Bahn-Mitarbeiter rettet 16-Jährigen

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(dr) – Ein Bahn-Mitarbeiter hat am Montag 20.09.2021 einen 16-Jährigen davon abgehalten, in Rödelheim vor eine S-Bahn zu springen. Um kurz nach 12 Uhr bemerkte der Mitarbeiter einen 16-jährigen Jugendlichen, der im Bereich der Eschborner Landstraße vor einem Gleisbett auf- und abging. Plötzlich legte der 16-Jährige sein Handy in einer Grünfläche ab und entfernte sich einige Meter. Als sich eine S-Bahn näherte, rannte der Jugendliche unvermittelt in Richtung der Gleise los.

Dem Mitarbeiter der Bahn gelang es noch, den 16-Jährigen mit einem beherzten Griff festzuhalten, bevor dieser die Gleise erreichen konnte. Er brachte ihn schließlich zu Boden. Als die Bahn beide passierte, verständigte der Mann die Polizei. Sowohl der suizidale Jugendliche, als auch der Mann blieben glücklicherweise unverletzt.

Die selbstlose, reaktionsschnelle Handlung des Bahn-Mitarbeiters rettete dem Jugendlichen, der später in eine psychiatrische Klinik verbracht wurde, vermutlich das Leben.

Fahnder fassen lang gesuchten Schleuser am Flughafen

Frankfurt-Flughafen (ots) – Am 18.09.2021 nahmen Fahnder der Bundespolizei einen lang gesuchten mutmaßlichen Schleuser am Flughafen fest. Bei seiner Ankunft aus Sofia/ Bulgarien klickten bei dem 45-jährigen Iraker die Handschellen. Er sitzt nun in U-Haft.

Seit 2014 suchte die Zweigstelle Lörrach der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern mit Haftbefehl nach dem Mann. Als Mitglied einer Bande soll er seit 2008 in mindestens 7 Fällen vornehmlich irakische und afghanische Staatsangehörige über die Türkei, Bulgarien, Griechenland und Italien nach Deutschland sowie in andere Schengenstaaten geschleust haben.

Die Bundespolizei führte den Mann einem Haftrichter vor. Er wartet nun in der Justizvollzugsanstalt auf seine Gerichtsverhandlung.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Verletzte in U-Bahn

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(fue) – Am Montag 20.09.2021 gegen 19.45 Uhr, fuhr eine

U-Bahn von der Haltestelle Hügelstraße los in Richtung der Haltestelle Lindenbaum. Neben ihr befuhr ein weißer Pkw die Eschersheimer Landstraße in gleicher Richtung. Bereits kurz nach Verlassen der Haltestelle fuhr der Pkw nach links über die Schienen und übersah dabei offensichtlich die U-Bahn.

Um einen Zusammenprall mit dem Pkw zu vermeiden, führte der Fahrer der Bahn eine Gefahrenbremsung durch. Dies hatte zur Folge, dass 2 Passagiere der U-Bahn zu Boden fielen und sich dabei verletzten. Es handelte sich dabei um eine 75-jährige Frau, welche mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde, wo sie stationär aufgenommen wurde, sowie um eine 53-jährige Frau, die leicht verletzt wurde.

Der Fahrer des weißen Pkw entfernte sich. Zeugen, die in dieser Angelegenheit sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Eine Funkstreife der Polizei befuhr am Montag 20.09.2021 gegen 17.45 Uhr, die Kaiserstraße. In Höhe der Hausnummer 34 konnten die Beamten den akustischen Melder eines Pkw wahrnehmen. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um einen dort geparkten Volvo, bei dem die hintere Seitenscheibe eingeschlagen worden war.

Zeugen machten die Polizei auf den Tatverdächtigen aufmerksam, der dann umgehend festgenommen werden konnte. Beim Einschlagen der Scheibe hatte sich der 29-Jährige leicht an der Hand verletzt. Seine Beute, die wieder sichergestellt werden konnte, war eine allerdings gefakte Handtasche der Marke Gucci mit einem Inhalt von 5 Euro.

Raubstraftat

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Am Samstag 18.09.2021 gegen 23.40 Uhr, stieg ein

55-jähriger Frankfurter an der Haltestelle Industriehof aus der U-Bahn aus. Dabei stieß

er zunächst mit einer unbekannten Mann zusammen, bevor er von einem weiteren unbekannten Mann am Arm gepackt wurde. Danach stellte dieser ihm noch ein Bein und riss ihm seine Goldkette vom Hals. Mit seiner Beute (einer Goldkette mit einer daran befestigten grünen Buddhafigur) flüchtete der Täter in Richtung der dortigen Aral Tankstelle.

Der Geschädigte beschreibt den Täter als etwa 22 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank. Südeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze, glatte Haare mit einer auffälligen Zahnlücke (fehlende Schneidezähne am Oberkiefer). Bekleidet mit einer blauen Jeans und weißen Sneakern der Marke Adidas.

Führte eine mit Karos gemusterte weiß-braune Umhängetasche mit sich.

Festnahme eines E-Bike-Diebes

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Am Montagabend 20.09.2021 benutzte ein 23-Jähriger eine Sattelstange, um das Fahrradschloss eines im Bahnhofsviertel angeschlossenen E-Bikes zu knacken. Polizeibeamte der Regionale Einsatz- und Ermittlungseinheit nahmen den jungen Mann fest. Ein Zeuge beobachtete den 23-Jährigen bei der Tatausführung in der Kaiserstraße und nahm umgehend die Verfolgung auf, als sich dieser mit dem gestohlenen Rad aus dem Staub machte.

Von dem Zeugen alarmierte Polizeibeamte trafen den E-Bike-Dieb in der Moselstraße an und beendeten prompt die Fahrt mit dem hochwertigen Zweirad. Mit 4 Reifen, auf dem Rücksitz eines Streifenwagens, ging es schließlich für den wohnsitzlosen Mann in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Überaus glücklich durfte sich auch der ermittelte Geschädigte schätzen, dem das sichergestellte Rad bereits auf dem 4. Revier ausgehändigt werden konnte.

15-Jähriger bricht in Tankstelle ein

Frankfurt-Griesheim (ots)-(dr) – Ein 15-Jähriger ist in der Nacht von Sonntag auf Montag 20.09.2021 in eine Tankstelle in Griesheim eingebrochen. Die Polizei konnte den Jugendlichen widerstandslos festnehmen. Am frühen Morgen gegen etwa 05.30 Uhr, suchte die Mitarbeiterin einer Tankstelle wie gewohnt ihre Arbeitsstätte in der Mainzer Landstraße auf. Als sie an das Tankstellengebäude herantrat und eine eingeschlagene Fensterscheibe feststellte, wurde sie jedoch misstrauisch.

Offensichtlich gab es noch Bewegung in dem zu dieser Uhrzeit sonst menschenleeren Gebäude, weshalb die Frau umgehend die Polizei verständigte. Mehrere Streifen begaben sich in die Mainzer Landstraße und umstellten die Tankstelle. Letztlich gelang es den alarmierten Polizeibeamten einen 16-jährigen Einbrecher ohne Widerstand festzunehmen.

Dieser hatte offenbar einen Gullideckel in die Hand genommen und eine Scheibe eingeworfen. So gelangte der Jugendliche in das Gebäude, öffnete mehrere Schubladen und versuchte offenbar über mehrere Stunden an das Innere eines Tresors zu gelangen. Scheinbar verlor er dabei die Zeit aus den Augen.

Nachdem die Handfesseln klickten, ging es für den 15-Jährigen, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Er solle heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen