Kaiserslautern – Für die 2. Herrenmannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg startet am 25. September die Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Völklingen.

Das mit einem Durchschnittsalter von 22,5 Jahren vermutlich jüngste Team der Liga strebt einen gesicherten Mittelfeldplatz an, will aber auf jeden Fall von Beginn an Abstand zu den Abstiegsrängen halten. Dass dieses Unterfangen nach rund sieben Monaten Spiel- und Trainingspause nicht einfach werden wird, darüber sind sich alle im Klaren.

Unabhängig von der Platzierung steht die Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers im Vordergrund. Die Verzahnung zwischen A-Jugend und den beiden Aktiventeams in Oberliga RPS und Verbandsliga soll weiter optimiert werden. Ziel ist es, jedem jungen Dansenberger Spieler eine sportliche Perspektive zu geben und somit auch die Identifikation mit dem Verein zu stärken.

Intensive Saisonvorbereitung

Entsprechend früh begannen Trainer Sebastian Wächter und Co-Trainer Sebastian Benkel mit der Vorbereitung. Bereits Anfang Juni startete die erste Phase, in der insbesondere die Verletzungsprophylaxe im Vordergrund stand. Auch wenn jeder gestandene Handballer weiß, wie sein Sport funktioniert, muss sich der Körper erst wieder an die Belastung und die Bewegungsabläufe gewöhnen, was für die Spieler eine ganz ungewohnte Ausgangssituation war. Vier Mal die Woche mussten die Jungs ran, um die Grundlagen im konditionellen und athletischen Bereich zu legen. Der Handball war da erst einmal Nebensache. Abwechslung und Ablenkung gab es zwischendurch bei zwei Team-Events.

Im zweiten Abschnitt der Vorbereitung trat das eigentliche Spielgerät mehr und mehr in den Vordergrund. Trainer und Mannschaft sind sich einig, dass weiterhin eine stabile 6-0-Abwehr die bevorzugte Formation sein soll. Da fühlen sich die Spieler am wohlsten. Trainer Wächter will aber auch eine offensivere Alternative einstudieren, um flexibler auf den jeweiligen Gegner reagieren zu können. In der Offensive soll auf dem aufgebaut werden, was schon seit dem Aufstieg im Fokus stand: Schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn. Hier gab es Nachholbedarf und gleichzeitig liegt dort das größte Potenzial bei der jungen Mannschaft. Einfache Tore, egal ob über erste oder zweite Welle oder über die „schnelle Mitte“, sind der Schlüssel zum Erfolg. Im Positionsspiel besteht nach wie vor das Problem, dass auf der halbrechten Rückraumposition kein Linkshänder zur Verfügung steht, aber auch dafür wird der Trainer eine Lösung finden.

Zwar fehlt allen Spielern praktisch eine ganze Saison Spielpraxis, aber ganz neu ist die ORPS für die allermeisten nicht mehr, deshalb erwartet das Trainergespann auch, dass ihr Team mehr Konstanz zeigt in den Ligaspielen. Gelingt das, sind Siegchancen gegen fast jeden Konkurrenten vorhanden.

Zu- und Abgänge

Nicht mehr zur Verfügung stehen wird Felix Dettinger. Der Mittelmann, der in der vergangenen Saison als U21-Spieler im Drittligakader stand und regelmäßig in der Oberliga Spielpraxis sammeln sollte, hat die Altersgrenze erreicht und ist künftig fest auf der Linksaußenposition bei der 1. Herrenmannschaft eingeplant. Rechtsaußen Frederik Bohm studiert in Karlsruhe und wird bis auf Weiteres pausieren. Torhüter Norman Becker wird aufgrund eines Auslandssemesters erst in der Rückrunde wieder durchstarten. Tim Lambrecht begann im Mai seine Ausbildung im Polizeidienst und wird durch die weite Anreise aus dem Hunsrück nur wenig trainieren können. Ihm steht aber die Tür im Verbandsligateam offen, wenn es sein Ausbildungsplan zulässt.

Ein altbekanntes Dansenberger Gesicht wird jetzt doch die Handballschuhe wieder schnüren, wen auch nicht immer regelmäßig. Alexey Wetz, der noch bis 2020 im Drittligateam im Einsatz war, wird so oft wie es geht den Herren 2 auf der Spielmacherposition weiterhelfen. Der Familienvater und angehende Fernstudent wird versuchen, ein bis zwei Mal die Woche zu trainieren und seine Erfahrung an die jungen Wilden weiterzugeben. Zurückgekehrt ist Marco Holstein, der weiterhin zum Drittligakader gehört, aber auf eigenen Wunsch Spielpraxis in der Oberliga sammeln will. Aus der A-Jugend stößt Torhüter Paul Rutz dazu, der mit seinen 18 Jahren den Altersdurchschnitt deutlich nach unten drückt. Mit Zweitspielrecht für die TuS-Aktiven sind die beiden Youngster Tobias Kurz und Ben Kölsch ausgestattet. Sie werden für den TV Nieder-Olm in der A-Jugend-Bundesliga auflaufen, halten aber ihrem Heimatverein weiterhin die Treue und wollen auch zwei Mal die Woche in Dansenberg trainieren.

Das erste Heimspiel der ORPS-Saison 2021/22 findet am Samstag, den 2. Oktober gegen den HV Vallendar statt. Anpfiff in der Layenberger Sporthalle ist um 19.00 Uhr. Über reges Zuschauerinteresse und lautstarke Unterstützung freut sich das Dansenberger Perspektivteam ganz besonders.