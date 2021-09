Brand in Möbelhaus – Kunden evakuiert

Viernheim (ots) – Am Dienstagmittag (21.9.) kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Brand in einem Möbelhaus in der “Alten Mannheimer Straße”. Nach jetzigem Stand ist das Feuer im Bereich des Lagers ausgebrochen. Ein technischer Defekt kann ersten Erkenntnissen zufolge nicht ausgeschlossen werden. Weil sich zum Zeitpunkt des Brandes noch mehrere Kunden im Möbelhaus befanden, musste dieses von der Feuerwehr und Polizei geräumt werden.

Hinweise auf verletzte Personen liegen bislang nicht vor. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind bereits beendet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung laufen die Einsatzmaßnahmen dennoch. Im dortigen Bereich kann es aufgrund vorhandener Absperrungen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Derzeit können zur Schadenshöhe noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Wie genau es zur Entstehung des Brandes kam, muss die Heppenheimer Kriminalpolizei im Rahmen der weiteren Ermittlungen prüfen.

Brand auf Wertstoffhof ruft Feuerwehr und Polizei den Plan

Biblis/Kreis Bergstraße (ots) – Ein Brand auf einem Wertstoffhof in der Straße “Beim Kreuz” rief am Dienstagvormittag 21.9.21 die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und begaben sich umgehend zum Brandort.

Nach jetzigem Stand brannte hierbei eine Ansammlung von Restmüll, wodurch die daneben befindliche Lagerhalle zum Teil in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wie es dazu kam, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Feuerwehr Biblis konnte die Flammen schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Glücklicherweise wurde nach jetzigem Stand niemand verletzt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Kriminelle erbeuten Kupferrohre

Lorsch/Kreis Bergstraße (ots) – Gelagerte Kupferrohre bei einer Baustelle in der Hildegard-von-Bingen-Straße gerieten im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (18.9.) und Montagmorgen (20.9.) in das Visier von Kriminellen. Unter Gewalteinwirkung gelangten sie in den Neubau und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand circa 200 Meter Kupferrohre.

Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 in Bensheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bensheim/Kreis Bergstraße (ots) – Nach einem Wohnungseinbruch im Berliner Ring am Montagmittag (21.09.) hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter zwischen 11.20-13 Uhr Zutritt zu der Wohnung.

Im Inneren wurden mehrere Schränke im Schlafzimmer und Flur nach Wertgegenständen durchwühlt und mehrere Tausend Euro entwendet. Mit der Beute suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite. Auch steht noch nicht fest, wie sie in das Anwesen eindringen konnten.

Deswegen hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Nachbarschaft.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt?

Das Kommissariat 21/22 ist unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Darmstadt

Einbrecher machen sich an Eingangstür von Apotheke zu schaffen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Das kriminelle Vorhaben, am frühen Dienstagmorgen (21.9.) in eine Apotheke in der Heidelberger Landstraße/Ecke Georgenstraße einzubrechen schlug fehl. Mit Tritten und Schlägen hatte ein noch unbekannter Täter die Eingangstür des Geschäftes zu öffnen. Diese hielt der Gewalteinwirkung glücklicherweise stand.

Der ungebetene Besucher flüchtete unverrichteter Dinge. Die Kripo in Darmstadt (21/22) ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die den Unbekannten beobachten konnten und beschreiben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen, Tel:06151/969-0.

Darmstadt-Dieburg

Rollgerüste von Baustelle entwendet – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Weiterstadt (ots) – Zwei Rollgerüste einer Baustelle in der Robert-Bosch-Straße sind von noch unbekannten Dieben in der Zeit zwischen Freitag (17.9.) und Montag (20.9.) entwendet worden. Beide Gegenstände standen auf dem Gelände unmittelbar unter der Straßenunterführung.

Beide Rollgerüste haben einen Wert von geschätzten 2.500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Beamten des Kommissariats 42 (Rufnummer 06151/969-0) zu wenden.

Einbruch in Firmengebäude – Täter nutzen Fenster zum Einstieg und erbeuten Werkzeug

Babenhausen (ots) – Die Spuren von Einbrechern sind am Montagmorgen (20.9.) in dem Bürogebäude einer Firma “Am Hardtweg” entdeckt und die Polizei informiert worden. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Die mit dem Fall betrauten Beamten von der Darmstädter Kriminalpolizei grenzen den Tatzeitraum zwischen Freitagabend (17.9.), 19 Uhr und Montag (20.9.) ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumen, suchten dort nach Wertgegenständen und entwendeten Werkzeuge im Wert von rund 650 Euro. Der verursachte Schaden an dem Fenster wurde auf mindestens 300 Euro geschätzt.

Hinweise von Zeugen mit tatrelevanten Beobachtungen, werden an die Ermittler des Kommissariats 21/22 erbeten. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten zu erreichen.

Groß-Gerau

Streife nimmt 27-Jährigen fest

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Weil er sich vor einem Wohnhaus entkleidet und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte, nahmen Polizeikräfte der Polizeistation Bischofsheim am Montagmittag 20.09.21 einen 27-jährigen Mann in Ginsheim vorläufig fest und brachten ihn in eine Klinik. Gegen 12.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert und konnten schließlich den Mann in der Anne-Frank-Straße antreffen.

Nach Zeugenaussagen hatte er komplett entkleidet vor dem Anwesen gestanden und anschließend vor einer 39-Jährigen masturbiert. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er nach seiner Festnahme in eine Klinik gebracht. Die Beamten erstatteten Strafanzeige.

Festnahme nach Diebstahl aus geparkten Fahrzeug

Kelsterbach (ots) – Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf hat am frühen Dienstagmorgen 21.09.21 einen 47-jährigen Mann im Rahmen der Fahndung festgenommen. Gegen 2.30 Uhr hatte ein Zeuge aus der Weserstraße im Stadtteil Walldorf über Notruf die Polizei alarmiert und einen Verdächtigen gemeldet, der das Auto eines Nachbarn durchwühlte und anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Gundhof davonfuhr.

Eine sofort herbeigeeilte Streife konnte den Flüchtenden schließlich kontrollieren. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Polizisten verschiedene Gegenstände beim Walldorfer, die aus dem durchsuchten Wagen stammen dürften.

Der 47-Jährige wurde festgenommen und kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache. Hier erstatteten die Polizisten Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls.

35-Jähriger nach Widerstand vorläufig festgenommen

Kelsterbach (ots) – Ein 35-jähriger Mann muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Montagabend (20.09.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Widerstands strafrechtlich verantworten. Gegen 18 Uhr hielt eine Streife der Polizeistation Kelsterbach einen Verkehrsteilnehmer aufgrund eines Gurtverstoßes in der Mörfelder Straße an. Hierzu stoppten sie das Fahrzeug auf dem Parkplatz einer dortigen Apotheke.

Während der Sachverhaltsaufnahme erschien plötzlich der bis dahin völlig unbeteiligte 35-Jährige. Mit erhobenen Armen kam er laut brüllend auf die Streife zu und forderte, sofort den Parkplatz zu verlassen. Auch in der Folge störte er die Kontrolle, weshalb sich die beiden Beamten dazu entschlossen, den Kelsterbacher zu überprüfen.

Hierbei wehrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte einen Beamten leicht im Gesicht. Der Tatverdächtige konnte schließlich festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht werden. Hier erstatteten die Ordnungshüter Strafanzeige.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Dienstag 21.09.2021 zwischen 07.30-13.00 Uhr, wurde in der Waldstraße in Höhe der Stadthalle Walldorf ein geparkter blauer VW Touran an der linken Seite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Odenwaldkreis

Ermittlungen nach Wohnhausbrand in der Weyprechtstraße

Bad König (ots) – Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in der Weyprechtstraße am Montagnachmittag (20.09.2021, wir haben berichtet) haben die Beamten des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei in Erbach erste Ermittlungsergebnis. Demnach ist der 77-jährige Hausbewohner an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Der im Wohnhaus entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen