis Montag wurde in der Emser Straße in Bad

Schwalbach ein geparkter Honda CR-V in der Farbe Weiß bei einer

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Hierbei entstand

ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher oder die

Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Fahrzeug nimmt die

Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße bei Mittelheim, Oestrich-Winkel,

Mittelheim, Bundesstraße 42, Dienstag, 21.09.2021, 12:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 42 bei Mittelheim

ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Beteiligte teils schwer verletzt

wurden. Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seiner 32-jährigen

Beifahrerin die Bundesstraße aus Richtung Rüdesheim in Richtung Wiesbaden und

beabsichtigte nach links in Richtung der Abfahrt Mittelheim abzubiegen. Dabei

übersah der 45-jährige Fahrzeugführer ersten Ermittlungen zufolge einen

entgegenkommenden Mercedes, welcher die Bundesstraße aus Richtung Wiesbaden in

Richtung Rüdesheim entlang fuhr und mit einem 77 Jahre alten Fahrer und einer

44-Jährigen Beifahrerin besetzt war. Es folgte ein Zusammenstoß der beiden Pkw,

bei dem sich alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge verletzten. Der 45-Jährige

Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs musste im weiteren Verlauf mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die weiteren

Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach ersten

Erkenntnissen erlitt kein Beteiligter lebensbedrohliche Verletzungen. Die

Polizei setzte zur Unfallaufnahme eine polizeiliche Drohne ein. Weiterhin wurde

auf Anordnung der Amtsanwaltschaft ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie den Bergungsarbeiten war die Bundesstraße

vorübergehend gesperrt. Von Seiten der Polizei und des Ordnungsamtes wurden

entsprechende Umleitungen eingerichtet. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt

und von der Unfallstelle abgeschleppt.