Fahrradkontrollen im Dienstgebiet

Germersheim (ots) – Am Montag 20.09.2021 führten Beamte der Polizei Germersheim mehrere Kontrollen im Dienstgebiet mit besonderem Augenmerk auf die Risikogruppe Radfahrer durch. Zu Schulbeginn wurden Kontrollen an der Grundschule Schwegenheim, der Grundschule Kuhardt und dem Schulzentrum Rülzheim durchgeführt. Weiterhin wurde in der Mittagszeit der Fahrradverkehr im Stadtgebiet Germersheim überwacht.

Insgesamt wurden 68 Radfahrer kontrolliert, 14 Mängelberichte ausgestellt und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die Mängelberichte waren zum größten Teil auf fehlende oder mangelhafte Beleuchtung und/oder Reflektoren zurückzuführen.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Rülzheim/Hördt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 18./19.09.2021 brachen bislang unbekannte Täter 2 Zigarettenautomaten auf. Die beiden massiv beschädigten Automaten wurden in einem Waldgebiet zwischen Rülzheim und Hördt aufgefunden. Die Polizei Germersheim hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu der Tat bzw. zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.